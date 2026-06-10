從3比0可能被橫掃到看見逆轉曙光 馬刺第三戰做對了什麼？

總冠軍戰白熱化，前進紐約的第三戰，雙方打出系列賽最為精采的你來我往鬥，每一節都在顛覆局勢，最終憑藉溫班亞瑪（Victor Wembanyama）在雙方都疲憊不堪第四節的絕對優勢，馬刺4分險勝，避免球隊落入0-3落後，史上從未有人完成過大逆轉的絕對逆境。此戰更積極的意義還在於，馬刺總算摸索出了一套有機會的勝利方程式，現在，輪到尼克來反擊了。

一樣帶著大家復盤此戰，由於此戰瞬息萬變的特殊性，筆者將改採逐節探討大勢的方式，為大家剖析此戰何以風向會倒了又倒。

第一節：馬刺策略的大幅更動

筆者於前文「唐斯教訓溫班亞瑪當嚴父 馬刺青年軍眾多問題有待解答回應」提到的幾個重點，馬刺於第三戰首節幾乎就都做了回應。

關鍵核心，在於明顯要讓法國王牌更高效發揮。此戰溫班亞瑪幾乎整場貫徹嚴守油漆區的紀律，除了零星非上不可情況，馬刺回到了讓這位少主對位底角射手，最大程度留在油漆區堅壁清野掃蕩，其他球員則傾力向外撲防的佈陣，這讓尼克同時於禁區與三分線進攻嚴重受阻，還頻頻失誤（單節4失誤），首節僅19投8中，更重要的是，毋須再虛耗溫班亞瑪裡外奔波的大量體能。

進攻端同樣做出改變，度過開節混亂，由他擔任Roller的戰術規劃，迥異於前兩戰高比例得跑到三分線外就開始掩護，更多從三分線內開始，並且讓他大量於近框接球強攻，前兩次出手都是扣籃，團隊前7次出手包辦過半的4次，全數在籃下，這正是筆者前篇文章期望看到，更多讓他在禁區施壓的改變。

卡瑟爾(中)頻頻持球衝擊禁區。 美聯社

不僅如此，即便到三分線上擋人，這一回溫班亞馬大量使用虛擋（Ghost Screen）順下，打尼克個措手不及，或者長人沒跟上已溜至禁區，或者後來稍有警惕，卻成為馬刺後衛以卡瑟爾（Stephon Castle）為首，頻頻錯位打唐斯（Karl-Anthony Towns）換防得手的回合。就這樣攻防雙管齊下變招，順利拉開了雙位數的領先。

第二節：推擠拉扯+調整進攻的尼克反擊

不過好景不常，尼克於第二節就快速應變。進攻端開始適應溫班亞馬死守禁區的陣型，既然如此就不要硬碰硬其防守劍圍，尼克眾將更多於中距離地帶進攻，或者是中距離跳投，或者是突破後快速強弱邊分球轉移，外圍也做好三分投射準備，加上一部分是對位沒有溫班亞瑪的馬刺二陣，第二節打出單節19投14中近8成命中率，三分球也有9投6中近7成，尼克在23次進攻中就豪取42分。

馬刺方更嚴峻的消息是，進攻也遭到了拆招。短暫休息過後，尼克同時也做好了針對溫班亞瑪更積極Roll In禁區，以及會使用虛擋的場上準備，除了防守掩護者開始沉退，原先防守持球者也會在第一拍用上更多推擠拉扯的小動作，目的就是不能再讓溫班亞瑪這麼輕鬆就無球溜進禁區，甚至還一度直接使用阿努諾比（OG Anunoby）出任中鋒打小球，以更快的機動力，去應對溫班亞馬的順下。

阿努諾比造成馬刺禁區重傷害。 路透社

與此同時，馬刺或者是認為尼克提升順下難度，或者也是本有打算用其他進攻方式干擾對手防守節奏與判斷，這一節又回到了讓後衛主攻，溫班亞瑪時常只站在外圍當誘餌的局面，或者又要他從高位持球辛苦單打唐斯，第二節最終僅4次出手，禁區內還只有1次，馬刺又回到了上一戰，沒能好好發揮其威力的低效進攻，最後7回合只拿下3分，反觀對手卻在最後6次進攻，就砍下14分。

