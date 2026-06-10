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岡本打出身價、村上超乎想像 「虎大砲」佐藤輝明成最大贏家

聯合新聞網／ Miguchii
阪神虎選在身價最高點放行佐藤輝明的美國夢，簽下的合約越大張，阪神球團能獲得的入札金也會是最高。 路透
阪神虎選在身價最高點放行佐藤輝明的美國夢，簽下的合約越大張，阪神球團能獲得的入札金也會是最高。 路透

日職投手近年前往大聯盟發展兌現率佳已不是秘密，也因為「真貨」率高，大聯盟球團更有信心投資，願意花大錢競價搶人，2012年達比修有加盟遊騎兵隊，睽違7年才再有日本選手藉由入札制度簽下千萬合約，以「3+1」5600萬美元加盟水手的菊池雄星，表現雖不能稱上物超所值，但離開水手後接連與藍鳥、天使簽下均薪破千萬合約，也代表名是合格的大聯盟球員。

而從千賀滉大簽下的5年7500萬開始，日職投手的投報率顯著上升，千賀菜鳥年繳出高達4.5WAR，不只獲得塞揚獎選票，也在新人王票選高居第二，年薪1500萬CP值相當划算，也直接反映在隔年挑戰大聯盟的今永昇太、山本由伸上，與千賀挑戰大聯盟時年紀差不多，但成績不如千賀的今永收下了年均薪接近的4年5300萬合約，而更年輕、在日職更具宰制力，旅美時手握三座澤村賞、三座MVP，投手四冠王三連霸的山本由伸，則簽下12年3.25億的投手史上最大約，附帶兩次逃脫條款，薪資、待遇都十分優渥，特別是在山本一球未投的情況下，能簽下如此巨約實在令人瞠目結舌，顯示出球團對於日職強度的肯定，去年休賽季加盟太空人隊的今井達也總值雖沒特別驚人，不過年均薪1800萬起跳（今年投100局就能拿到300萬美元激勵獎金，且2027、2028年薪皆升至2100萬），年年都能跳脫合約也給予超高自由度。

日本投手旅美後身價三級跳逐漸形成常態，而打者呢？過往成材率相較投手低了不少，跨層級的成績轉換本身就難以估量，對打者來說更是如此，在打擊區要面對更快的球速、愈發犀利的變化球，守備端要處理初速更可怕的來球，這些都很大程度受限於亞洲球員機體不足的問題，導致攻守嚴重跟不上，不少日職強打者旅美後只能頻頻揮空氣，或是從金手套守備變成「驚」手套，例子不勝枚舉，日打適應能力難以預測，投身自由市場時，時常被打上大大問號。

有「日本鱒魚」之稱的鈴木簽下5年8500萬合約，至今累積12.4WAR值，以1WAR約等於800至1000萬市價來看，小熊這筆投資已回本。 法新社
有「日本鱒魚」之稱的鈴木簽下5年8500萬合約，至今累積12.4WAR值，以1WAR約等於800至1000萬市價來看，小熊這筆投資已回本。 法新社

從2011年至2025年，扣除二刀流的大谷翔平，這15年內共有23位日本投手與大聯盟球團簽約並登上大聯盟，野手則僅有8人，只有鈴木誠也、吉田正尚兩人年薪達到千萬等級，包括筒香嘉智、秋山翔吾等在日職呼風喚雨的強打，都是經典失敗案例，不過去年休賽季，一口氣有兩人達成這項條件，也成為日職野手重塑身價起點。

2020年代日職最強的兩名打者岡本和真村上宗隆不約而同在本季挑戰大聯盟，且都簽下年薪1500萬美元起跳的合約，近代坐擁類似身價、可以拿來比較的對象僅有鈴木誠也、吉田正尚兩人，樣本數極低，且兩人發展迥異，有「日本鱒魚」之稱的鈴木簽下5年8500萬合約，至今累積12.4WAR值，以1WAR約等於800至1000萬市價來看，小熊這筆投資已回本，鈴木在合約前四年敲出87轟，去年更締造32轟、103分打點生涯年，超越「酷斯拉」松井秀喜31轟，在歷史上亞洲球員僅次於外星人級的大谷翔平，也是史上最強亞洲右打。

