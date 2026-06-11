棒球／穀保青棒擬移往三重 王威晨：名字換精神不換

太空人重砲艾瓦瑞茲在賈吉因傷退賽後，MVP希望大增。若成功奪得MVP，將成為繼大谷翔平後又一位以DH身份獲得此榮譽的選手。目前他以.316打擊率、22轟、48打點等傑出表現，正朝三冠王邁進。

2026-06-11 07:00