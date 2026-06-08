日職／樂天金鷲大失策 改革聲浪勢必再起

日本樂天金鷲隊開季至今戰績低迷，進入到交流戰之後也不見起色，11場比賽只拿到2勝9敗，居12聯盟最差的成績，加上同聯盟的洋聯除了歐力士之外都是勝多於敗，趁著交流戰「進補」的狀態，樂天戰績持續被拉開，處境愈來愈艱苦。截至6月6日為止，21勝35敗1和、勝率0.375，與第五名的千葉羅德之間都已經有高達6場勝差，與中央聯盟的中日龍隊形成「洋聯樂天、央聯中日」雙弱的態勢。

樂天金鷲隊今年主要的補強是前廣島鯉魚隊強投、赴美MLB生涯10年的前田健太。不過效果不佳，前田健太一勝難求，出賽5場只有0勝2敗、防禦率4.82的成績，相隔11年的日本NPB勝投至今沒有開張。而且才六月初前田健太已經3度下二軍，加上過去精準的控球能力呈現退化，2年4億日圓的大型投資恐不樂觀。

更加受到質疑的將是石井一久GM體制。這幾年這個問題一直引起討論，樂天球迷的不滿也隨著球隊長年低迷不振的戰情而不斷升高。石井一久從2018年起擔任樂天金鷲隊GM，成為參與球隊營運及編成的最高負責人，還曾經兼任監督3個球季，然而如果今年還是這樣的低檔維持下去，等於從2019年起到2026年8年之間，樂天有6年都是B級球隊，只有2019、2021年兩度打進季後賽。從2022年到去年連續4年都剛好是第四名，看似沒有特別差到墊底的程度，不過這4年勝率都不及5成，也顯現了球隊走向已經到了瓶頸，沒有大破大立的改革很難突破現狀。

石井一久從2018年起擔任樂天金鷲隊GM，成為參與球隊營運及編成的最高負責人，還曾經兼任監督3個球季，然而如果今年還是這樣的低檔維持下去。 樂天金鷲官方推特

樂天今年萬一墊底，將是2018年之後再度落入墊底，不過比較起來，當時梨田昌孝因戰績不佳季中解職(由平石洋介季中接任)，這一次的現任監督三木肇則是第3年帶兵，還是沒有起色，2024、2025年都是第四，今年有可能讓樂天變成相隔8年再度墊底。更尷尬的是，2019年當時石井一久認為平石洋介儘管帶領樂天進入季後賽，但認為沒有奪冠形同B級，因而將他轉任二軍管理職，而換掉平石之後接任的人選三木肇，至今連季後賽都沒有進去過。如果本季再以墊底收場，當初換掉平石洋介之後的選人策略以及整體方針勢必會遭受到更大的質疑。

對照之下，最近連續3年排名都在樂天之後，並列洋聯近年「固定B咖」的西武獅隊，經過幾年的秣馬厲兵已經大幅超車。西武獅隊今年在自由球員市場上補強桑原將志、石井一成兩名FA選手，以及洋砲尼文( Tyler Nevin)、卡納里歐( Alexander Canario)充分發揮，搭配上高橋光成、隅田知一郎、平良海馬、渡邊勇太朗、武內夏暉為主體的優質先發輪值，幾名年輕打者:長谷川信哉、渡部聖弥、滝澤夏央也大幅成長，育成有卓越績效，本季已經大躍進到洋聯首位，爭冠機會大好。這一起一落的戰況，更加突顯了樂天本身停滯不前，甚至競爭力更加往後退的現實，大改革聲浪勢必再起。