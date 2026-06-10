中職／速差與曲球成就頂尖壓制力 龍隊蔣銲就是本季最強洋投

中華職棒的歷史上，若能擁有三位以上的強力洋投，基本上就等於拿到季後賽的入場券。本季的味全龍正是最佳範例，他們在失去「龍王」及「龍之子」後，選擇大幅補強外援，並且將伍鐸登錄為本土投手，搭配梅賽鍶、鋼龍、蔣銲以及魔神龍，形成五虎上將的豪華投手陣容。這樣的配置被使用到淋漓盡致，48場比賽中竟有41場由洋投先發，比例高達八成以上，合計投出253又2/3局僅失53分責失分，平均防禦率僅1.88，幾乎所有洋投都壓制在2.00以下，只有伍鐸稍高。團隊防禦率更是僅有2.11，這正是味全龍能在戰績榜上獨占鰲頭的最大原因。

在這群洋投之中，蔣銲的表現最為亮眼。他目前防禦率僅有1.07，暫居聯盟防禦率王，而且已經締造23又2/3局未失分的驚人紀錄，展現近乎完美的投球內容。蔣銲曾在2016年至2021年間效力於勇士、紅雀與雙城，累積超過370局的大聯盟經驗。2022年轉戰日職，雖然以高薪加盟，但卻因傷勢影響未能在一軍登板，從炙手可熱的投手變成乏人問津，只能待在小聯盟與獨立聯盟，表現並不突出。直到今年加盟味全龍，他才重新找回身手。

蔣銲在加盟初期並未被視為王牌，定位甚至在其他四位洋投之後，可能只是牛棚補強。然而渡過初登板的跌跌撞撞後，他很快展現出三振能力，繳出連續七場優質先發，逐漸奠定王牌地位。總教練葉君璋也曾形容，他的企圖心與比賽主導性極強，能掌握投球節奏，這也是他能快速站穩腳步的原因之一。

中華職棒味全龍隊洋投蔣銲（John Gant）擁有6種球路混淆打者，他親自示範俗稱「螃蟹球」的瓦肯變速球（Vulcan Changeup）握法。中央社

蔣銲的投球特色在於三振能力，目前三振數排名全聯盟第3。他的快速球均速約147KM，最快可達153 KM，搭配揮空率極高的變速球，以及超過2900轉的曲球。曲球球速約120至130 KM，與直球形成15至20 KM的速差，加上縱向掉落幅度大，只要控球到位，打者幾乎難以掌握，造就他近30%的揮空率。進階數據更顯示他的壓制力：ERA+高達299，被打擊率僅0.164，BABIP僅0.220，三振率26.4%，揮空率29.5%，皆暫居聯盟第一；FIP則為2.72，僅次於隊友梅賽鍶。

然而，蔣銲的勝場數卻與他的壓制力不成正比。他目前僅有3勝，最主要原因是護援率過低。數據顯示，他的護援率僅有2.68分，若扣除4月28日那場隊友在他投球的6局中攻下5分的比賽，護援率更是只有2.03分。這讓他難以取得勝利。他出賽的8場比賽中，除了自己拿下的3勝1敗外，其餘4場比賽中有2場牛棚無法守住領先，導致勝投飛走；另有1場落後1分退場，逃過敗戰；還有1場在0比0平手時退場。雖然這4場比賽最終味全龍都贏球，但蔣銲卻無法累積勝場。只能說他的投球內容已經足以奠定勝利，只可惜隊友火力與牛棚支援不足，讓他成為「問天」的代表人物。

蔣銲壓制力與進階數據皆居聯盟之首，就是本季最強洋投。圖／味全龍隊提供 陳宛晶

綜觀來看，蔣銲是中職現階段最強的洋投。他的壓制力與進階數據皆居聯盟之首，甚至超越味全龍回歸後歷代洋投，成為球隊最強的外援。若隊友能提供更多火力支援，牛棚也能守住領先，且沒有在季中被挖角離隊，那麼味全龍有望複製2023年，靠洋投群穩定壓制力一路衝擊總冠軍的歷史。