馬刺3敗都是雙位數被逆轉G5已很難贏 這是屬於尼克的一季！

尼克G4打出NBA總冠軍史上最多落後29分大逆襲，107：106逆轉勝馬刺，七戰四勝系列賽3：1聽牌。G5在馬刺主場，尼克氣勢情勢都壓過馬刺。

尼克上半場49：76落後馬刺27分，馬刺上半場三分球26投14中，三分命中率5成4，三分手風順到尼克主場安靜得像圖書館。

但下半場情勢丕變，馬刺三分球17投3中，三分命中率1成76，尼克下半場打出58：30反撲，打出精英防守表現，迫使馬刺226公分長人「斑馬」溫班亞瑪更難靠籃下接應、攻擊，馬刺進攻打得異常艱辛，得分陷入泥沼。終場前1.2秒尼克前鋒阿努諾比籃下跟進撥球入網，尼克就靠這個幸運進球拿下勝利，締造總冠軍史上最大逆轉紀錄。

今年總冠軍系列賽馬刺vs.尼克打了四場，馬刺四場比賽最多都曾領先尼克二位數比分，但馬刺只贏G3一場比賽，另外三場球都被尼克逆轉。

很難解釋馬刺為什麼一直打不好關鍵球，決勝期打起來就是抖抖的，馬刺第四節始終守不住尼克兩個關鍵殺手後衛布朗森和前鋒阿努諾比，更難解釋馬刺教練強森為什麼臨場應變和調整、出牌始終慢了半拍，沒能有效解決馬刺年輕又嫩的心態問題。

馬刺第四節始終守不住尼克關鍵殺手後衛布朗森(左)。 法新社

馬刺兩個後場核心主控都很年輕，先發卡瑟爾NBA二年級，替補哈波才一年級，第一年打NBA，唯一最有經驗，拿著全隊最高薪後衛福克斯，系列賽一直沒能打出主宰力和關鍵作用。

G4福克斯終場前10秒馬刺以106：105領先尼克一分，福克斯一次快攻反擊上籃被阿努力諾比火鍋壓下，尼克保住最後一擊機會。福克斯這次出手選擇和決策，未來肯定會被拿出來廣泛討論，當時阿努諾比已經回防趕上，福克斯如果不上籃，繞出來拖延時間，尼克勢必只能犯規，馬刺不但有時間和空間耗掉最後5-8秒，還能站上罰球線。

但福克斯快攻上籃被釘板，尼克爭取到最後5.7秒最後一擊進攻機會，布朗森快速三分出手不進，但阿努諾比在終場前1.2秒籃下把球撥進，成了馬刺最大「噩夢」。

這個噩夢只怕會縈繞馬刺很久很久，成為擺脫不了的噩運。

尼克終場前1.2秒籃下把球撥進，這個噩夢只怕會縈繞馬刺很久很久，成為擺脫不了的噩運。 路透

近八年NBA總冠軍賽生態文化就是這樣，每一年總冠軍都不同，沒有任何一支球隊可以連續兩年打進總冠軍賽，如果不能把握當下和奪冠最佳時機，一舉成功攻頂，未來很可能就再也沒有機會。因為絕大多數球員都很難幸運走到總冠軍賽這個高峰，團隊、狀況、運勢、手氣和組成個體，更未必能保持最佳狀態。

馬刺總冠軍賽三敗都錯失最多領先二位數比分優勢，也都打不好第四節決勝期，甚至拿尼克狀況、手感最好的布朗森、阿努諾比束手無策，尼克針對斑馬的卡位、推擠、防堵反而都能在關鍵決勝期奏效，雙方形勢高下立判。

尼克系列賽始終能同時保持「雙核驅動」顛峰戰力，帶動全隊，第四節或下半場都會有2-3個奇兵現身，用速度投籃和防守改變比賽節奏，中鋒唐斯就算身揹犯規麻煩，他也能堅持下去打出韌性，屢屢在第四節重新回到戰場做出最大貢獻，這就是尼克能在總冠軍系列賽壓制馬刺的團隊展現。

尼克團隊合作與心態、狀況，各方表現都在馬刺之上，系列賽取得3：1毫不僥倖。 歐新社

尼克團隊合作與心態、狀況，各方表現都在馬刺之上，系列賽取得3：1毫不僥倖。

G5馬刺很難贏，比賽氣勢和運勢都倒向尼克，馬刺很難再打出三分球手感瘋狂的節奏。

恭喜尼克，這是屬於尼克的一季。