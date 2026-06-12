快訊

世足賽／開幕戰2比0勝南非！創史上首次3紅牌 墨國後衛：起雞皮疙瘩的圓夢時刻

桃園毒駕逃竄撞死2行人…安毒檢測陽性 依公共危險、毒品及過失致死罪送辦

5小時前才預告「強力打擊伊朗」 川普：已取消原定對伊朗空襲與轟炸

聽新聞
0:00 / 0:00

木棒聯賽8強中職選秀名單搶先看─海事、美和、東體、西苑

聯合新聞網／ 王婉玲
由左至右，台南海事陳鑫安、台東體中曾睿豪、西苑高中賴承鍇、美和中學柯郁翰。圖／學生棒球聯盟提供
由左至右，台南海事陳鑫安、台東體中曾睿豪、西苑高中賴承鍇、美和中學柯郁翰。圖／學生棒球聯盟提供

2026年中華職棒季中選秀將於6月29日舉行，今年高中木棒聯賽8強球隊有哪些球員將投入選秀？相信會是各球團關注的焦點。

《台南海事》

(1)陳鑫安

陳鑫安是有長打能力的游擊手，高三這一年加強身體素質與速度後，全壘打產量來到4、5支，王貞治盃用木棒繳出4成多打擊率，去年在學校運動會則是在100、200公尺短跑項目拿下第一名。

(2)張仲凱

張仲凱是第一棒不二人選，腳程是全隊最快，鎮守中外野大關，臂力好，擊球、助攻都可勝任，上壘率極高。

(3)陳品睿

台南海事陳品睿。圖／學生棒球聯盟提供
台南海事陳品睿。圖／學生棒球聯盟提供

陳品睿則是在木棒聯賽出現最快球速約142公里，增添選秀信心，控球準，滑球、變速、指叉球都是球種。

《美和中學》

(1)林聖唯

林聖唯自高一就在木棒組陣容，大小比賽經驗較豐富，大多擔綱第六棒，打點能力不錯，守備則是二壘、三壘、游擊都可守。

(2)陳柏安

美和中學陳柏安。圖／學生棒球聯盟提供
美和中學陳柏安。圖／學生棒球聯盟提供

捕手陳柏安在高三提升身體素質，身材、臂力有進步，在木棒聯賽夯出兩支全壘打。

(3)柯郁翰

柯郁翰內外野都可守，腳程快，作戰靈活，具壘間破壞力。

(4)陳于凱

陳于凱打擊潛力好，以一壘為主要守位。

(5)任以誠

任以誠則是外野三個位置都能守，有腳程，打擊需加強穩定性。

《台東體中》

(1)林宗賓

林宗賓的腳程在全隊數一數二，外野三個位置都能守，打擊則屬於中長程型。

(2)黃靖哲

台東體中黃靖哲。圖／學生棒球聯盟提供
台東體中黃靖哲。圖／學生棒球聯盟提供

黃靖哲是開路先鋒，選球能力好，豪邁揮棒是特色，又有一定擊球率，曾到美國參加貝比魯斯聯盟賽事，嚮往美式球風。

(3)許庭愷

許庭愷是二刀流，投球最快球速約140公里，打擊在高三這一年穩定性提升，以三壘為守位。

(4)汪昆峰

汪昆峰在高一下學期棄打從投，最快球速達147公里，是全隊最快，指叉、滑球都是球種。

(5)曾睿豪

左投曾睿豪是今年東體最穩定投手，木棒聯賽獨拿5勝，最快球速約143公里，先發、後援都可勝任。

(6)壯金銘

壯金銘屬於工具人，9個位置除了捕手外都守過，近期在《野球革命》舉辦的測試會中，游擊到一壘的傳球球速逾151公里，引起關注。

(7)廖源霖

廖源霖屬於攻擊型捕手，打點能力不錯。

(8)林顗勳

林顗勳一壘、二壘、外野都可守，是高中三年下來，球隊最多轟選手，全壘打已有5、6支，展現長打能力。

(9)湯宇哲

湯宇哲則是外野守備好，打擊多擔任後段棒次。

《西苑高中》

(1)賴承鍇

賴承鍇被教頭林朝煌稱讚控球精準，最快球速約146公里，近期在王貞治盃對高雄市先發60球無失分。

(2)游明和

西苑高中游明和。圖／學生棒球聯盟提供
西苑高中游明和。圖／學生棒球聯盟提供

游明和身高將近190公分，球的尾勁好，最快球速約140公里，身材條件好，有機會再提升球速。

2026世足賽

棒球專欄 中職選秀

王婉玲

追蹤

相關新聞

中職／仿效富邦悍將模式！彭政閔任CBO 成中信兄弟解藥

中信兄弟宣布彭政閔接任新任領隊，劉志威專任中信育樂營運長，負責長遠佈局。此舉反映球隊對戰績的重視，彭政閔的專業背景被認為能有效改革球隊體系。

木棒聯賽8強中職選秀名單搶先看─海事、美和、東體、西苑

2026年中華職棒季中選秀將於6月29日舉行，來自高中木棒聯賽8強的選手備受關注。台南海事的陳鑫安、張仲凱及美和中學的林聖唯、陳柏安等球員，進一步提升了選秀魅力，成為各球團的搶手貨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。