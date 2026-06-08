唐斯教訓溫班亞瑪當嚴父 馬刺青年軍眾多問題有待解答回應

總冠軍戰打完馬刺主場前兩戰，出乎外界多數預料，馬刺苦吞二連敗，儼然已被逼入絕境，就算是原先看好尼克者，恐怕也很吃驚。當然，尼克的領先其來有自，就讓我們對照筆者早先撰寫的「尼克五大面向挑戰剖析：宛若馬刺剋星專武 53年無冠惡夢將終結？」一文，同時來回顧馬刺這兩場敗戰，並且展望接下來的可調整之處。

禁區組的頭號功臣與影子功臣

歷史的因素就不多說了，尼克二連勝足以證明，歷史紀錄還是有些參考價值。

誠如賽前分析文所言，外界咸認這兩戰能壓制馬刺的尼克頭號功臣，當屬唐斯（Karl-Anthony Towns），他正好呈現了一個對抗溫班亞瑪（Victor Wembanyama）剛剛好的球員版本，在其他情境下，他未必比其他長人更強，但就這麼集結了對溫班亞瑪的「剛剛好」條件。

剛剛好能延伸投射三分特別是昨天還適應回復了準星，三分球5投3中；剛剛好跟得上的速度，面框切入還剛剛好更快一些；卻又能在兼顧速度下，剛剛好能讓溫班亞瑪感到吃力的厚度與對抗性；還剛剛好可以發牌傳導，更進一步調動對手，這兩場下來打出19.5分12.5籃板4助攻1阻攻，命中率55.6%三分命中率更高達42.9%的超高效，一時間台灣球迷都稱呼起他是溫班亞瑪的「嚴父」。

但千萬別忘記，他身旁還有阿努諾比（OG Anunoby），絕對足堪稱之為對「斑馬」的隱形功臣。

阿努諾比的特殊功能性讓馬刺難以招架。 新華社

正因為阿努諾比在這個系列賽中，幾乎對位所有馬刺球員，都形同錯位的特殊性，在進攻端同樣足以單打溫班亞瑪跟任何小個子，當他拉到外線，除了溫班亞瑪，也沒有其他對手能封阻，最重要的是廣域協防，以及大守小也不落下風的換防能力。

要知道唐斯過往防守評價並不佳，布朗森（Jalen Brunson）亦然，更要知道尼克甚至比前幾輪更敢於派上矮後衛，除了覷準馬刺也以後衛為主力，正是能夠聯繫保護起從防守平平長人到矮後衛，讓溫班亞瑪除了小心眼前唐斯或羅賓森（Mitchell Robinson）外，還要擔心從旁而來協防的阿努諾比。最終讓尼克成為一支聖安東尼奧也難啃的防守強隊，或許他的存在不顯眼，卻如影隨形，絕對也需要給阿努諾比高度讚美。

三分砲火與側翼替補優勢的進一步凸顯

9場休兵，確實會讓手感冷掉，但進入第二戰，加上馬刺漏出更多底線空檔，尼克這個季後賽最讓人聞風喪膽的三分火力，從首戰的36投11中30.6%，回溫至第二戰的38投15中39.5%，這還包括第四節後段遭遇亂流的當機，說此戰馬刺是被三分轟垮都不為過。

其中越來越具落差感的，就在側翼。就算首戰搶下15籃板的哈特（Josh Hart），第二戰因嚴重犯規麻煩大幅限縮時間，尼克引以為傲，到別隊都可以當二哥甚至一哥的雙側翼阿努諾比與布里吉斯（Mikal Bridges），依舊撐起了絕對優勢。

布里吉斯屢屢展現三分火力和防守價值。 路透社

阿努諾比從一號守到五號還廣域協防，布里吉斯同樣在側翼後場扮演稱職大鎖，並且不斷輪轉協防，第二戰更可怕的是兩人11投6中的外線牽制力，而且能搶分能傳球，雙雙打出3D側翼典範。

在他們的庇蔭下，加上馬刺也大量使用後衛，尼克甚至在總冠軍戰，依舊能搞9人輪替，側翼能幫忙，本身也是一群又粗又悍敢拚的快速小後衛，之前季後賽上場時間飄忽不定的艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）都得到固定輪替時間，這方面也比幾乎只剩7人可信賴的馬刺，佔據優勢。

尼克的節奏控制，成功的掌握半場格局

當然也要提到尼克的節奏控制能力。這不是說尼克就不會打快速反擊，但他們更喜歡把節奏控制在半場陣地戰，因為進攻武器庫跟經驗更多的他們，更屬快慢皆宜。

布朗森的節奏掌控和禁區籃板控制，馬刺難以發揮反擊威力。 路透社

除了首戰第一節跟第二戰第四節外，節奏幾乎都是紐約在掌控，就算第四節亂了陣腳，依然只給馬刺打出11分快攻，以及17分的失誤得分，馬刺在進攻端現在最大的問題就是：半場打不穿尼克的粗勇防線，卻又難以提速打反擊，連續兩戰，紐約都是進攻籃板與失誤控制更佳的一方，馬刺進攻端總是打的苦悶。

這要連帶提到為何尼克敢於在這系列大量使用後衛，甚至擺出三衛都不怕的原因，也正是馬刺現階段或許難解的課題。

尼克後衛在防守端都有一定能力，縱使是布朗森，也無懼身體對抗，這凸顯了馬刺的側翼與後衛群，現階段就算得到錯位或單挑機會，除了福克斯（De'Aaron Fox）外，多半只能靠Pull Up投射或體能天賦過人來攻擊，欠缺背框能力或穩定吃掉的單打必殺技，當你被迫跟著對手打更多半場攻防，卻沒有這些武器時，自然會吃虧。這點因為馬刺球員也都還年輕，本就需要時間磨練，眼下就看老大哥福克斯能否延續第二場不俗表現，以及也許馬刺該認真思考，把開火權更多讓給現在看來最有能耐把握這種機會，有更多單打招式的哈波（Dylan Harper）來執行。

