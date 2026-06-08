釀酒人投手實驗室最新力作！2要素打造王牌左投哈里森

巨人球團勢必是要皺著眉頭度過這難堪的賽季了，不只是放掉便宜好用的鄧愷威，還錯失了曾經握在手上的潛力王牌——哈里森（Kyle Harrison）；這位年僅24歲的左投手，你過去可能未曾聽聞，但本季至今的表現你不可不知：為釀酒人先發登板的11場比賽中，他在57.1局中送出73次三振、16次保送、ERA 1.57，在神仙打架的國聯塞揚獎競逐中異軍突起，成為球隊除了米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）外的第二張王牌。明明配球策略幾乎沒變，哈里森是如何在換了件球衣後，躋身頂尖強投的行列？

大聯盟谷底翻身的故事不在少數，但釀酒人就是特別擅長製造這種奇蹟，從終結者海德（Josh Hader）、塞揚強投伯恩斯（Corbin Burnes），到今日故事的主人公哈里森，過去他為巨人（與中途被交易至的紅襪）效力的3年，充其量只是個後段輪值的角色，42場先發合計194.2局，送出191次三振、67次保送，ERA 4.39，擁有以左投來說相當不錯的速球（均速95.0英里），但無論是變化球、控球、球種多樣性都不突出——直球使用率高達60%，搭配滑曲球與變速球，基本就是他手上的所有武器，相對缺乏的武器庫，難以想像他能成為一個合格的先發投手。

站位移向一壘側，滑曲球重獲新生

哈里森站位移向一壘側，滑曲球重獲新生。 法新社

哈里森本季最顯著的變化，就是春訓後投手丘上的站位，過去他習慣從三壘側起投，本季在釀酒人投手教練胡克（Chris Hook）的建議下，大幅移向一壘側站位，這將近一個步伐的距離看似簡單，卻對他的武器庫產生了重大影響，尤其是那顆使用率將近三成的滑曲球（Slurve）。投球站位移動後，哈里森的滑曲球在進入好球帶時，水平位移角度明顯增加，這顆以10.9英寸橫向位移著稱的滑曲球，如今在面對右打者時也能從外角方向切入、掃過好球帶前緣的角度更令打者難以判斷，要不是提早放棄揮棒，就是在最後一刻才能做出揮棒判斷，本季這顆滑曲球的對戰打擊率僅 .054、揮空率31.1%，xwOBA更是從去年的.454驟降至.165，搖身一變成為聯盟最具壓制力的武器球之一。對上左打者，站位調整帶來的效果則截然不同，速球如今更大幅度地鑽進左打者的內角，而變速球則往反方向竄出，形成完美的共軌設計，讓打者更難以預判出手瞬間的球路走向。

抬高出手角度，速球轉速飆升

除了站位，哈里森本季的出手角度也從過去的27度，調整至33度的位置。這樣的機制調整並非刻意規劃，而是在紅襪時期嘗試新握法的「Kick Change」變速球過程中，自然而然發生的結果；出手點的抬高讓他能更充分地壓球，直球轉速也因此從2024年的2203轉飆升至本季的2358轉，神奇的是，縱向位移上也多了約3英吋的上浮幅度。

照理說，更高的出手點原本可能使縱向位移變陡，但釀酒人的運科團隊提出了解決方案，那就是要求哈里森在出手前壓低重心、拉長投球動作前的蓄力幅度，藉此在提高轉速的同時，維持打者視覺的上竄，這正是釀酒人投手實驗室的一貫哲學，讓球從出手到本壘板全程都維持在打者的揮棒軌跡上方，即便速球使用率將近六成，卻依舊能製造出本季聯盟前10%的揮空率（32.8%），對比兩年前的23.6%可謂大幅躍進。

哈里森抬高出手角度，速球轉速飆升。 美聯社

上述兩項調整相輔相成，站位讓滑曲球更具橫向威脅，出手角度讓速球更具欺敵性，而兩者的共同效果，就是更有效的共軌設計，打者在判斷出手瞬間的球路走向時，速球與滑曲球的飛行軌跡幾乎完全重疊，直到分叉點才猛然分開，留給打者的反應時間幾乎為零。本季哈里森的三振率達31.9%（聯盟前4%），擊球初速聯盟中段（88.6英里），Hard Hit%也壓制在28.5%（聯盟前5%）的優異水準。也難怪前東家巨人的游擊手亞當斯（Willy Adames）說：「跟過去完全不同了，感覺就像面對另一個人。」