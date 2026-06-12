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世足攻略／美國碰「南美滾泥土」防爆冷 加拿大少戴維斯戰波赫怕逼和

聯合新聞網／ 趙榮瑞
美國陣中擁有AC米蘭的進攻靈魂普利西奇，就怕屢攻不下被巴拉圭爆冷。 美聯社
美國陣中擁有AC米蘭的進攻靈魂普利西奇，就怕屢攻不下被巴拉圭爆冷。 美聯社

2026美加墨世界盃足球賽戰火點燃，繼開幕戰墨西哥率先亮相並擊敗南非取勝後，另外兩支地主球隊美國加拿大也將迎來分組賽首秀，美、加兩隊皆坐擁龐大的主場優勢與心理勝率，但在「屢攻不下必有後患」的足球定律下，如何圍堵對手的反擊箭頭，將是兩位地主主帥的頭號課題。

世界排名第17名的美國首戰將在主場迎戰排名第40的巴拉圭，其中美國陣中擁有AC米蘭的進攻靈魂普利西奇（Christian Pulisic），以及麥肯尼（Weston McKennie）坐鎮中場，整體實力與中場控制力無疑略勝一籌，美國隊勢必會主導整個控球權，控球率預估會拉到60%至70%。

美國新帥波切提諾（Mauricio Pochettino）傾向高強度壓迫與快速反擊，前線巴洛根（Folarin Balogun）與維阿（Tim Weah）的速度將是一大武器；且美國去年曾在友誼賽以2：1擊敗過巴拉圭，心理上占有優勢。然而，美國在2026年的4場友誼賽僅繳出1勝3負，且每場失球都達兩球以上，後防線隱憂明顯。

巴拉圭在資格賽展現極強韌性，甚至曾敗過巴西和阿根廷。 歐新社
巴拉圭在資格賽展現極強韌性，甚至曾敗過巴西和阿根廷。 歐新社

對手巴拉圭在資格賽展現極強韌性，甚至曾敗過巴西和阿根廷，近期友誼賽也繳出3勝1負的好狀態。加上巴拉圭的戰術是著名的「南美滾泥土」，他們在防守時講求「前壓後攔截、前搶後卡位」，補位極快，並由隊長戈麥斯（Gustavo Gómez）穩固防空，進攻則依賴阿爾米龍（Miguel Almiron）作為反擊第一爆點。

美國在狂攻之餘必須關緊「水龍頭」，足球最怕屢攻不下，後衛壓得太上，一旦禁區失誤，源頭一定要鎖住，絕不能讓巴拉圭後衛輕鬆長傳。這場比賽看好美國憑藉地主氣勢與球員個體能力小勝或平局，但也需防範巴拉圭製造冷門。

<a href='/search/tagging/2/波赫' rel='波赫' data-rel='/2/255503' class='tag'><strong>波赫</strong></a>老將哲科(左)這次無緣與加拿大主將戴維斯交手。 法新社
波赫老將哲科(左)這次無緣與加拿大主將戴維斯交手。 法新社

另一場地主賽事由加拿大迎戰歐洲勁旅波赫，加拿大這支平均年齡僅26.5歲的「田徑大隊」，以體力充沛、攻守轉換極快著稱，不過首戰傳出利空，核心主將戴維斯（Alphonso Davies）因傷確定缺席首戰，讓球隊兩側的突破爆點大打折扣。

波赫雖然陣容面臨老化問題，但球風極其強硬，日前才剛淘汰義大利，士氣正旺。隊中高齡40歲的傳奇老將哲科（Edin Dzeko）更是陣中定海神針，波赫習慣依賴直接傳球、以哲科為支點，搭配中場強勢拚搶與定位球尋求突破

加拿大頭號主力戴維斯因傷確定趕不上第一戰。 路透
加拿大頭號主力戴維斯因傷確定趕不上第一戰。 路透

這將是一場主場優勢、年輕衝擊力，對抗老將經驗與鐵血防守的經典大戰。加拿大主打快攻，但在陣地戰的創造力相對不足，中場偶爾會出現空洞。波赫雖然組織穩健，但移動速度較慢，且下半場體能明顯會下滑。預期會是低比分的防守戰，實力差距有限。波赫若展現韌性，加拿大想破門並不容易。但考慮到加拿大亟欲尋求隊史在世界盃的首場勝利，在滿場球迷助威下，仍看好加拿大能憑藉年輕人的衝擊力，以1：0小勝或以和局收場。

2026世足賽

2026美加墨世足 世足專欄 美國 加拿大 巴拉圭 波赫

趙榮瑞

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