守備能力孱弱的吉田正尚與紅襪簽下5年9000萬，身價更勝鈴木，不過打擊成績僅略優於聯盟的吉田，光靠打擊想卡住DH位置缺乏說服力，也逐漸為教練團棄用，成為球團負資產。兩人NPB累積成績相近，不過CP值卻差距甚遠，大聯盟制服組評估岡本和村上兩人合約時，意見自然產生分歧，岡本最終拿到的4年6000萬美元符合美媒預測，但一度被看好能簽下至少五年，甚至七年以上長約的村上，卻只能在交涉期限前和白襪簽下2年3400萬美元短約，跌破眾人眼鏡。

守備能力孱弱的吉田正尚與紅襪簽下5年9000萬，光靠打擊想卡住DH位置缺乏說服力，也逐漸為教練團棄用，成為球團負資產。 美國聯合通訊社
守備能力孱弱的吉田正尚與紅襪簽下5年9000萬，光靠打擊想卡住DH位置缺乏說服力，也逐漸為教練團棄用，成為球團負資產。 美國聯合通訊社

畢竟村上旅美時年僅26歲，市場上出現如此年輕、還具備成長性的選手算是少見，加上曾在日職打出歷史級別的賽季，還擁有亞洲球員罕見的超級怪力，最終卻因防守不佳、對應速球履歷不彰等理由，和理想長約擦身而過，只能摸摸鼻子兩年後再來。而在開季兩個月後的現在回頭看，白襪顯然是賺翻了，村上成功以成績打臉各家不看好的球團，短短57場內狂掃20轟，OPS+高達160，勝過賈吉（Aaron Judge）、卡洛爾（Corbin Carroll）、同鄉大谷翔平等馳騁聯盟多年強打，開轟速率跟日職時期相差無幾，打滿整季甚至有機會追逐60轟，攻擊指數排名聯盟第四，全壘打數聯盟第三，一躍成為聯盟頂尖打者，也是美聯新人王熱門人選，而高達0.378的上壘率，也證明大聯盟等級的球路並沒有為他帶來太多挑戰。

從進階數據來看，村上的平均擊球初速、出色擊球率、強勁擊球率都排在聯盟前3%，保送率高達17.9%則高居聯盟第五，高達75.2英里的揮棒速度勝過本季大谷翔平，純力量方面完全是真貨，數據分布圖也近似於費城人重砲史瓦柏（Kyle Schwarber），屬於最頂級的TTO打者，以村上的年紀，下張合約想翻倍應不會太困難。

岡本和真最終拿到藍鳥4年6000萬美元符合美媒預測，本季至今出賽59場比賽，繳出0.747攻擊指數，以角落野手來說表現中規中矩。 美國聯合通訊社
岡本和真最終拿到藍鳥4年6000萬美元符合美媒預測，本季至今出賽59場比賽，繳出0.747攻擊指數，以角落野手來說表現中規中矩。 美國聯合通訊社

而岡本雖然沒有媲美村上的爆炸性表現，但在適應上也還沒碰上明顯難關或是長期低潮，本季至今出賽59場比賽，繳出0.747攻擊指數，以角落野手來說表現中規中矩，不過13支全壘打也兌現了藍鳥球團對其長打實力的期待，和村上相同，岡本在三項與擊球強度有關的進階數據都發揮出色，都具備PR90以上的優異水準，選球優於聯盟平均，更重要的是三壘守備出色，沒有以往日本內野手常見「守備範圍不足」問題，按照這個進度推算，如果岡本在接下來賽季打好打滿，將以35轟作收，很有機會挑戰松井秀喜的31轟紀錄，如同前面所述，歷史上也只有大谷、鈴木兩人曾達成這項壯舉，以新人年的轉換速度，已經出乎預料，要知道鈴木菜鳥年111場出賽也只有14支全壘打。

