中職／仿效富邦悍將模式！彭政閔任CBO 成中信兄弟解藥

中信兄弟上週宣布原任領隊劉志威下來，專任中信育樂營運長職務，全面統籌並主導旗下球團之長遠佈局，領隊職務請出「恰恰」彭政閔擔任，周思齊則接掌中信兄弟農場主管，雖然表明不是因戰績考量，但大家心知肚明，由熟悉球隊事務的恰恰接任領隊，也符合現今職棒球團的操作。

由於戰績不佳，球迷吵著換一軍打擊教練，總教練平野惠一也遭議論，老闆辜仲諒親上火線去看球隊，開口表明「表現不好主要原因不是你們的問題，是我的問題，我是講真的，是我的問題。」

此話一出就讓換教練團一事凍結，而老闆都親口說出是「我的問題」，難道要換老闆嗎？這是不可能的，當然是由球團的行政團隊負責，「領隊」當然要扛起責任，所以劉志威理所當然下台，但仍繼續中信育樂營運長，掌管旗下中信兄弟與中信特攻的事務。

新聞稿寫明，劉志威未來將站在更宏觀的集團運動產業視角，引領中信兄弟領隊彭政閔與中信特攻總經理陳暉，並全權負責中信育樂旗下所有球團的品牌行銷、商業贊助、球場營運與整體商務運作。

擔任中信兄弟領隊劉志威，有過媒體及帶過籃球教練的資歷，以後負責品牌行銷、商業贊助、球場營運與整體商務運作。 聯合報系資料照

劉志威不當領隊之後，誰要當呢？請出彭政閔是最好的選擇。彭政閔他將全權負責中信兄弟一、二軍的團隊戰力編制及球隊體系運行。球團將借重彭政閔領隊深厚的棒球專業與指標性影響力，引領中信兄弟邁向更趨完善的全新紀元。

這一招真的很漂亮，著實讓大家無話可話，而且也跟著現今職棒的走！由職棒球員出身，而且還當過二軍總監》總教練的彭政閔去當領隊，他才會知道總教練的真正需求，以及球隊目前的核心問題，才能做到更有效力的改革。

富邦悍將去年季後宣布由林威助擔任執行副領隊，陳昭如擔任領隊，二人分工明確，林威助全面掌管棒球事務，主要負責球隊整體發展、二軍農場養成系統、教練團改組與人事規劃、球員引進及球隊長遠戰略。

在林威助運籌帷幄之下，富邦悍將今年上半季戰績好轉，可見由熟悉棒球且由球員出身的人，專門負責棒球事務的這一套模式有用的，中信兄弟用彭政閔擔任領隊也是同樣的作法。

富邦悍將去年季後宣布由林威助(右)擔任執行副領隊，陳昭如擔任領隊，二人分工明確，林威助全面掌管棒球事務。 聯合報系資料照

日本職棒也有相同的職位叫首席棒球總管CBO，負責統籌球團的整體戰略、球員發展方針以及戰力佈局。目前日職最著名的CBO為栗山英樹，他於2024年起正式擔任北海道日本火腿鬥士隊的CBO。主要負責協助監督新庄剛志，並專注於球隊的基礎強化、農場培育與戰力升級。

此外，福岡軟銀鷹也設有此職位，由前名將城島健司擔任球團CBO，負責球隊戰力編成與二軍農場的統籌規劃。

找具棒球資歷的 任球隊CBO，是日職常見的模式，圖為任日本火腿CBO的栗山英樹。 聯合報系資料照

富邦悍將去年由林威助執掌類似CBO的角色，中信兄弟現在由彭政閔跟進，中華職棒其他球團未來也都有可能跟進，也讓職棒球團的分工更明確，誰會是下一位CBO呢？