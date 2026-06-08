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從場上指揮官到ESPN球評！林書豪用哈佛球商解析馬刺致命傷

聯合新聞網／ 陳光立
昔日採訪時，我專門找林書豪來講評比賽，相較於其他球員的情緒化與有限詞彙，林的分析是一針見血且很到位。陳光立攝影
昔日採訪時，我專門找林書豪來講評比賽，相較於其他球員的情緒化與有限詞彙，林的分析是一針見血且很到位。陳光立攝影

2026年NBA總決賽紐約尼克隊取得兩勝領先，第二戰尼克是以105：104、僅1分之差，驚險擊退溫班亞瑪(Victor Wembanyama)領軍的馬刺。如今，兩隊將班師紐約，這不僅是麥迪遜廣場花園(MSG)1999年以來首度總決賽，更引人注目是綽號「林來瘋(Linsanity)」林書豪重返紐約主場，只不過並非與賽球員，而是球評身份。

現年37歲，林書豪已在2025年8月卸下球員身份退休，基於他與紐約尼克的一段過往，迎來他生涯的重大轉型—加入ESPN轉播團隊擔任賽事分析球評，分別在《SportsCenter》和《NBA Today》等節目中亮相談球，他接受《今日美國(USA Today)》採訪時說；「我有興趣嘗試，並將這份工作視為長期發展的目標。老實說，我很感激ESPN提供機會，他們願意在總決賽如此關鍵的舞台為我留下位置，這真的非常特別！我知道，這機會絕非憑空得來，而是極其珍貴，所以心存感激。」

選擇林書豪，很大原因也是他在麥迪遜廣場花園崛起的故事，從一名哈佛大學的高材生進到NBA，最後輾轉各隊登頂總冠軍。這個過程並不容易，除了球技之外還仰賴其頂級的球商。2014年，我是洛杉磯湖人隊賽事的採訪記者，老實說要讓那些肌肉發達的運動員檢討比賽不容易，包括教練有時也帶入情緒字眼，對媒體而言很多內容難以過濾整理，唯獨找林書豪最有效率，他的口條清晰、思維分明，無論贏球、輸球都分析得頭頭是道，只要帶著他的錄音檔回辦公室，那一天的賽事報導已經完成一大半。

成名舞台於紐約，林書豪在2011-12年球季打出瘋狂表現，將自己的名字烙印在尼克隊史中。身高6呎3吋、為職業運動的少數族裔，卻能帶隊打出七連勝，他的肖像一度充斥於紐約大街小巷。結束長達九季、2019年隨多倫多暴龍隊奪總冠軍後，如今再次露臉電視螢幕，老球迷都還記得他，掀起一陣熱烈討論。對此，林也在訪問中回應：「我總覺得，尼克球迷值得看到最好的。他們是如此充滿激情......我打從心底希望當年能留下來，為尼克贏更多比賽、在季後賽走更遠，但遺憾的是，這些都沒實現。」

為扮演好球評角色，林透露他特向昔日隊友格林(Danny Green)、薛姆波特(Iman Shumpert)及諾瓦克(Steve Novak)尋求建議。對個人說球的風格，林書豪說會刻意遠離為博取關注的偏激言論(Hot takes)及大聲、毫無保留的批判。目標是沉穩、客觀進行戰術分析。「我不是會發表偏激言論或喧嘩的人，我試著保持沉穩、展現專業，即便在必須批評時，也能給予建設性且鼓舞人心的見解。」他如此說道。

對與尼克站上最終舞台，他也表示讚許：「尼克隊非常積極且堅定地邀我去看比賽，這是我退役後的第一季，終於有時間和能力前往現場，我等不及了！」得知林書豪現身，尼克內部也掀起波瀾，陣中的主力唐斯(Karl-Anthony Towns)公開說，當年正是因為林書豪，他才會成為尼克球迷，小時候甚至曾瘋到去體育用品店搶購林書豪17號球衣。

昔日擔任球員時，林書豪就被稱許比教練還懂得跑戰術，在場上球員都是看他的手勢與表情來執行進攻與防守，屬於場上的指揮官。陳光立攝影
昔日擔任球員時，林書豪就被稱許比教練還懂得跑戰術，在場上球員都是看他的手勢與表情來執行進攻與防守，屬於場上的指揮官。陳光立攝影

