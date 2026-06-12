木棒聯賽8強中職選秀名單搶先看─海事、美和、東體、西苑
2026年中華職棒季中選秀將於6月29日舉行，今年高中木棒聯賽8強球隊有哪些球員將投入選秀？相信會是各球團關注的焦點。
《台南海事》
(1)陳鑫安
陳鑫安是有長打能力的游擊手，高三這一年加強身體素質與速度後，全壘打產量來到4、5支，王貞治盃用木棒繳出4成多打擊率，去年在學校運動會則是在100、200公尺短跑項目拿下第一名。
(2)張仲凱
張仲凱是第一棒不二人選，腳程是全隊最快，鎮守中外野大關，臂力好，擊球、助攻都可勝任，上壘率極高。
(3)陳品睿
陳品睿則是在木棒聯賽出現最快球速約142公里，增添選秀信心，控球準，滑球、變速、指叉球都是球種。
《美和中學》
(1)林聖唯
林聖唯自高一就在木棒組陣容，大小比賽經驗較豐富，大多擔綱第六棒，打點能力不錯，守備則是二壘、三壘、游擊都可守。
(2)陳柏安
捕手陳柏安在高三提升身體素質，身材、臂力有進步，在木棒聯賽夯出兩支全壘打。
(3)柯郁翰
柯郁翰內外野都可守，腳程快，作戰靈活，具壘間破壞力。
(4)陳于凱
陳于凱打擊潛力好，以一壘為主要守位。
(5)任以誠
任以誠則是外野三個位置都能守，有腳程，打擊需加強穩定性。
《台東體中》
(1)林宗賓
林宗賓的腳程在全隊數一數二，外野三個位置都能守，打擊則屬於中長程型。
(2)黃靖哲
黃靖哲是開路先鋒，選球能力好，豪邁揮棒是特色，又有一定擊球率，曾到美國參加貝比魯斯聯盟賽事，嚮往美式球風。
(3)許庭愷
許庭愷是二刀流，投球最快球速約140公里，打擊在高三這一年穩定性提升，以三壘為守位。
(4)汪昆峰
汪昆峰在高一下學期棄打從投，最快球速達147公里，是全隊最快，指叉、滑球都是球種。
(5)曾睿豪
左投曾睿豪是今年東體最穩定投手，木棒聯賽獨拿5勝，最快球速約143公里，先發、後援都可勝任。
(6)壯金銘
壯金銘屬於工具人，9個位置除了捕手外都守過，近期在《野球革命》舉辦的測試會中，游擊到一壘的傳球球速逾151公里，引起關注。
(7)廖源霖
廖源霖屬於攻擊型捕手，打點能力不錯。
(8)林顗勳
林顗勳一壘、二壘、外野都可守，是高中三年下來，球隊最多轟選手，全壘打已有5、6支，展現長打能力。
(9)湯宇哲
湯宇哲則是外野守備好，打擊多擔任後段棒次。
《西苑高中》
(1)賴承鍇
賴承鍇被教頭林朝煌稱讚控球精準，最快球速約146公里，近期在王貞治盃對高雄市先發60球無失分。
(2)游明和
游明和身高將近190公分，球的尾勁好，最快球速約140公里，身材條件好，有機會再提升球速。
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