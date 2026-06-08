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「5-Out」並未摧毀溫班亞瑪體系 馬刺找到破解尼克新方向

聯合新聞網／ yushi
點明布朗森持續攻擊會是馬刺尋求勝利的破口。 路透社
點明布朗森持續攻擊會是馬刺尋求勝利的破口。 路透社

總冠軍賽前兩戰打完，外界最熱門的討論莫過於尼克的「5-Out」進攻。當唐斯（Karl-Anthony Towns）在外圍持球，搭配布朗森（Jalen Brunson）、布里吉斯（Mikal Bridges）、阿努諾比（OG Anunoby）和哈特（Josh Hart）等四個能切能傳能投的球員時，尼克幾乎把整個進攻空間拉到極致，也讓溫班亞瑪（Victor Wembanyama）不得不離開最具統治力的禁區防守區域，許多人因此得出結論，尼克已經破解了溫班亞瑪體系。

且慢，這個說法可能過於武斷，尼克確實成功削弱了溫班亞瑪的防守影響力，但距離摧毀整個馬刺體系，其實還有一段距離。

過去兩年，溫班亞瑪最讓人害怕的角色並不是單防者，而是協防者。當他站在禁區時，可以同時影響兩到三名進攻球員的決策，可以讓原本的空檔變成高難度出手，可以讓一次看似成功的突破最後無功而返。

尼克的「5-Out」讓這種影響力下降許多，然而下降不等於消失。實際上，總冠軍賽第二戰最後幾分鐘的內容，反而讓人看到馬刺依然擁有足以翻轉系列賽的可能性。

當時馬刺打出一波14比0的猛烈反撲，帶動這波攻勢的主角並非溫班亞瑪，至少不完全是，馬刺開始頻繁透過掩護與換防製造布朗森的對位機會。

溫班亞瑪急於利用單打破解尼克不見得產生效果。 新華社
溫班亞瑪急於利用單打破解尼克不見得產生效果。 新華社

福克斯（De'Aaron Fox）和哈波（Dylan Harper）都成功在布朗森面前拿到分數，不論是單打、早攻或半場落位，馬刺終於意識到，破解尼克防線的關鍵，未必是讓溫班亞瑪每回合單打唐斯，而是先讓布朗森不斷參與防守。

因為尼克先發五人之中，布朗森是最容易被針對的環節，當福克斯或哈波成功突破時，尼克防守體系便會收縮，協防開始轉動，外圍輪轉便容易產生空檔，馬刺的進攻便有機會找到節奏。

換句話說，馬刺阻止不了尼克打「5-Out」，但他們完全有能力在另一端把分數討回來，這也是接下來系列賽最值得觀察的地方，馬刺的重點不是「如何守住『5-Out』」，更務實的思考應該是「如何讓尼克也守不住我們？」

畢竟現代NBA早已證明，當進攻空間被拉開到極限時，很少有球隊能真正完全封鎖對手，真正的重點在於誰能持續攻擊對方最脆弱的地方，而布朗森，正是馬刺目前找到的突破口，這或許也是重新解放溫班亞瑪的最佳方法。

福克斯仍是要發揮進攻侵略性。 新華社
福克斯仍是要發揮進攻侵略性。 新華社

前兩戰有不少回合，馬刺似乎太急著把球直接交給溫班亞瑪，希望他透過個人能力解決問題，而尼克其實樂見這種情況。當進攻目標明確鎖定在溫班亞瑪時，尼克反而能提前部署防守，讓唐斯、阿努諾比甚至哈特輪流協助干擾。

然而當福克斯和哈波開始不斷點名布朗森，情況就完全不同了，尼克必須把更多資源投入外圍，必須開始協防，必須開始輪轉。而當防守體系產生移動時，溫班亞瑪真正可怕的地方才會浮現。

因為他最致命的武器從來不只是低位單打，而是錯位，是順下、空接、弱邊切入、是當防守顧此失彼時突然出現在最危險的位置。只要馬刺能夠透過後衛群持續攻擊布朗森，迫使尼克改變防守結構，再把球導向溫班亞瑪，那麼他的影響力將遠比現在直接單打來得巨大。

對馬刺而言，接下來的課題不再是如何擊敗尼克的「5-Out」，而是如何利用尼克為了保護布朗森所付出的防守代價，只要溫班亞瑪重新成為錯位終結者，這個系列賽很可能還遠遠沒有結束。

卡瑟爾突破禁區 路透社
卡瑟爾突破禁區 路透社

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