短短一節，防守被快速適應調整，進攻陷入混亂，尼克單節倒打18分，中場前反超7分，比前兩場更快被尼克逆轉，眼看著聖東安尼奧的希望之光逐漸薄弱。

第三節：馬刺從防守振作，尼克的調度失誤

猶幸中場休息過後，馬刺帶著冷靜與檢討歸來，並且從提高防守強度做起。更積極的身體壓迫與輪轉協防，針對第二節尼克增加的中距離攻勢，亦更果斷的該換防就換防，除了迫使對手多次失誤，更重要的是確實壓制了尼克的持球突破。

這邊同時也要提到紐約方，就筆者看來不解的調度，不解之處在於，第三節初尼克攻勢意外的單調，在剩下4分半鐘下場前，大蘋果幾乎每波攻勢都是由布朗森（Jalen Brunson）老遠從後場持球發動，且佔了超過一半的出手，但明顯馬刺的防守重心，就是要將他困鎖在中距離地帶，同時阻斷傳球路徑與干擾底線出手，整個第三節布朗森6投僅2中，全部都是在非禁區油漆區與中距離，既吃力又不討好，7分半鐘尼克亦僅得到12分。

哈波帶頭反攻。 路透社

反觀馬刺，中場過後調整了擋拆戰術強弱邊人員的配置，巧妙讓尼克難以繼續大量派人推拉阻礙溫斑亞瑪的Roll In，加上溫班亞瑪鐵了心、也做好準備用投射對付羅賓森（Mitchell Robinson），其進攻影響力回溫。同時間在這種最高等級決勝中，誰能壓低對手進攻成功率、製造更多失誤，就能打出更多的攻守轉換。

第三節馬刺就是靠此擺脫了尼克的半場糾纏，高效搶分，單節光失誤與快攻得分就15分，尼克0分；特別節末拜哈波帶頭衝刺之賜，最終打出系列賽最好的單節進攻，22回合就拿下35分，馬刺再次回到了比賽，反超1分！

第四節：重返00年代初期，耗乾體力的泥巴對決

第四節還有變陣嗎？幾乎沒有了，因為這場比賽雙方都在狂燒體能，至此已很難再跑精妙戰術，陷入焦土對決。

唐斯(中)體能大量被消耗，整個第四節顯得有心無力。 美聯社

馬刺雖然仍未如筆者期望的，啟用巴恩斯（Harrison Barnes），但用了殊途同歸方式，目的都是要分攤溫班亞瑪的消耗，同時反過來耗唐斯體能，此戰是強森（Keldon Johnson）系列賽上場最久一戰，關鍵之一就是讓他有一部分時間與唐斯絞肉對抗，包括夏帕尼（Julian Champagnie）與布萊恩（Carter Bryant）幾位側翼，也都分攤了一些時間；身高不如的他們，只能更努力跟尼克中鋒玩推擠遊戲，消耗可能不遜於對抗溫班亞瑪，進攻時還得同時承受被溫班亞瑪或者柯內特（Luke Kornet）協防夾擊的更嚴峻挑戰。

防守端又被馬刺更頻繁地打擋拆找麻煩，加上主帥布朗（Mike Brown）明顯對羅賓森的信賴下滑，後者系列賽最短的上場，換來的只會是唐斯的最長（38分鐘），此戰無疑是3戰中體能消耗最鉅的一場，也因此很明顯又回到往昔；打久力量與專注度都會斷崖下滑的他，防守卡位慢一拍，進攻端第四節不只鮮少參與，還4投0中。

儘管「關鍵先生」布朗森再度以單節12分勇奪場上最高分，其疲態也反映在防守端被打點，甚至是到節末才開始發威，這還是他3場中出賽最短的一場，足見過程中體能耗費的質量有多強。

布朗森(中)在關鍵時刻依舊破壞力十足。 美聯社

體力嚴重下滑，不僅是尼克一方的事情，馬刺亦然。雙方在籃球最高決戰舞台的第四節，一邊打出28.6%命中率11.1%三分命中率，一邊打出25.9%命中率14.3%三分命中率，儼然夢迴00年代初期馬刺、活塞與熱火幾支防守強隊，彼此輪流打鐵的焦土泥巴戰，這已經不只是兩邊防守多強的問題，而是打到此刻，雙方都已沒什麼體力維繫手感。