仍在摸索的馬刺，第三戰是否能扣對重點

第二戰的馬刺，其實已做了一些貌似正確調整：第一節聚焦於錯位單打防守較弱的布朗森，以及透過擋拆與「駭羅戰術」，幾乎就要從攻防兩端陷羅賓森於無用，同時化解柯內特（Luke Kornet）上場時，二陣必然被倒打的問題。

尼克充分發揮禁區鋒線體型優勢，掌握制空權。 路透社

但筆者要問的是：為什麼似乎缺乏連貫性？明明錯位單打布朗森同時消耗其體力，第一節有收效，何以到第四節追分時刻，才彷彿又想起了這招很好用？又，就算難以全場執行「駭羅戰術」，為何首節之後，能不斷對尼克兩位大個子調動施壓換防的擋拆，又變得少見？

這兩場打下來筆者認為馬刺更大的課題是，太過倚賴溫班亞瑪，卻似乎常讓他把寶貴體力消耗在事倍功半之處？

本季馬刺轉去尼克的索漢（Jeremy Sochan），據悉再次跟球隊強調了溫斑亞瑪的體力問題，顯見這個相對弱項確實存在。

筆者對首戰最大的疑問如同林書豪所說，為何讓這位法國年輕人，頻頻單打唐斯，乃至對抗整個尼克的團隊防守，究竟何來自信？這只是讓他狂燒體能，又吃力不討好。

但等到第二戰，卻又似乎過猶不及，變成一個進攻端被動的輔助角，主要任務是上高位甚至三分線外擋人，再奔回禁區，卻也不常打更具殺傷力的擋拆配合，往往就只是充當誘餌跟掩體，再不然就是單調的外線單打，一如失手的最後一擊，這在消耗溫斑亞瑪體力同時，卻也不能發揮其最大破壞力，毋須大量持球，但馬刺還是需要盡可能讓他在油漆區接球參與進攻才行。

溫班亞瑪在最後時刻發生致命失誤。 新華社

防守端同樣讓筆者疑惑？有必要讓溫斑亞瑪這麼頻繁奔跑至三分線外防守嗎？能理解或許是怕第一時間不阻礙，動起來打的唐斯後防無人能擋，也或許是為了燒乾布朗森的體力，但結果我們也看到了，誠如前文筆者提問：你確定守住布朗森或唐斯就能擊倒尼克？事實證明他們還有很多足以轟垮你的得分手，像第二戰般全神專注於壓迫布朗森，卻被射得滿頭包，確定有比較好？

重點是，在你更不敢上柯內特情況下，在你面對的是更粗勇的尼克禁區情況下，卻還要讓溫班亞瑪在防守端跑更遠的距離，更頻繁的被大幅度調動？第四節最後的致命失誤，除了經驗生澀外，何嘗不是他真的非常累了？

筆者真心認為這部分是可以微調的，寧願讓布朗森與唐斯多點出手，也要讓溫班亞瑪盡可能保持在油漆區周邊掃蕩：干擾尼克的致命三分，保留體力於半場防守的高效，同時保留體力進攻，從CP值來看或許是對馬刺更好的選擇，那些太過形式意義的外圍防守，交給隊友吧。

這又說到馬刺另一個也有調整空間之處：是不是該多上一點鋒線了？你不能一邊減少柯內特時間，一邊狂操溫班亞瑪，一方面又放著四號位和鋒線的巨大劣勢不處理，需要有人去幫忙對抗阿努諾比與唐斯，去幫忙後場減少被錯位的機會。

馬刺能否激發巴恩斯的作用呢？ 路透社

我主要說的就是巴恩斯（Harrison Barnes），季賽還有將近26分鐘，季後賽場均僅9.2分鐘，但他真的有不能用成這樣？身高體型與經驗就在那裏，找出他的使用之道，或者才是強森（Mitch Johnson）總教練更值得考慮的事情，你一定要有鋒線去幫扛，以及分攤7人輪替VS 10人輪替的操勞下風。

回過頭來也可以檢視對對手的消耗。與其燒溫班亞瑪的防守體能，去耗布朗森與唐斯，不如在進攻端進一步針對，挑布朗森點名，陷唐斯於換防與協防的錯亂，更有機會一舉三得：更容易打點取分、消損兩大主力體能，以及犯規麻煩。

特別是唐斯過往屢屢於季後賽陷入犯規麻煩，迄今兩戰場均也有4.5次犯規，如果再多針對一些呢？要知道每減少他上場一分鐘，溫班亞瑪就少一分鐘天敵，不值得特別款待嗎？

溫班亞瑪在攻防兩端體能大量消耗之下，仍未找到更有效率的對策。 路透社

馬刺仍有機會，畢竟第四節他們確實抓住了尼克的一時放鬆，從防守端卯足全力開始，差一點逆轉成功，如果少了溫班亞瑪那記傳球失誤，如果沒有一次快攻失誤被反擊一來一往的四分差，第二場哪怕只是改寫某個瞬間，就足以改變賽果，這代表雙方實力真的還是相近。

就看黑衫軍能不能痛定思痛，好好在第三戰做出適切準確的調整。筆者也期待，依照溫班亞瑪那麼復古的求勝心態，第三戰該來場大爆發了！