岡本證明藍鳥投資眼光精準，村上則打出了連白襪球團都不敢想像的超殺開季，兩隊砸錢搶下日本野手都迅速見到成效，白襪戰績扶搖直上，場內場外都風光，為村上的正面效益強力背書，其他球團陸續跟進模仿，瞄準日職強打可能性大幅上升，阪神虎強打佐藤輝明有機會成為第一個受惠者。

2020年以第一指名加盟猛虎軍團的佐藤，第一個賽季就敲出24轟，生涯前五年僅有1季未滿20轟，一直是阪神倚重中心打者的他，2025年再度蛻變，進化為更加成熟打者，上季40轟締造生涯新高領跑全聯盟，排名第二的是火腿洋砲Franmil Reyes的32轟，再下面一位是山川穗高的23轟，攻擊指數0.924也是聯盟唯一超過0.9的打者，一口氣收下最佳九人、金手套、全壘打王、打點王、央聯MVP，顯示佐藤遠超日本打者一階的長打能力。

村上宗隆和白襪簽下2年3400萬美元短約，跌破眾人眼鏡，卻在球季打出爆炸性表現。 法新社
村上宗隆和白襪簽下2年3400萬美元短約，跌破眾人眼鏡，卻在球季打出爆炸性表現。 法新社

早在2024年季後與阪神球團議約時，佐藤就已透露想往大聯盟發展的意向，2025賽季繳出頂級成績單，更有底氣吸引大聯盟目光，今年是佐藤第六個日職賽季，今年季後有資格申請入札，只要阪神虎放行，就能一圓美夢簽下大聯盟約，而來到2026年，佐藤完全進入殺神境界，在打擊區上勢不可擋，已經到了遠超常理的可怕強度，本季佐藤輝明的打擊三圍全數霸榜，打擊率來到0.370、狂敲71安，排名第二的小川龍成也不過「才」0.309；長打率突破7成，全日職找不到第二個長打率高於0.6的打者，14轟、39打點、42得分也都是央聯最高。

攤開進階數據，佐藤更加可怕，無論是最具指標性的預期加權上壘率（0.458）、預期打擊率（0.341）、預期長打率（0.669）、出色擊球率（18.3%）、強擊球率（61.7%）全都是聯盟第一，從帳面到進階都徹徹底底地打爆了全聯盟，攻擊指數1.152、WRC+高達245，完全是規格外，而直球是佐藤看最多的球種，打擊率則是突破天際的0.483，這張暴力的成績單當然不太可能一路維持到季末，但顯然佐藤在日職已毋需再證明些什麼。

即便佐藤有著被三振數過多問題，日職生涯平均每場比賽會吞至少1K，但在日職同樣吞下一拖拉庫三振的村上在美國大放異彩，相信會讓大聯盟球團在評估佐藤時更有信心，避免犯下和去年休賽季一樣的錯誤。

即便佐藤輝明(圖)有著被三振數過多問題，有了村上宗隆的例子，會讓大聯盟球團在評估時更有信心，避免犯下和去年一樣的錯誤。 路透社
即便佐藤輝明(圖)有著被三振數過多問題，有了村上宗隆的例子，會讓大聯盟球團在評估時更有信心，避免犯下和去年一樣的錯誤。 路透社

根據美媒《運動畫刊》報導，大聯盟已有十支球隊派遣球探前往日本視察，包括陣中已有日本「三巨頭」的道奇隊，磨刀霍霍準備在休賽季打開錢包搶人，唯一變數是阪神虎球團的想法，從戰力層面來看，失去聯盟最強打者當然會重擊球隊戰力，大幅影響火力輸出；但選在身價最高點放行佐藤的美國夢，簽下的合約越大張，阪神球團能獲得的入札金也會是最高，除了佐藤外，阪神王牌才木浩人也曾在去年申請過入札，但遭到阪神球團斷然拒絕，球團應會想避免在同個休賽季一次流失投打兩大支柱，若真要放行，兩人先後順序為何，勢必將相互牽制，唯一可知的是，一旦阪神虎願意退讓，這個冬天大聯盟搶人潮將再度掀起風暴，屆時佐藤新約將會被推向多高，全世界球迷都在觀望。

※數據截至台灣時間6月3日

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MLB專欄 村上宗隆 岡本和真 佐藤輝明 阪神虎

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