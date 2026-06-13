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世足賽／美國隊狂進4球創隊史紀錄 巴洛根更寫下96年來新猷
美國今天在世界盃足球賽以4比1擊敗巴拉圭，旗開得勝。美國隊總教練波切蒂諾（Mauricio Pochettino）賽後告訴媒體，這是團隊合作的成果，而非只靠個別球員的努力。
路透社報導，這是美國隊首次在世足賽中進帳4球，其中2球是前鋒巴洛根（Folarin Balogun）攻入，他成為自1930年創賽以來首位在世足賽梅開二度的美國球員。
儘管巴洛根、普利西奇（Christian Pulisic）和麥肯尼（Weston McKennie）等球員表現出色，波切蒂諾仍傾向於讚揚整支球隊和團隊工作人員通力合作。
他表示：「這是團隊協作的成果。」他還說，全隊被球迷的熱情感染，「太棒了，他們真的很棒。如果球迷都像這樣支持，我們就能踢出驚人的表現」。
波切蒂諾表示，雖然全隊贏球很開心，但必須謹記這只是開端。
美國在D組還將對上澳洲和土耳其。
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