岡本打出身價、村上超乎想像 「虎大砲」佐藤輝明成最大贏家

日職投手近年前往大聯盟發展兌現率佳已不是秘密，也因為「真貨」率高，大聯盟球團更有信心投資，願意花大錢競價搶人，2012年達比修有加盟遊騎兵隊，睽違7年才再有日本選手藉由入札制度簽下千萬合約，以「3+1」5600萬美元加盟水手的菊池雄星，表現雖不能稱上物超所值，但離開水手後接連與藍鳥、天使簽下均薪破千萬合約，也代表名是合格的大聯盟球員。

而從千賀滉大簽下的5年7500萬開始，日職投手的投報率顯著上升，千賀菜鳥年繳出高達4.5WAR，不只獲得塞揚獎選票，也在新人王票選高居第二，年薪1500萬CP值相當划算，也直接反映在隔年挑戰大聯盟的今永昇太、山本由伸上，與千賀挑戰大聯盟時年紀差不多，但成績不如千賀的今永收下了年均薪接近的4年5300萬合約，而更年輕、在日職更具宰制力，旅美時手握三座澤村賞、三座MVP，投手四冠王三連霸的山本由伸，則簽下12年3.25億的投手史上最大約，附帶兩次逃脫條款，薪資、待遇都十分優渥，特別是在山本一球未投的情況下，能簽下如此巨約實在令人瞠目結舌，顯示出球團對於日職強度的肯定，去年休賽季加盟太空人隊的今井達也總值雖沒特別驚人，不過年均薪1800萬起跳（今年投100局就能拿到300萬美元激勵獎金，且2027、2028年薪皆升至2100萬），年年都能跳脫合約也給予超高自由度。

日本投手旅美後身價三級跳逐漸形成常態，而打者呢？過往成材率相較投手低了不少，跨層級的成績轉換本身就難以估量，對打者來說更是如此，在打擊區要面對更快的球速、愈發犀利的變化球，守備端要處理初速更可怕的來球，這些都很大程度受限於亞洲球員機體不足的問題，導致攻守嚴重跟不上，不少日職強打者旅美後只能頻頻揮空氣，或是從金手套守備變成「驚」手套，例子不勝枚舉，日打適應能力難以預測，投身自由市場時，時常被打上大大問號。

有「日本鱒魚」之稱的鈴木簽下5年8500萬合約，至今累積12.4WAR值，以1WAR約等於800至1000萬市價來看，小熊這筆投資已回本。 法新社

從2011年至2025年，扣除二刀流的大谷翔平，這15年內共有23位日本投手與大聯盟球團簽約並登上大聯盟，野手則僅有8人，只有鈴木誠也、吉田正尚兩人年薪達到千萬等級，包括筒香嘉智、秋山翔吾等在日職呼風喚雨的強打，都是經典失敗案例，不過去年休賽季，一口氣有兩人達成這項條件，也成為日職野手重塑身價起點。

2020年代日職最強的兩名打者岡本和真、村上宗隆不約而同在本季挑戰大聯盟，且都簽下年薪1500萬美元起跳的合約，近代坐擁類似身價、可以拿來比較的對象僅有鈴木誠也、吉田正尚兩人，樣本數極低，且兩人發展迥異，有「日本鱒魚」之稱的鈴木簽下5年8500萬合約，至今累積12.4WAR值，以1WAR約等於800至1000萬市價來看，小熊這筆投資已回本，鈴木在合約前四年敲出87轟，去年更締造32轟、103分打點生涯年，超越「酷斯拉」松井秀喜31轟，在歷史上亞洲球員僅次於外星人級的大谷翔平，也是史上最強亞洲右打。

守備能力孱弱的吉田正尚與紅襪簽下5年9000萬，身價更勝鈴木，不過打擊成績僅略優於聯盟的吉田，光靠打擊想卡住DH位置缺乏說服力，也逐漸為教練團棄用，成為球團負資產。兩人NPB累積成績相近，不過CP值卻差距甚遠，大聯盟制服組評估岡本和村上兩人合約時，意見自然產生分歧，岡本最終拿到的4年6000萬美元符合美媒預測，但一度被看好能簽下至少五年，甚至七年以上長約的村上，卻只能在交涉期限前和白襪簽下2年3400萬美元短約，跌破眾人眼鏡。

守備能力孱弱的吉田正尚與紅襪簽下5年9000萬，光靠打擊想卡住DH位置缺乏說服力，也逐漸為教練團棄用，成為球團負資產。 美國聯合通訊社

畢竟村上旅美時年僅26歲，市場上出現如此年輕、還具備成長性的選手算是少見，加上曾在日職打出歷史級別的賽季，還擁有亞洲球員罕見的超級怪力，最終卻因防守不佳、對應速球履歷不彰等理由，和理想長約擦身而過，只能摸摸鼻子兩年後再來。而在開季兩個月後的現在回頭看，白襪顯然是賺翻了，村上成功以成績打臉各家不看好的球團，短短57場內狂掃20轟，OPS+高達160，勝過賈吉（Aaron Judge）、卡洛爾（Corbin Carroll）、同鄉大谷翔平等馳騁聯盟多年強打，開轟速率跟日職時期相差無幾，打滿整季甚至有機會追逐60轟，攻擊指數排名聯盟第四，全壘打數聯盟第三，一躍成為聯盟頂尖打者，也是美聯新人王熱門人選，而高達0.378的上壘率，也證明大聯盟等級的球路並沒有為他帶來太多挑戰。