這更讓人看到馬刺此戰前三節，為溫班亞瑪保留許多前兩戰徒耗體力的珍貴價值，他在兩邊都累壞的第四節格外突兀，打好打滿整節12分鐘。而要知道當大家體能都嚴重下滑時，場上最有優勢的是什麼？最原始的身體條件！大家都跑不動了，自然就是最高的那個最有防守威嚇力，以及最高的那個最難守。

單節溫班亞瑪10分（超過全隊一半）6罰6中，體能不足時除了犯規，尼克還能怎麼阻止近框接到球的7呎4外星人？並且領銜將對手的團隊命中率壓制到僅25.9%，扣除布朗森更只有悲慘的20投3中，換成前兩戰空耗於內外奔跑過多的版本，溫班亞瑪大概難以提供一樣的影響力，馬刺一樣將倒於後繼無力。

可以這麼說，第三戰與前兩戰最大的差異，馬刺的勝利契機，就在於此戰他們最終顛倒了雙方主將的體能優劣勢。

布里吉斯早早面臨犯規麻煩，表現也相對低迷。 路透社

當然，筆者也認為，就算不以陰謀論觀之，尼克此戰真的吃了些吹判的規，好聽話人人會說「勝利者從不抱怨」，「不只是因為吹判輸球」，但拖長的比賽時間，增加消耗的回合，不一致的吹判標準，乃至罰球的差距，你也很難說這真的不影響結局，特別是一場只有4分差的勝負。

不過回過頭來，確實該換尼克做功課了！馬刺回到保守但安全的內線法國高牆+外圍侵略撲防，尼克要如何突圍，這個溫班亞瑪不隨意出油漆區的鐵桶陣（尤其導致尼克的底角三分命中率，從前兩戰的61.5%、46.7%，暴跌至此戰僅29.4%）？

在這個馬刺後場能提高壓迫強度的情況下，又是不是該收回一些替補矮後場的出手，並且部分從布朗森手上釋出；上一場重要功臣的布里吉斯（Mikal Bridges），此戰除了首節就陷入犯規麻煩，也幾乎沒有開火權，導致全場亦無甚手感5投僅1中，出手排序不該是這個樣子，就連唐斯此戰在進攻端，存在感也大幅減少。

更重要的是，換紐約該為保護兩大主將的體能想方設法了。溫班亞瑪不用再死守唐斯，卡位對抗的體能由其他隊友來消耗，馬刺且用更大量的擋拆挑唐斯來打，讓他在防守端就被燒乾，無餘裕做出其他貢獻，布朗教練至少該想辦法讓羅賓森能維持一定替補時間。歷史早就告訴我們，第四節累壞的唐斯不只不會加分，甚至會成為遊魂與罩門，尼克該更有效率的使用這位「斑馬專武」。

布朗森亦然，除了要避免重蹈第三節那種全部交給他去打的負荷外，尼克非得要每一波進攻，都要讓他在卡瑟爾高強度的全場盯人下，辛苦帶過半場嗎？明明之前的季後賽，也不乏交由隊友幫忙以省力，不該如第三戰般，每一回合人都還沒到前場，就彷彿先被扒了一層皮般艱辛，不只為了讓他能繼續在關鍵時刻高效發揮，也期望能提升他這個系列賽其實不佳的命中率，更為了避免他在防守端成為更輕鬆被取分的ATM。

在馬刺陣型難以在鋒線取得優勢下，福克斯(左)勢必在進攻端要更有侵略性。 歐新社

馬刺方面，就請繼續珍惜溫班亞瑪的體力，務必用在刀口與關鍵時刻上，同時間也請繼續幫助他維持在Roll In上的強勢，第三戰馬刺有59%三分是Wide Open出手，遠勝前兩戰的43%，就是當他強勢攻框時，能帶來的防守磁吸重力效應。

然後，有機會還是多幫福克斯（De'Aaron Fox）設計點進攻吧，他的長處在這系列還不夠被善用，憑藉著此戰第四節的關鍵球表現，尤其在點名布朗森方面，值得更多一點信任的。

總冠軍第四戰，尼克主場第二戰，就讓我們一邊祈禱哨音不致干擾精彩比賽，一邊期待尼克不能再丟面子的兇猛反撲吧！