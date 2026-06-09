世足攻略／K組葡萄牙獨強 烏茲別克處女秀扮攪局者

葡萄牙、剛果、烏茲別克和哥倫比亞齊聚的K組，葡萄牙比較穩一點，其他隊實力相當，葡萄牙和哥倫比亞最後對決是決定排名的關鍵戰，剛果和烏茲別克有點像「黑馬之爭」，這組的分組第三也有機會成為最後8支晉級隊伍。

葡萄牙世界排名第5，球員總身價8.65億歐元，球隊戰術靈活，球員以歐洲聯賽冠軍為班底，經驗占上風，枱面上的實力也較有優勢，但老毛病是遇強則強、遇弱則弱。41歲的C羅體力上比較沒辦法全場踢完，連六屆參賽的「最後一搏」搭配黃金二代維提尼亞（Vitinha）與內維斯（João Neves）等新星，就看能否有機會奪隊史首冠。

41歲的C羅今年將是爭取世界杯冠軍的最後機會 歐新社

防守上迪亞斯（Rúben Dias）是葡萄牙領導者，但搭檔一直沒確定，右後衛是最大隱憂；門將柯斯塔（Diogo Costa）反應快，但有時出擊時機讓人捏一把汗。

哥倫比亞世界排名13，球員總身價2.98億歐元，時隔12年重返世界盃，且可以在資格賽擊敗巴西，很不簡單。迪亞斯（Luis Díaz）是哥倫比亞進攻核心，不過攻擊線另個位置的人選一直沒有定下來。

哥倫比亞最大弱點是領先時放鬆、落後時急躁，心態問題要注意，有時裁判判個爭議球就會讓球隊心態崩潰。球風以防守反擊為主，進攻極度依賴迪亞斯的突破。

迪亞斯是哥倫比亞進攻核心。 法新社

剛果時隔52年重返世界盃，特色是身體對抗強，但戰術、紀律和大賽經驗缺乏，主要依靠個人能力，可能變成這組的攪局者或以分組第三出線。

世界排名45的剛果，球員身價1.53億歐元，球風就是靠力量，踢法簡單，不追求控球率，選手喜歡快衝，對手若把節奏放慢、用控球消耗剛果體力，防線上就會出現缺點。

剛果時隔52年重返世界盃，可能變成這組的攪局者或以分組第三出線。 法新社

首度參加世界盃的烏茲別克世界排名50，球員總身價7030萬歐元，球隊以五個後衛的鐵桶陣式加上高效率的反擊，防守組織嚴密，但創造力不足，以不失球為主，若第一場逼平哥倫比亞就有機會。

烏茲別克的義大利籍教練卡納瓦羅（Fabio Cannavaro）過去是很有名的後衛，球員時期是防守指揮官，戰術上可能靠後衛鐵桶陣式加上高效率反擊。烏茲別克中場沒有特別突出的組織核心，優勢是防守線很少輕易的失誤，隱憂是組織力不穩，大部分進球來自反擊或對方失誤，先失球就很難挽回。