從進階數據來看，村上的平均擊球初速、出色擊球率、強勁擊球率都排在聯盟前3%，保送率高達17.9%則高居聯盟第五，高達75.2英里的揮棒速度勝過本季大谷翔平，純力量方面完全是真貨，數據分布圖也近似於費城人重砲史瓦柏（Kyle Schwarber），屬於最頂級的TTO打者，以村上的年紀，下張合約想翻倍應不會太困難。

岡本和真最終拿到藍鳥4年6000萬美元符合美媒預測，本季至今出賽59場比賽，繳出0.747攻擊指數，以角落野手來說表現中規中矩。 美國聯合通訊社

而岡本雖然沒有媲美村上的爆炸性表現，但在適應上也還沒碰上明顯難關或是長期低潮，本季至今出賽59場比賽，繳出0.747攻擊指數，以角落野手來說表現中規中矩，不過13支全壘打也兌現了藍鳥球團對其長打實力的期待，和村上相同，岡本在三項與擊球強度有關的進階數據都發揮出色，都具備PR90以上的優異水準，選球優於聯盟平均，更重要的是三壘守備出色，沒有以往日本內野手常見「守備範圍不足」問題，按照這個進度推算，如果岡本在接下來賽季打好打滿，將以35轟作收，很有機會挑戰松井秀喜的31轟紀錄，如同前面所述，歷史上也只有大谷、鈴木兩人曾達成這項壯舉，以新人年的轉換速度，已經出乎預料，要知道鈴木菜鳥年111場出賽也只有14支全壘打。

岡本證明藍鳥投資眼光精準，村上則打出了連白襪球團都不敢想像的超殺開季，兩隊砸錢搶下日本野手都迅速見到成效，白襪戰績扶搖直上，場內場外都風光，為村上的正面效益強力背書，其他球團陸續跟進模仿，瞄準日職強打可能性大幅上升，阪神虎強打佐藤輝明有機會成為第一個受惠者。

2020年以第一指名加盟猛虎軍團的佐藤，第一個賽季就敲出24轟，生涯前五年僅有1季未滿20轟，一直是阪神倚重中心打者的他，2025年再度蛻變，進化為更加成熟打者，上季40轟締造生涯新高領跑全聯盟，排名第二的是火腿洋砲Franmil Reyes的32轟，再下面一位是山川穗高的23轟，攻擊指數0.924也是聯盟唯一超過0.9的打者，一口氣收下最佳九人、金手套、全壘打王、打點王、央聯MVP，顯示佐藤遠超日本打者一階的長打能力。

村上宗隆和白襪簽下2年3400萬美元短約，跌破眾人眼鏡，卻在球季打出爆炸性表現。 法新社

早在2024年季後與阪神球團議約時，佐藤就已透露想往大聯盟發展的意向，2025賽季繳出頂級成績單，更有底氣吸引大聯盟目光，今年是佐藤第六個日職賽季，今年季後有資格申請入札，只要阪神虎放行，就能一圓美夢簽下大聯盟約，而來到2026年，佐藤完全進入殺神境界，在打擊區上勢不可擋，已經到了遠超常理的可怕強度，本季佐藤輝明的打擊三圍全數霸榜，打擊率來到0.370、狂敲71安，排名第二的小川龍成也不過「才」0.309；長打率突破7成，全日職找不到第二個長打率高於0.6的打者，14轟、39打點、42得分也都是央聯最高。

攤開進階數據，佐藤更加可怕，無論是最具指標性的預期加權上壘率（0.458）、預期打擊率（0.341）、預期長打率（0.669）、出色擊球率（18.3%）、強擊球率（61.7%）全都是聯盟第一，從帳面到進階都徹徹底底地打爆了全聯盟，攻擊指數1.152、WRC+高達245，完全是規格外，而直球是佐藤看最多的球種，打擊率則是突破天際的0.483，這張暴力的成績單當然不太可能一路維持到季末，但顯然佐藤在日職已毋需再證明些什麼。

即便佐藤有著被三振數過多問題，日職生涯平均每場比賽會吞至少1K，但在日職同樣吞下一拖拉庫三振的村上在美國大放異彩，相信會讓大聯盟球團在評估佐藤時更有信心，避免犯下和去年休賽季一樣的錯誤。

即便佐藤輝明(圖)有著被三振數過多問題，有了村上宗隆的例子，會讓大聯盟球團在評估時更有信心，避免犯下和去年一樣的錯誤。 路透社

根據美媒《運動畫刊》報導，大聯盟已有十支球隊派遣球探前往日本視察，包括陣中已有日本「三巨頭」的道奇隊，磨刀霍霍準備在休賽季打開錢包搶人，唯一變數是阪神虎球團的想法，從戰力層面來看，失去聯盟最強打者當然會重擊球隊戰力，大幅影響火力輸出；但選在身價最高點放行佐藤的美國夢，簽下的合約越大張，阪神球團能獲得的入札金也會是最高，除了佐藤外，阪神王牌才木浩人也曾在去年申請過入札，但遭到阪神球團斷然拒絕，球團應會想避免在同個休賽季一次流失投打兩大支柱，若真要放行，兩人先後順序為何，勢必將相互牽制，唯一可知的是，一旦阪神虎願意退讓，這個冬天大聯盟搶人潮將再度掀起風暴，屆時佐藤新約將會被推向多高，全世界球迷都在觀望。

※數據截至台灣時間6月3日