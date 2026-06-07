主場連敗歷史看衰？馬刺掌握禁區密碼看好7戰逆轉奪冠

在總決賽客場連吞兩敗後，馬刺如今一隻腳已經踩在了懸崖邊上。要在接下來的比賽中翻盤，他們得完成一項近乎神蹟、甚至被視為不可能的任務：在主場先輸兩場的情況下逆轉奪冠。

NBA季後賽歷史上雖然有5支球隊曾在0比2落後時反敗為勝，但從未有人能在弄丟前兩個主場後還能捧起奧布萊恩盃。面對即將移師麥迪遜廣場花園的系列賽，外界普遍看好尼克，但我認為這支年輕的馬刺，心理層面上其實早已多了一份底氣，他們反而有機會成為創造歷史的一方。

布朗森雖然命中率不佳，但關鍵時刻依然殺傷力十足。 美聯社

馬刺與尼克這兩場血戰其實有著類似的軌跡，馬刺絕非毫無勝算，甚至可以說，他們原本很有機會帶著2勝0敗的領先去紐約。

第一場馬刺在最後兩分鐘還手握1分領先，才被尼克打出11-0的攻勢收尾；而第二場的失利更是錐心之痛，馬刺在第四節一度落後達14分，硬是靠著一波14-0的瘋狂反撲，在最後57秒憑藉溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的進球反超比分。

即便隨後布朗森（Jalen Brunson）頂住整場25投7中的低迷手感投進扳平中距離，馬刺依然握有主動權，無奈溫班亞瑪在抓下籃板後的關鍵傳球直接砸在隊友卡瑟爾（Stephon Castle）背上，隨後又在爭搶中賠上犯規送布朗森上罰球線，最終自己的絕殺中距離也遺憾彈框而出。

唐斯在攻守兩端造成馬刺極大壓力。 美聯社

連續兩場在最後關頭崩盤，這固然反映了年輕馬刺在關鍵時刻的稚嫩與經驗欠缺，但能把這支季後賽13連勝、處於歷史級巔峰的尼克逼到這個份上，馬刺在心理層面上其實已經打出了一份底氣。

這系列賽走到現在，勝負的關鍵點非常明確，馬刺在進攻端的核心依然是溫班亞瑪。第一場他沉迷於外線游走，僅在禁區出手9次，到了第二場他回歸禁區砍下29分9籃板4火鍋，證明了使用長度與身材優勢才應該是他進攻端的主食。然而，尼克的中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）在前兩場成為了溫班亞瑪最頭痛的對手。

這位身材粗壯的大個子利用噸位優勢在禁區不斷給予對抗，甚至阻斷了馬刺習慣的空中接力。馬刺在接下來的比賽中，必須在進攻端更頻繁地製造唐斯的犯規麻煩，否則溫班亞瑪在禁區的消耗將會難以維持。

布里吉斯和沙米特在第2戰頻頻外線開火。 美聯社

除了內線的博弈，馬刺後場雙槍的健康狀態是另一個巨大隱憂。主力控球福克斯（De'Aaron Fox）受到第二輪腳踝扭傷的影響，復出後命中率僅有3成4，雖然他在第二場帶傷拼下20分並在末節發動反撲，但下半場明顯體能不支。在菜鳥哈波（Dylan Harper）與卡瑟爾也接連帶傷的情況下，後場的進攻責任變得無比沈重。相對的，尼克在防守端對馬刺的後場施加了極大的壓迫，且他們的防守深度沿著輪換一路延伸。

沙米特（Landry Shamet）與布里吉斯（Mikal Bridges）在外圍火力全開，布里吉斯在中距離更是投出了近6成的命中率，成功彌補了布朗森的低迷。對馬刺來說，越是無法限制尼克的角色球員，福克斯與溫班亞瑪承受的重量就越難以為繼。

馬刺目前最大的敵人除了比分，還有球員的身體疲勞程度。打到總決賽第103場比賽，哈波與卡瑟爾這些一兩年前一年才打35場大學比賽的年輕人，身體與精神的雙重損耗已經在第四節慢慢浮現。溫班亞瑪在過去三場比賽瘋狂燃燒了120分鐘，在場上已顯疲態，體能與精神的雙重損耗將會在系列賽中慢慢浮現。如果馬刺無法在客場迅速找回射手群的準心，這個系列賽恐怕會比預期還早結束。

哈波在總冠軍賽中展現出色的處理球成熟度。 路透社

然而綜合多方面因素，我個人還是認為這支馬刺在經歷過西決掀翻雷霆、邁過灰狼等考驗後，每一次被逼到絕境都能展現驚人的反彈能力。

尼克雖然強大且經驗豐富，但第二場在布朗森與哈特（Josh Hart）接連失常的情況下險勝，也說明了他們並非毫無漏洞。我相信強森（Mitch Johnson）教練會在第三場做出修正，因此即便歷史數據全面看衰，我個人仍然認為馬刺具備逆風翻盤的韌性，我看好馬刺會以4勝3敗創造歷史神話奪冠。