木棒聯賽8強中職選秀名單搶先看─平鎮、穀保、普門、麥寮

2026年中華職棒季中選秀將於6月29日舉行，今年高中木棒聯賽8強球隊有哪些球員將投入選秀？相信會是各球團關注的焦點。

(1)邱文佑

身為隊長的邱文佑跑壘速度快，懂得觀察投手，高中前兩年以一、二棒為主，高三在肌肉紮實度提升後，棒次也晉升到第四棒，守備則是內外野都可勝任。

(2)高宥軒

高宥軒三年都鎮守中外野，判斷能力跟臂力好，攻擊甜蜜點掌握也變得到位，長打率提升。

(3)林鈞瑋

林鈞瑋的長打能力好，外野守備能力與腳程則屬於中等。

(4)巫宏威

左投左打的巫宏威是二刀流，投打兩端平均。

(5)李星漢

平鎮高中李星漢。圖／學生棒球聯盟提供

李星漢三年都待在鋁棒組，以投手來說，身高雖不算突出，不過加強身體素質後變粗壯，最快球速約149公里，過去控球問題也大幅改善，直球、變化球能投進好球帶。

(6)宋書桓

宋書桓是「宋家班」成員，跟宋家豪、宋文華都有親戚關係，最快球速約145、146公里，直球轉速2900轉相當驚人。

(1)帕蘇拉˙塔基斯利尼安

帕蘇拉˙塔基斯利尼安原名方紹齊，是跑打守三拍好手，高二就入選U18國手，被看好有機會在前三輪就被選中。

(2)吉路˙少瑪

吉路˙少瑪原名曾聖恩，今年2月木棒聯賽前才改成族名，他高二就是U18國手，但當時狀況不理想，木棒聯賽後加強心理建設，打擊回溫。

(3)杜翊澤

左打的杜翊澤打擊、腳程不錯，以左外野為守位。

(4)許子彥

穀保家商許子彥。圖／學生棒球聯盟提供

許子彥是味全龍球員許子謙的弟弟，是攻守平均的選手，主要守三壘，擅於觀察投手，擊球策略應變快，不僅想跟隨哥哥腳步挑戰職棒，甚至希望超越哥哥，企圖心強。

(5)石主恩

左投石主恩最快球速約146公里，近兩個月進步多，準度提升，直球轉速約2600轉。

(1)莊偉晟

普門中學莊偉晟。圖／學生棒球聯盟提供

來自澎湖的左投莊偉晟最快球速約145公里，在球隊是穩定先發投手。

(2)葉韋辰

葉韋辰則是控球不錯的側投，球種多，除了直球，還有滑球、指叉球、曲球、變速球等變化球，懂得變換節奏來解決打者。

(3)陳宥銘

陳宥銘是球隊守護神，危機處理能力好，不會怯場，最快球速約144公里。

(4)巴亞勝˙古歷來拿魯吉安

巴亞勝˙古歷來拿魯吉安則是有鼎鼎大名的家人，阿姨是藝人張惠妹，媽媽是張惠春，爸爸則是已故前職棒投手豐偌暉，話題十足，最快球速約143公里，有曲球、變速球等球種。

(5)全永樂

全永樂是游擊手，守備有水準，腳程快，打擊則在後段棒次居多。

(1)石晨廷

石晨廷在高三這一年打擊能力越見突出，身材雖不高，不過POWER不錯，優勢在於擊球瞬間快，守備則以三壘為守位，傳球穩定性需加強。

(2)林彥凱

麥寮高中林彥凱。圖／學生棒球聯盟提供

林彥凱是二刀流，投打兩端平均，內外野都可守，各項能力比較全面。