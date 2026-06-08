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J組／衛冕軍阿根廷一支獨秀 阿爾及利亞門將有亮點

聯合新聞網／ 趙榮瑞
阿根廷、奧地利、阿爾及利亞和約旦組成的J組，衛冕軍阿根廷分組出線不成問題，奧地利和阿爾及利亞實力相當。 路透社
阿根廷、奧地利、阿爾及利亞和約旦組成的J組，衛冕軍阿根廷分組出線不成問題，奧地利和阿爾及利亞實力相當。 路透社

阿根廷奧地利阿爾及利亞約旦組成的J組，衛冕軍阿根廷分組出線不成問題，奧地利和阿爾及利亞實力相當，兩軍對決就是晉級關鍵戰；2023亞洲盃驚奇打進決賽的約旦，個人能力和戰術複雜度明顯弱於其他三隊，不過靠防守扮演攪局角色，說不定會爆出冷門。

J組是阿根廷為首，上屆冠軍班底有17人續戰，老面孔像是阿爾瓦雷斯（Julián Álvarez）、麥克阿列斯特（Alexis Mac Allister）、費南德斯（Enzo Fernández）組成的中場架構穩固，尤其費南德斯和麥克阿列斯特是英超非常頂尖的中場，是阿根廷攻防轉換的關鍵人物；防守上，上屆撲下關鍵球的門將馬丁尼茲（Emiliano Martinez）仍是球隊精神支柱，穩固最後一道防線。

阿根廷最新世界排名來到第一，球員總身價8.15億歐元，球隊優勢是中場控制相當好，有韌性、團隊精神佳，不過弱點是「六朝元老」梅西（Lionel Messi）的體能。梅西月底將滿39歲，能否像四年前跑完全場、涵蓋整個球場不一定，但仍是突破僵局的最強武器，我猜測梅西可能不會擺上先發，應該是放在關鍵時刻比較有作用。

「六朝元老」梅西(右)這屆世足賽將是阿根廷的精神領袖。 路透社
「六朝元老」梅西(右)這屆世足賽將是阿根廷的精神領袖。 路透社

奧地利世界排名23，球員身價5.8億歐元，是歐洲勁旅之一，不過時隔28年回歸世界盃，球隊最大弱點是國際大賽經驗較不足。奧地利中場組織偏向兩側有衝擊力，但鋒線控球能力最後一腳較不穩定，關鍵性球的掌控是隱憂。

奧地利最大優勢是戰術紀律性和高強度的壓迫，快速攻守轉換，攔截能力、逼搶能力相當不錯，比賽節奏快，擅長運用體能優勢。奧地利本屆有轉籍的瓦納（Paul Wanner）和楚克烏梅卡（Carney Chukwuemeka）加入注入新血，核心還是效力皇馬的33歲老將阿拉巴（David Alaba），他的定球能力是奧地利重要武器，阿瑙托維奇（Marko Arnautović）是球隊資格賽最佳射手。

奧地利最大優勢是戰術紀律性和高強度的壓迫，擅長運用體能優勢。 法新社
奧地利最大優勢是戰術紀律性和高強度的壓迫，擅長運用體能優勢。 法新社

世界排名28的阿爾及利亞，球員身價2.65億歐元，2019年打下非洲盃冠軍後升勢達到巔峰，但2022年跌到谷底。相隔14年重返世界盃舞台，球隊找來總教練佩特科維奇（Vladimir Petkovic）領軍，資格賽以小組第一晉級， 首戰阿根廷若能搶分攪局，有機會搶分組第二或第三。

馬赫雷斯（Riyad Mahrez）和本納賽爾（Ismaël Bennacer）是非洲響亮人物，攻擊方面，阿穆拉（Mohamed Amoura）會外賽屢建奇功；球隊最大賣點是守門員席丹（Luca Zidane）是法國足球傳奇席丹（Zinedine Zidane）的二兒子。阿爾及利亞最大優勢是進攻天分相當不錯，最大弱點是防守穩定性，面對阿根廷的後防線會承受很大壓力。阿爾及利亞的控球傳導球要依賴馬赫雷斯的個人能力，兩側突破是主要的進攻手段，比賽節奏偏慢一點，應該是耐心和效率，簡單為要，太急就會出錯。

阿爾及利亞最大賣點是守門員席丹是法國足球傳奇席丹的二兒子。 路透社
阿爾及利亞最大賣點是守門員席丹是法國足球傳奇席丹的二兒子。 路透社

世界排名63的約旦，球員身價只有1953萬歐元，雖是亞洲地區新星，不過2023年亞洲盃打到第二名，讓人刮目相看。約旦攻擊線裡的頭號射手是奧爾萬（Ali Olwan）， 資格賽共射入9球，是球隊最大功臣，不過今年有傷勢問題，能否趕上世界盃還不確定。

約旦主要打法是靠防守反擊，進攻靠「約旦梅西」塔馬里（Mousa Al-Tamari）。比賽節奏偏快，球員鬥志佳，擅長逆境中咬緊牙根堅持，亞洲盃好幾場都逆轉勝；最大弱點是大賽比賽經驗幾乎等於零，面對另外三隊尤其是阿根廷，防守線會承受很大壓力。

阿根廷出線問題不大，但上屆第一場爆冷輸沙烏地阿拉伯要記取教訓，不能掉以輕心。阿爾及利亞和奧地利實力相當，奧地利經驗沒有阿爾及利亞好，但阿爾及利亞全場穩定性沒有奧地利佳，就看臨場表現；比較看好奧地利，不過阿爾及利亞可能第三名晉級。

2026世足賽倒數

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趙榮瑞

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