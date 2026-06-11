世足攻略／開幕戰墨西哥高原主場贏面大 南韓與捷克易一球差

2026世足賽台灣時場明天點燃戰火，賽事開幕戰就由本屆東道主之一的墨西哥迎戰南非，A組另一戰由南韓和捷克正面對決，握有主場優勢的墨西哥贏面較大；南韓和捷克的晉級關鍵戰，傾向南韓贏一個球或是兩隊踢和。

墨西哥是本屆東道主，是FIFA排名14的種子隊，南非排名60，就排名墨西哥會好一點，且有主場優勢。這場比賽在海拔2240公尺的阿茲特克體育場，墨西哥在「高原」主場有體能優勢，且有滿場狂熱的主場球迷帶來額外動力，加上更有大賽經驗，南非防線將承受極大考驗。

墨西哥已經有18次參賽經驗，陣中很多好選手，擁有多名歐洲主要聯賽選手像阿爾瓦雷斯（Edson Álvarez），主打短傳配合和快速反擊；門神奧喬亞（Guillermo Ochoa）已經40歲，年紀偏大，球隊戰術偏保守，最近8場比賽成績是4勝3平1負。

南非以收縮防守和快速反擊為核心，密集式的防守逮到機會快速反擊，鋒線極度依賴福斯特（Lyle Foster），其餘球員缺乏穩定性的輸出，中場創造力不足，容易被攔截造成反擊。南非體能和紀律強，但旅歐選手只有6個，大比賽經驗遠不如墨西哥，抗壓性讓人質疑。

兩隊2010年世足有過一場對決，當時1：1踢平，心理上南非選手不會怕，不過墨西哥今年有主場優勢，加上戰術成熟度和陣容深度，全面占優勢，預估有6成勝率。南非目標打平，就看福斯特反擊效率和守門員威廉斯（Ronwen Williams）表現，還有避免定位球的失分。

南韓隱憂是孫興愍轉戰美國職業足球大聯盟後狀況波動一點。 美聯社

南韓和捷克的晉級關鍵戰，傾向南韓贏一球或踢和。這組有機會前三名都可以晉級，南韓技術占優、對抗偏弱，捷克是創造力不足和身體對抗佳，輸贏只有一個球的差別，捷克只要減弱南韓攻擊有可能打平。

南韓排名25，捷克排40，歷史上3次友誼賽南韓2勝1平，沒有輸過，這次整體旅歐班底比較有優勢，但後防輪替程度讓人質疑。南韓主打快攻反擊，依賴孫興愍和李剛仁的雙核心啟動，熱身賽狀況也不錯，隱憂是孫興愍轉戰美國職業足球大聯盟後狀況波動一點，李剛仁也出現過受傷狀況。

捷克戰術風格強調身體對抗，高效的高空戰術、遠射能力很強，但板凳深度和進攻效率一般，面對墨西哥高原主場和南韓技術衝擊，體能可能比較吃力一點，不過守住勝局，以小組第三晉級可能性也大。