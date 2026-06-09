日職／可能陷連戰地獄又強碰軟銀 阪神要用鐵腕克服恐鷹症

交流戰進行到最後一週的賽程，這週重頭戲在福岡，軟銀與阪神將於9日起在軟銀主場進行3連戰，這是兩隊繼上季日本大賽後再度對戰，去年兩隊都拿到聯盟優勝，季後賽分別擊退前來挑戰的火腿及DeNA在日本大賽碰頭，軟銀雖然在自家主場先輸掉首戰，但後續4連勝拿下日本一殊榮。

阪神去年勢如破竹，以領先居次球隊多達13場勝差的差距拿下央聯優勝，投打戰力完整，季後選秀會上又抽到最強打者立石正広，打擊火力更上一層樓，被預計本季仍獨霸央聯，沒想到上季墊底的養樂多異軍突起，阪神目前僅以1場勝差暫居首位，且養樂多居央聯首位的時間還比阪神長。

才木浩人將是對軟銀首戰的先發投手。 路透

阪神在交流戰的戰績並不算理想，已賽10場4勝6敗，養樂多也是4勝7敗1和，兩隊雖仍佔前兩名，但7勝3敗2和的巨人已逼近，差距僅剩0.5場，這週賽程是阪神會否再丟掉龍頭的關鍵，何況還有2場補賽要打，8日的補賽甚至又再因雨延賽，從9日對軟銀的比賽開始，接下來可能是地獄般的8連戰。

軟銀則呈現不太相同的走勢，季初獨走，4月中戰績下滑，5月中落到敗多於勝的狀態，排名一度掉到第4名，但軟銀不愧是交流戰王者，已賽12場，10勝2敗，勝率高達8成33，在交流戰排首位，聯盟排名上升到第2名，只不過前面的西武在交流戰也打得不錯，8勝2敗1和，因此與軟銀仍有著2場的勝差，軟銀這週先後要對上阪神及養樂多，結果如何不只會直接影響交流戰排名，對於之後回歸聯盟後例行賽的氣勢也是分水嶺。

大津亮介是軟銀近期表現最優異的年輕先發投手。 軟銀官網

這3場系列戰預計阪神的先發輪值會是才木浩人，才木是7日的表定先發，二度因雨延賽，因此延到對軟銀的首戰先發，兩度延賽對他的準備影響與否，是阪神首戰最大變數，才木本季防禦率為3.13，比起過去連4年都未超過2的成績有落差，原因就是4月底2場失分較多的比賽，進入5月後的防禦率又回到1.62的過往水準，近5年對戰過軟銀2場，12局失1分拿1勝。

後兩場應該是大竹耕太郎及西勇輝，大竹23年從軟銀轉到阪神，表現更勝過往，包含本季，在阪神的4季防禦率都未超過3，前3季共拿32勝，曾對戰過老東家軟銀2場，投11局未失分，拿下1勝；去年才在一軍出賽1場的西勇輝本季演出復活秀，先發5場防禦率僅有2.42，還拿到3勝，近5年交流戰只在22年球季對戰過軟銀，6局無失分勝投；才木、大竹及西勇輝3人近期對戰軟銀的成績都十分優異。

軟銀的先發輪值依序應是大津亮介、松本晴及史都華（Carter Stewart Jr.），大津是軟銀近年表現最佳的年輕先發投手，今年先發9場，9場都是優質先發，拿到6勝1敗，防禦率僅有1.14，目前暫居洋聯勝投及勝率王，在防禦率榜上則是第2名，他23年對阪神後援過2場，投1又1/3局未失分，拿到1勝及1個中繼點；松本及史都華今年的表現就普通許多，松本的防禦率是3.75，3日對中日還只投5局失4分，史都華的防禦率更高達6.03。

栗原陵矢在交流戰已打出5轟。 軟銀臉書

打擊部分，阪神有立石、森下翔太、佐藤輝明、大山悠輔一指連線，軟銀則有交流戰打出5轟的栗原陵矢、打擊率超過3成5的近藤健介等人，進攻能力算是平分秋色，真正的勝負關鍵還是在先發投手。