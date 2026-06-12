尼克示範如何把溫班亞瑪拉出禁區 馬刺必須面對的攻防課題

總冠軍賽打完四場，尼克取得3:1領先，系列賽最核心的戰術主題相當明確，尼克不斷出招把溫班亞瑪（Victor Wembanyama）拉出禁區，馬刺則必須想盡辦法把溫班亞瑪留在禁區，雙方圍繞這個目標展開四場激烈博弈，目前看來，尼克暫時取得上風。

溫班亞瑪最可怕的地方，從來不只是他的單防能力，而是他的協防覆蓋範圍，當他站在禁區時，對手突破路線會改變、傳球角度會受限、出手選擇也會受到影響，很多進攻回合甚至還沒完成，便已經被他的「存在」提前破壞。

尼克的思考邏輯非常直接，既然無法擊敗溫班亞瑪，那就讓他離開最舒服的位置，唐斯（Karl-Anthony Towns）成為關鍵棋子，當唐斯頻繁拉到三分線外活動，高位持球策應或直接外圍投射時，溫班亞瑪必須跟出去，只要離開禁區一步，他的協防範圍就會開始下降；離開兩步、三步之後，尼克的切入空間便逐漸打開。

搭配布朗森（Jalen Brunson）持球發動，以及布里吉斯（Mikal Bridges）、阿努諾比（OG Anunoby）和哈特（Josh Hart）等側翼拉開空間，尼克成功把比賽導向自己熟悉的節奏，這也是外界認為「5-Out」是目前最有效的溫班亞瑪破解法。

唐斯頻繁拉到三分線外活動，高位持球策應或直接外圍投射。 路透社

但從另一個角度來看，這也是馬刺必須面對的新現實，這種針對性的打法未來只會越來越常見，聯盟過去十年不斷強調空間與投射，而溫班亞瑪越強，對手就越有動機把他拉離禁區，尼克不是第一支這麼做的球隊，也不會是最後一支。

馬刺真正值得討論的問題並不是「如何不讓溫班亞瑪被拉出去？」，而是「當溫班亞瑪被拉出去之後，馬刺如何維持競爭力？」這才是系列賽最重要的課題。

事實上，馬刺教練團並非毫無應對，G2與G3都能看到他們嘗試不同方案，有時讓溫班亞瑪直接換防外圍，或採取更積極的延誤與輪轉，甚至選擇讓其他鋒線協助保護禁區，試圖讓溫班亞瑪兼顧外圍與內線。

問題在於，這些方案都無法完全複製他原本的禁區統治力，聯盟歷史上從來沒有哪位長人，能夠在三分線附近防守的同時，又維持禁區護框影響力，即便是溫班亞瑪，也有物理上的限制，這也是尼克持續堅持「5-Out」的原因，他們未必每個回合都能得分，但只要能讓遠離禁區，整體進攻環境就會變得更舒服。

尼克進攻空間拉開後，阿努諾比等側翼就能趁虛攻擊禁區， 美聯社

然而，這並不代表馬刺沒有反擊空間，系列賽後段已經出現一些值得注意的訊號，例如福克斯（De'Aaron Fox）與哈波（Dylan Harper）開始更頻繁點名布朗森，馬刺也刻意加快轉換進攻速度，或讓溫班亞瑪增加高位持球與弱邊切入比例，這些調整都在試圖解決同一個問題，既然防守端無法完全阻止對手把溫班亞瑪拉出去，那就必須在進攻端創造更多優勢。

這也是未來馬刺建隊的重要方向，過去大家習慣把溫班亞瑪視為防守核心，但當他逐漸進入巔峰期後，馬刺可能需要把更多資源放在「進攻發動點」與「側翼防守者」身上。

原因很現實，如果對手注定會把溫班亞瑪拉到外圍，那麼其他4名隊友的防守能力就變得更加重要，他們必須具備更好的換防能力、更好的協防判斷，以及更強的外圍壓迫性。

如果對手注定會把溫班亞瑪拉到外圍，馬刺其餘後衛的防守能力就變得更加重要。 路透社

同時，馬刺也需要更多能夠自主創造進攻的持球者，當福克斯、哈波與溫班亞瑪形成多核心進攻時，對手將很難把所有防守資源集中在同一個方向，這樣即便溫班亞瑪離開禁區，馬刺仍能透過進攻維持優勢交換。

長遠來看，「溫班亞瑪被拉出禁區」或許確實是一項不可逆的趨勢，未來每支季後賽球隊都會研究如何把他帶離籃框，但這不代表溫班亞瑪體系會因此失敗，真正的關鍵在於馬刺是否能進一步進化。

讓球隊不再完全依賴溫班亞瑪的禁區影響力，而是建立一套即使他站在三分線附近，依然能維持冠軍競爭力的陣容結構，如果今年總冠軍賽來不及找到答案，那麼這將成為馬刺休賽季最重要的補強課題，而這個答案，很可能決定未來數年聯盟霸權的歸屬。