目前總決賽進行中，林書豪以犀利的視角，點名馬刺隊出現一致命傷，指這支隊伍想贏的話，必須停止在進攻端依賴溫班亞瑪單打。首戰，馬刺第三節曾一度領先14分，但決勝節卻遭逆轉，林在《SportsCenter》節目說，第四節馬刺不該讓流動性差的溫班亞瑪，他面對唐斯防守時11投僅2中，該隊應創造隨機掩護、增加下沉掩護(Pin-downs)，由後衛為其擋拆，他還批評馬刺的板凳調配，為何最佳第六人強森(Keldon Johnson)只打8分鐘，而巴恩斯(Harrison Barnes)打了12分鐘。

按林書豪觀察，馬刺目前的打法讓尼克隊防守太容易做預判，他說：「在第四節，我不喜歡馬刺教練強森(Mitch Johnson) 臨場的進攻計畫。過多的溫班亞馬低效率單打(ISO)，不僅降低了團隊進攻效率值(Offensive Rating)，更讓每次出手都面臨高強度干擾 ，我們能不能讓他參與更多隨機、具爆發性的戰術？讓他打下沉掩護，或讓後衛幫他設掩護？」 他說唯有戰術多樣性(Variance)，才能破解唐斯防守、避免溫班亞瑪末節體力耗盡。

林書豪認為馬刺輸了兩場本不會輸的比賽，很大程度是依賴單打、戰術流於僵化，當球員持球時，每個人看起來都很迷茫，溫班亞瑪把球運過半場，卡瑟爾(Stephon Castle)看都不看球一眼，他們不知道由誰來掌控大局，也不知道該不該叫暫停，就像溫班亞瑪自己賽後都說，一切看起來都非常「模糊(blurry)」。剛結束的第二戰，雖然新秀哈波(Dylan Harper)替補席出發砍16分，但強森與巴恩斯合計僅得3分，眼睜睜看著尼克帶走連勝卻束手無策。

若干年後以不同身份重返NBA，我期待這次年度總冠軍決賽的講評讓林書豪一舉成名，未來成為ESPN常駐的球評分析師。 聯合報系資料照
若干年後以不同身份重返NBA，我期待這次年度總冠軍決賽的講評讓林書豪一舉成名，未來成為ESPN常駐的球評分析師。 聯合報系資料照

林書豪的「沉穩、專業、建設性批評」，在美國球迷生態中是股清流，在熱門討論區 Reddit(如 r/飛人、r/Knicks、r/NBA)，球迷均給予高度評價，註冊登記 @PickAndRollPro的球迷說：「看林書豪講評馬刺的第四節是種享受，他不會說溫班亞瑪打很爛，是指出防守對位、空間拉開的問題，並解釋為什麼後衛應該去幫設掩護。這才是真正的控衛視角，比只會尖叫的球評好太多了！」另一位登記@KnicksFanSince99的網友提到：「當史密斯(Stephen A. Smith)在瘋狂咆哮、製造話題時，林書豪只是冷靜地坐著，用數據和場上走位反駁。他證明了，你不需要靠吼叫表達，這種沈穩(Even-keeled)是ESPN最缺的。」

不單尼克粉絲稱讚，馬刺端也佩服得五體投地，用戶@SpursyWay指出：「身為馬刺迷，聽到他批評卡瑟爾最後12秒的迷惘，我不覺得被冒犯，因為林緊接著說：『我知道身為一個年輕控衛在總決賽有多難，他需要教練團明確的指令。』這才是有建設性的批評(Uplifting criticism)，他懂球員的心。」還有一位應該是林的鐵粉 @LinsanityNeverDies表示：「看到37歲的林書豪穿西裝坐在ESPN評總決賽，這是2026年最美的畫面。2012年，他沒能帶尼克走得更遠，但14年後用頭腦和對籃球的理解，重新贏得麥迪遜廣場花園的尊重。」若一切順利，我希望ESPN能端出一份複數年合約，讓林成為常態的球評，指導我們能以不同視角看NBA。

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