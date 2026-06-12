破除西媒稱梅西是藏鏡人陷阱 阿根廷主帥要捍衛頭上冠冕

今天凌晨三點的台北飄著小雨，地球另一邊美洲大陸的墨西哥，首善之都墨西哥市也下著毛毛細雨， 但就是澆不息凝聚在阿茲特克體育場，來自世界各國球迷的熱情，8萬多名的現場觀眾不畏雨水，就是要為心儀的國家隊加油打氣，當時間軸滾到下半場第67分鐘時，地主球員羅伯托-阿爾瓦拉多(ROBERTO ALVARADO)，在右禁區外，用左腳把球往小禁區的方向送，隊友勞爾-希門尼斯(RAÚL JIMÉNEZ)，回應這妙傳，用頭把球頂入南非球門內，再為「阿茲特克軍團」獻上第二顆進球，2026北美三國世界盃的第一場球，南非以0比2敗北墨西哥的結果定調。

「從哪裡跌倒，就從哪裡爬起來」， 2018世界盃小組賽，阿根廷遇到的第一支隊伍，就是在歐足聯擠掉眾足球強權出線的冰島，前一屆亞軍隊伍首戰被以1比1逼平，這絕對不是規劃中的劇本，可以想像那一屆世足賽，阿根廷如何從積分1分起跑，第二場又被克羅埃西亞以3比0重重的打了一拳，當時整個阿根廷國內的氛圍，就如掉入無底的深淵中，但強韌的「藍白軍團」小組賽第三場則是以2比1取勝奈及利亞，並以小組第二晉級下一輪，最終阿根廷以3比4輸給了法國，止步於16強賽，俄羅斯世界盃絕對是這個南美國家，在近代足球史最大的夢魘，而當今阿根廷主帥萊納爾-斯卡洛尼 (LIONEL SCALONI)，就是當時教練團成員之一，所以這個崁要跨過，而且要過的漂亮！

萊納爾-斯卡洛尼(中)，2018年是阿根廷助理教練，經歷過世足賽止步16強教訓。 路透

台北時間2026年6月10號，在美國阿拉巴馬州，奧本市的喬丹-黑爾體育場，事隔八年後，阿根廷再度與北大西洋和北冰洋交匯處的島國，在足球場上碰頭，會做出這樣安排，絕對有深沉的意義，因為想與「藍白軍團」較勁的國家隊太多，但阿根廷足協就是偏偏選擇冰島，不是因為這支代表隊沒入圍這屆世界盃，也不是世界排名第75名是顆「軟柿子」，而是這場球對斯卡洛尼本人，絕對是場要面對的戰，不只是練兵測試，而是要戰勝心中那個結，所以選擇排名差74名的國家隊，來做世界盃開賽前，最後一場國際友誼賽練靶，當然比賽結果也不負眾望，阿根廷以3比0獲勝，這是這支南美國家隊好的開始。

西班牙網路媒體《馬卡報》(MARCA) 的一則報導，被阿根廷總教頭指名批評，這起因是因為馬卡報記者塞薩爾-迪亞茲(CÉSAR DÍAZ)在2026年6月5日以「斯卡洛尼說：『我不是球隊的決策者，所有的決定方針都是需要經過梅西』。」聳動的標題發表於網路，立刻引起媒體找機會把這「足球輿論」擴大，畢竟阿根廷是衛冕軍，這素材能在世界盃開踢前引起騷動！

而文章一開始是以一張有著斯卡洛尼與梅西在練習前對話的照片，上方寫著「阿根廷隊總教練在世界盃前透露了梅西的角色」，而文章描述內容是指阿根廷國家隊調度及戰術最後「拍板定案」權是梅西，而這報導讓不知情的歐洲足球迷感到「撲朔迷離」，也藉由傳播力量來影響阿根廷代表隊的軍心。

萊納爾-斯卡洛尼(左)與梅西的交情，成了媒體議論的焦點。 美聯社

所以記者會上，面對阿根廷媒體的提問，斯卡洛尼利用回答問題機會，對《馬卡報》的報導先是做了解釋說：「當初回答媒體提問時，其內容是關於梅西身體狀況是否負荷球場激烈奔跑及碰撞，還有把是否下場踢，對戰冰島友誼賽的決定權，讓梅西自己做決定，因為自我體況自己最清楚。」總教頭解說整個對話內容，就是要讓關心此事的阿根廷媒體，能對國內支持者報導代表隊備戰的最新即時狀況。

而這件事也被這家西班牙「有心」媒體用來炒熱話題，也去對葡萄牙總教練羅伯托-馬丁尼茲(ROBERTO MARTÍNEZ)誘導性的發問，面對關於球隊資深球員「C羅」，羅納度(RONALDO)被提及是否有用人及戰術決策權時，這位西班牙籍的主帥，因為不知發問動機及來龍去脈，回覆說：「我們做法與其他隊伍不同。」直球對決媒體設計的問題。

阿根廷主帥萊納爾-斯卡洛尼(圖)，賽前否認媒體對梅西角色報導。 法新社

斯卡洛尼指出，他的做法與葡萄牙主帥一樣，由教練團擬定戰略及下場球員的佈局，絕對不是這個非阿根廷媒體描述一段「子虛烏有」聳動劇情，來誤導阿根廷支持者的思維及想法，而對於梅西而言，這文章所描述，好像把這位隊長描述為「藍白軍團」背後的藏鏡人，冠軍教頭不想梅西被媒體用「歪曲發文」影響備戰心情，在記者會最後環節，斯卡洛尼語重心長對《馬卡報》喊話：「希望這只是一場誤會，如可行下架那一篇『子虛烏有』」的報導，對我和梅西來說都是莫大的幫助，因為這麼多年來，梅西從未對球隊管理及賽場安排說過一句話，當然！因為他是隊長，我會和他討論相關決定，我也不介意承認，我不會做任何他不願意做的事情，但最終球隊的戰術及下場選手的安排，都是由我來做決定。」。

賽前這幾場記者會，讓這位世界盃冠軍教練記起很多的回憶，當再度被媒體問起梅西時，斯卡洛尼希望這屆北美世界盃，他能好好享受踢球的樂趣，並強調這位即將邁進第六屆世足元老，所起的作用，一如既往至關重要，就是用真性情，帶著這一群阿根廷新世代晚輩，繼續為這個偉大國家效力；在記者會做總結時，斯卡洛尼話鋒一轉說:「地表上每個人都期待他上場，我不會阻止。但我更希望他能保持健康，這也是我們所有人的願望，同時也希望他能繼續扮演他一直以來，所扮演的角色。」。

梅西(中)即將邁進第六屆世足元老，對阿根廷所起的作用，一如既往至關重要。 美聯社

世足賽J組的「藍白軍團」，即將在台北時間6月17日，早上9:00，面對來自北非的阿爾及利亞，而這兩位同名萊納爾(LIONEL)的前隊友，如今的師徒，曾經同揹戰袍一起經歷過2006年兵敗地主德國的窘境；2018年俄羅斯世足敗戰法國的不堪回憶；2022年在卡達同「藍白軍團」，一起舉盃慶功，阿根廷第三度登頂世界之最；這一屆從冰島熱身賽出發，賽前記者會直接用「實話實說」破除西班牙媒體陷阱，這一關在世人看來或許只是流言蜚語，但對一支蓄勢待發的軍隊而言，任何形式上的攻擊，都是世界盃攻防的一部份，「藍白軍團」總教頭萊納爾用堅定言語告訴世界：「這一次不是要贏，這一屆我們要捍衛在我們頭上的冠冕！」。