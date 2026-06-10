世足攻略／L組英格蘭是冠軍熱門 攜手克國「魔笛」小組出線問題不大

L組球隊有英格蘭、克羅埃西亞、迦納和巴拿馬，英格蘭是種子隊，也是這次大賽賠率前三名的冠軍熱門，和克羅埃西亞從小組出線問題不大；迦納和巴拿馬應該有一隊可以以分組第三晉級，但需要第一場至少打平，才有機會。

英格蘭世界排名第4，球員總身價13.1億歐元，這次選手年齡主要在25到29歲之間，是國家隊選手最成熟階段，就看能否突破冠軍魔咒，終結1966年隊史奪冠後的等待。

英格蘭只要正常發揮，拿到分組第一沒有問題。 路透

英格蘭只要不把大賽當熱身賽的小毛命發生，拿到分組第一沒有問題。人物是隊長凱恩（Harry Kane），球隊中場、後衛都不錯，最大風格是打「4-2-3-1」陣式，歐洲球隊高強度的壓迫攔截，兩翼快速推進，攻擊兩邊後衛大幅壓上去，轉成「2-3-5」的攻擊陣式，屬於攻擊慾望相當強的進攻方式。

克羅埃西亞世界排名11，身價2.82億歐元，球隊「黃金一代」已經成為老將，尤其40歲的「魔笛」莫德里奇（Luka Modric）五度參賽，受年齡影響，上場時間預計會受到嚴格控制。

克羅埃西亞的優勢是中場經驗很好，莫德里奇仍然是推進器。 路透

克羅埃西亞的優勢是中場經驗很好，莫德里奇是帶球推進的變速器，格瓦迪奧爾（Joško Gvardiol）是世界前三的中後衛，球隊採「4-3-3」陣式，節奏偏慢、失誤極少，防守幾乎全退到中線之後，不讓對方打背後空間的球；隱憂是體能，老將第三場小組賽程否跑得動打上問號，且攻擊線是較弱的一環。

非洲傳統勁旅迦納世界排名74，球員總身價2.3億歐元，球隊最大武器是身體素質佳，平均身高到第二名、體動第一名，主將是即將33歲的帕爾特伊（Thomas Partey）>

迦納主將是即將33歲的帕爾特伊(右)。 路透

迦納陣形打防守的「4-4-2」，用身體對抗貫穿全場，中場創造力比較缺乏，後防線反應偏慢，只能靠反擊和死球破網。

巴拿馬世界排名34，球員總身價3200萬到3400萬歐元，全隊沒有一人在歐洲五大聯賽踢球，國際賽經驗較少，只能靠耐力和拚勁打全場，必然處於下風；球隊優勢是心態，沒人期待巴拿馬出線，球員打起球沒有包袱。

法哈多（Jose Fajardo）是巴拿馬主力射手。 路透

法哈多（Jose Fajardo）是巴拿馬會外賽的最大射門手，球隊戰術風格是「5-4-1」，完全始於防守，只能找機會攻擊；進攻只有兩場，後場長傳找法哈多，或製造混亂伺機突破。