馬刺贏下G3生死戰減壓 過程險象環生對「神仙尼克」仍難樂觀

馬刺G3生死之戰將士用命，客場115：111力克尼克，七戰四勝總冠軍系列賽追求1：2落後，G4仍在尼克主場舉行，馬刺壓力得到紓緩，但情勢還是站在尼克這一邊。

馬刺贏在「團隊」，全隊六人得分達二位數，「斑馬」溫班亞瑪攻下32分、8籃板、6助攻，更靠近籃框攻擊，得到隊友更多傳球協助，也在禁區製造尼克更多防守和協防壓力，這是G3決勝關鍵

面對總冠軍賽進入「神仙狀態」尼克，馬刺贏得非常辛苦。

布朗森遭遇馬刺針對性防守，雖然命中率不理想仍砍進32分。 路透

尼克後衛布朗森砍進32分，命中率儘管很不理想，但第四節一直都是布朗森「表演時間」，布朗森關鍵球、單打、三分球愈是大場面愈穩愈準，第四節布朗森再砍12分，一度幫尼克創造逆轉機會。馬刺G3比賽最後2分鐘沒有再犯致命錯誤，處理球合理、罰球穩定、防守對位沒有失位犯錯，成功拿下系列賽首勝。

除了布朗森各種神仙進球，讓馬刺防守始終出現漏洞，尼克前鋒阿努諾比、替補後衛克拉克森、先發後衛哈特整場比賽都能命中各種高難度進球，令馬刺比賽打得更加困難。

這一勝對馬刺氣勢和運勢非常重要，系列賽打到這裡，兩隊狀況、氣勢、策略都已經攤在陽光下，馬刺面臨尼克幾個強力挑戰：

1、尼克狀況超級好，尤其是三分外線和布朗森關鍵球，馬刺防守幾乎「守不住」，尼克三名側翼鋒衛阿努諾比、布里吉斯、哈特都能打出驚人火力和命中率，這種超火手氣和季後賽顛峰表現，如果馬刺只能繼續依照目前防守對位去輪轉，馬刺會很危險。

如果沒有斑馬撐住和福克斯讀秒階段的關鍵球，馬刺不一定能拿下G3。 法新社

G3馬刺贏在三分火力稍稍醒過來，但沒有全醒，這是比賽氣勢和手氣問題，馬刺在守不住尼克情況下，只果沒有足夠三分火力和命中率支撐，以馬刺現況根本打不贏尼克。

G3第四節馬刺只命中一個三分，主力後衛哈波、卡瑟爾、福克斯多次三分空位都失手，比賽險象環生。

2、布朗森即使總冠軍系列賽三戰投籃命中率只有3成7，三分命中率3成2，但依舊打出超級殺手身價和關鍵先生作用，史上少見。

布朗森就是尼克定海神針，任何時候都能完成單打、得分，第四節和決勝時刻都能穩定爆發。 美聯社

任何一個王牌球星一旦投籃命中率如此低迷，三分手感同陷困境，球隊往往早就失控。但尼克幾乎沒有影響，布朗森任何時候都能完成單打、得分，第四節和決勝時刻都能穩定爆發，為尼克帶來各種贏球契機和作用。

除了布朗森關鍵得分超能力，尼克有3-4名隊友都能在比賽中打出季後賽生涯最好狀況至為關鍵，馬刺G1和G2都在一度領先兩位數情況下被尼克翻版轉，尼克角色球員同時打出神仙手感和表現，讓尼克變得更難以被擊敗。

3、尼克對斑馬防守、卡位、推擠非常有效，這種針對性和戰略，每一場都會讓馬刺頭很大，斑馬也會打得更加辛苦，斑馬幾乎沒有失常或打不好空間，任何一個犯錯或閃失，尼克幾乎都能把握契機，一舉反撲。

唐斯在攻守上帶給溫班亞瑪很大麻煩，不過G3同樣被馬刺消耗甚鉅。 法國新聞社

比專注力和團隊，比防守策略和執行力，比投籃和主力球員手氣，尼克表現確實都比馬刺更好。

馬刺想要翻轉系列賽，有兩個重要決策。

第一就是改變和調整防守策略+對位，馬刺想要贏球逆襲，前提就是必須守得住，總冠軍系列賽三戰打完，馬刺防守、策略、壓迫性對尼克似乎影響不大。

第二是強攻尼克禁區，整個系列賽馬刺在籃板和禁區攻防都沒有佔到優勢，每一場都會漏掉幾個關鍵籃板，這會是致命傷害。

尼克G3惜敗後，第四戰肯定會對斑馬有更強硬對策。 美聯社

G4尼克會打得強勢、更果決、更有肢體對抗，馬刺必須在身體和心理都要做好更萬全準備，三分球和禁區攻防籃板會決定G4勝負。