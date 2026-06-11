太空人艾瓦瑞茲挑戰三冠王 大谷後以DH奪MVP有望再添一人

在「法官」賈吉(Aaron Judge)因傷至少需休息4到6週後，開季至今砲火一直都相當猛烈的太空人重砲艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)摘下MVP的希望越來越濃厚。若艾瓦瑞茲今年順利拿到MVP殊榮，將會是繼2024年大谷翔平後，又一位以DH身份拿下MVP的球員。

來自古巴的艾瓦瑞茲自2019年上大聯盟以來，只要能維持健康狀態，每年都是全聯盟頂級的打者。他去年因傷休養了快一整季，今年滿血回歸，開季至今都維持高檔狀態，目前累積了.316打擊率、22全壘打、48打點、1.074OPS、195OPS+、3.3fWAR的恐怖數據，在本文截稿前美聯全壘打，打擊率及打點則位居第2，有機會成為繼2012年Miguel Cabrera後又一位三冠王成員。此外他的OPS與Fangraphs網站的進攻指數Off值29.4都高居全聯盟之冠，無疑是當前全聯盟最強的打者。

艾瓦瑞茲時常被拿來與「老爹」歐提茲(David Ortiz)作比較，他們同樣都是以DH為主要位置的左手強打，甚至歐提茲本人都曾親自封艾瓦瑞茲為「小老爹」(Baby Papi)。在2024年之前，DH最多只拿過第2高的MVP選票，2005年的歐提茲就是其中一人，另外三位分別是1993年的莫里特(Paul Molitor)、2000年的湯瑪斯(Frank Thomas)和2014年的馬丁尼茲(Victor Martinez)。直到2024年大谷翔平寫下50轟、50盜的歷史紀錄後，才有DH摘下MVP。

艾瓦瑞茲時常被拿來與「老爹」歐提茲(圖)作比較，他們同樣都是以DH為主要位置的左手強打。 美聯社

至於艾瓦瑞茲曾於2022年位居美聯MVP第3名，當年他繳出.306打擊率、37轟、97打點、1.019OPS、188OPS+的頂級成績，但剛好前有賈吉的62轟美聯紀錄，以及還在天使二刀流的大谷，最終與MVP無緣。然而有了大谷兩年前開了DH拿MVP的先例，加上今年少了賈吉這位最大競爭對手，艾瓦瑞茲本季以DH身份拿下MVP的機會大增。

本月底將滿29歲的艾瓦瑞茲也確實相當值得一座MVP。在29歲以下的球員當中，他的生涯累積bWAR值為全聯盟第4的27.2，僅次於索托(Juan Soto)、亞古納(Ronald Acuna Jr.)與塔克(Kyle Tucker)。而他生涯平均每162場的bWAR值高達5.9，比亞古納和塔克的5.5都還要高，只低於索托的6.3。這說明了若他2020及去年沒有大傷，肯定得以累積更漂亮的生涯數據。而他今年成功傷癒復出，除了衝擊MVP之外，也很有機會拿下一座東山再起獎。

艾瓦瑞茲若想拿下生涯第一座MVP，仍需維持火燙的手感到球季結束。 路透

當然目前球季還沒過一半，MVP的競爭仍有諸多變數。儘管艾瓦瑞茲暫時領先，季前最被看好的賈吉也退出競爭行列，但還有賈吉的隊友萊斯(Ben Rice)緊追在後。萊斯的數據並沒有輸艾瓦瑞茲太多，目前打出.297打擊率、18轟、45打點、1.018OPS與187OPS+的成績，是今年最大黑馬。此外去年新人王克爾茲(Nick Kurtz)也不遑多讓，其.2823擊率、15轟、49打點、.969OPS與159OPS+的數據也相當漂亮，其中打點數還是美聯榜首，後勢看漲。因此艾瓦瑞茲若想拿下生涯第一座MVP，仍需維持火燙的手感到球季結束，結果如何就待球迷們持續追蹤了。