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中職／比打線復甦更重要的事 中信兄弟非常需要年輕土投竄起

聯合新聞網／ Ramos
中信兄弟少數可以期待的新秀就是前年加入的陳冠穎，目前在二軍待命。 中信兄弟提供
中信兄弟少數可以期待的新秀就是前年加入的陳冠穎，目前在二軍待命。 中信兄弟提供

今年球季中信兄弟暫居墊底，很多人都在討論黃衫軍打擊不振是關鍵，確實是如此，然而大家可能都忽略一個問題，就是中信兄弟本土投手並沒有太多新面孔冒出頭，導致老班底不斷燃燒，如果中信兄弟要打進季後賽，打線當然要奮起，但土投表現更是關鍵。

近年中華職棒告別「彈力球」，改採「正常球」，本季中職各項打擊數據幾乎都是37年歷史排名倒數，全聯盟打擊率0.245、上壘率0.314、長打率0.335，場均0.91轟，投手防禦率3.22，平均每場比賽每隊只得3.6分，中信兄弟場均得3.2分不算好，但與聯盟平均並沒有差距過大。

2016年超級彈力球年代有多「轟」狂？那一年全聯盟打擊率0.308、上壘率0.375、長打率0.476，場均2.51轟，投手防禦率5.95，平均每場比賽每隊得6.7分，10年間打者從天堂掉到地獄，也因為得分更加困難，近年各隊都非常注重守備，這也讓原本就以防守著稱的中信兄弟，優勢相對被削減。

回過頭來看中信兄弟，本季團隊防禦率4.21是全聯盟最差，洋投防禦率3.40只能算差強人意，關鍵在於本土投手防禦率高達4.95，完全被味全龍土投防禦率2.36輾壓。

近年各隊年輕土投紛紛竄出頭，中信兄弟土投新血相對較少，以目前一軍牛棚來看，李振昌已扛了好幾年。 中央社
近年各隊年輕土投紛紛竄出頭，中信兄弟土投新血相對較少，以目前一軍牛棚來看，李振昌已扛了好幾年。 中央社

近年各隊年輕土投紛紛竄出頭，中信兄弟土投新血相對較少，以目前一軍牛棚來看，勝利方程式蔡齊哲、李振昌、呂彥青、吳俊偉已經扛了好幾年，江忠城和謝榮豪都是2014年入隊，兩人都已36歲了，陳琥入隊滿10年，表現仍差強人意，但中信兄弟牛棚依舊非常倚重他們，代表換血工程停滯不前，少數可以期待的新秀就是前年加入的陳冠穎，目前在二軍待命，同年入隊的伍立宸已轉任先發。

過去6年中信兄弟選秀總共選進26名投手，至今可用之兵不多，不少投手都已離開職棒圈，2020年選秀第一指名余謙，目前尚未兌現天賦，2021年選秀第二指名陳志杰，已被釋出轉戰味全龍，2022年第三指名馮皓，至今只在一軍投0.1局，2023年第一指名林暉盛控球還沒找到準星。

如果時間軸再往前推，2019年第二指名魏碩成，一軍生涯累計212局投球出現150次四死球，控球如何一切盡在不言中，同樣難扛先發輪值重任，出賽機會不固定的陳柏豪，在陳俊秀FA轉隊補償球員被樂天桃猿挑走，一轉隊就立即拿到一座救援王獎座，過去兩年選進的左投錢可倫、游竣宥，還有2022年選進的右投盧孟揚，目前都還需要一軍實戰經驗累積。

2020年選秀第一指名余謙，目前尚未兌現天賦。 中信兄弟提供
2020年選秀第一指名余謙，目前尚未兌現天賦。 中信兄弟提供

這樣看起來，中信兄弟從二軍農場養成，然後在一軍投出成績的本土投手，扣除具旅美資歷的鄭浩均，真的屈指可數，沒有比較沒有傷害，和味全龍相較就一目了然。

今年球季味全龍曾上一軍的牛棚投手，主力中繼投手林子昱、李超、林鋅杰、呂偉晟、王伯洋、趙璟榮都曾是選秀落榜生，牛棚大將陳冠偉第17輪才獲指名，郭郁政是自家體系培養出來的先發投手，去年曹祐齊先發12場也吃了一定局數，表現還算平穩，已轉戰樂天桃猿的呂詠臻，過去在味全龍牛棚也相當好用，曾動刀的林逸達，過去幾年在一軍也有不錯表現，味全龍培養投手的體系確實有一套，就連統一獅總教練林岳平都說羨慕。

台鋼雄鷹同樣養出不少本土投手，陳柏清、林詩翔、許育銘、陳宇宏過去都是沒人要或不被看好的投手，選秀後半段生黃群表現有模有樣，吊車尾進職棒的陳正毅和李欣穎同樣值得期待。

中信兄弟已有不少年輕野手竄出頭，像是張仁瑋，只是仍沒有太多年輕投手頂上來。 中央社
中信兄弟已有不少年輕野手竄出頭，像是張仁瑋，只是仍沒有太多年輕投手頂上來。 中央社

中信兄弟是中職常勝軍，幾乎靠同一批主力打天下，隨著年紀漸長和傷勢累積，今年浮現危機，但危機就是轉機，近期中信兄弟已有不少年輕野手竄出頭，包括張士綸、張仁瑋，只是沒有太多年輕投手頂上來，這也是中信兄弟寄望打線復甦之外，另一個待解的習題。

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