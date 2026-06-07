快訊

川普再提「川賴通話」考慮對台軍售 學者：視為與北京打交道籌碼

聽新聞
0:00 / 0:00

世足攻略／I組1超1強1變數由法國獨走 哈蘭德領挪威上演「單核心突圍」

聯合新聞網／ 趙榮瑞
I組呈現「一超、一強、一變數」的格局，法國與塞內加爾仍是晉級前兩名的首選。由左至右的代表球星為法國姆巴佩、挪威哈蘭德、塞內加爾蓋伊與伊拉克哈馬迪。 路透、美聯社、法新社
I組呈現「一超、一強、一變數」的格局，法國與塞內加爾仍是晉級前兩名的首選。由左至右的代表球星為法國姆巴佩、挪威哈蘭德、塞內加爾蓋伊與伊拉克哈馬迪。 路透、美聯社、法新社

今年世足賽被視為「死亡之組」熱門候選的I組，集結了豪強法國、非洲勁旅塞內加爾、由超級巨星哈蘭德（Erling Haaland）領軍的挪威，以及時隔40年重返世足賽舞台的亞洲黑馬伊拉克，這四支風格迥異的球隊碰撞，在我看來，本組將呈現「一超、一強、一變數」的格局，法國與塞內加爾仍是晉級前兩名的首選。

上屆亞軍法國無疑是本組實力最頂級的超級強隊，雖然他們目前在中場的控制力上，與全盛巔峰時期相比稍有下滑，守門員也偶有起伏，成為球隊隱憂；但法國整體陣容的成熟度與大賽經驗仍是頂尖。

法國是I組的超級強隊，也是奪冠大熱門。 美聯社
法國是I組的超級強隊，也是奪冠大熱門。 美聯社

法國的戰術核心極其成熟，擁有姆巴佩（Kylian Mbappe）等頂級球星，臨場應變與戰術紀律皆屬頂級，他們主打快速進攻轉換，兩翼啟動速度極快，進攻時追求縱向滲透與穿越，特別依賴姆巴佩的爆發力去撕裂防線，以法國的戰力深度，小組第一出線的機率高達八至九成。

塞內加爾是非洲雄獅，有六至七成的機會占得先機。 路透
塞內加爾是非洲雄獅，有六至七成的機會占得先機。 路透

本組第二張32強門票，我認為塞內加爾有六至七成的機會占得先機，塞內加爾在非洲區預選賽以幾近不敗的姿態晉級，衝擊力不容小覷。他們最大的優勢在於頂級的身體素質、爆發力與速度，戰術強調高強度壓迫攔截與快速縱向推進。雖然進攻端較依賴個人能力，但由庫利巴里（Kalidou Koulibaly）築起的後防線相當穩固，搭配中場球員的旅歐經驗，整體陣容比挪威更為均衡。

挪威有超強進球機器哈蘭德，但「一人球隊」能走多遠是變數。 路透
挪威有超強進球機器哈蘭德，但「一人球隊」能走多遠是變數。 路透

相比之下，挪威則是本組最大的變數，挪威擁有一位足以左右戰局的「金球獎級」超級前鋒哈蘭德。他在2025-26賽季的俱樂部賽事中狂轟38球，殺傷力驚人，搭配挪威的兩翼速度與高空優勢極其明顯，防守反擊效率高。

然而，挪威致命傷在於「頭重腳輕」，前中後三線戰力極不平衡，球隊缺乏中場創造力，防守穩定性也明顯不足，一旦面對法國或塞內加爾的頂級鋒線，後防將承受巨大壓力。這支球隊完全是「攻球找箭頭」，全隊進攻圍繞哈蘭德一人展開。挪威能否突圍，全看中後場能否順利將球送到哈蘭德腳下，以及他個人的健康與臨場造化。

伊拉克是I組帳面最弱，本屆目標應是務實地力拚一場平局或一勝。 路透
伊拉克是I組帳面最弱，本屆目標應是務實地力拚一場平局或一勝。 路透

至於伊拉克雖然是亞洲區預選賽的黑馬，但隊中缺乏世足賽經驗，事隔40年回歸，最大武器是高昂的鬥志與身體對抗。他們擅長長傳吊衝、節奏快且犯規多，試圖打亂對手節奏。不過，在面對I組其他三支攻擊力強橫的球隊時，伊拉克僅憑防守與定位球恐難以抵擋，本屆目標應是務實地力拚一場平局或一勝。

綜合來看，我預測法國與塞內加爾將分居前兩名晉級，但挪威並非毫無機會，他們若能成功擊敗伊拉克，並在關鍵對決中憑藉哈蘭德的個人能力逼平塞內加爾，拿到4分積分，仍有極大機會以成績較佳的小組第三名殺入淘汰賽，這也讓挪威與塞內加爾一戰將成為決定分組晉級態勢的關鍵戰。

2026世足賽倒數

2026美加墨世足 世足專欄 法國 塞內加爾 挪威 伊拉克

相關新聞

世足攻略／I組1超1強1變數由法國獨走 哈蘭德領挪威上演「單核心突圍」

世足I組將上演激烈對決，法國被視為頭號強隊，具八九成機率出線；塞內加爾有六至七成機會追隨其後。挪威擁有哈蘭德，但中場薄弱成為隱憂。伊拉克則期盼以高昂鬥志迎戰，力爭平局或勝利。

世足攻略／H組戰術大盤點 四大風格強烈碰撞的「硬仗之組」

世足賽H組四隊各具特色，西班牙與烏拉圭被看好攜手晉級16強。西班牙在戰術上轉型，強調快速傳球與年輕球員的崛起；烏拉圭則以高壓防守威脅對手。沙烏地阿拉伯和維德角則出任破壞者，形成比賽的變數。

尼克五大面向挑戰剖析：宛若馬刺剋星專武 53年無冠惡夢將終結？

2026年總冠軍賽火熱開打，環視國外賭盤，確實出現了「西冠即總冠」的效應，普遍看好擊敗前任王者雷霆的馬刺，但另一方面，尼克在內行球迷與專家眼中，確實有著不容小覷的翻盤可能，專業運動評論網站《The Athletic》的NBA專欄作家中，有多達17票認為尼克6或7場奪冠，反之馬刺只有13票，前NBA總教練、現任快艇助教的小范甘迪（Jeff Van Gundy）與溜馬傳奇米勒（Reggie Miller），也都表達了對尼克的支持。

挑最強的人來守，也挑最強的人來攻：唐斯用總冠軍賽G1大圈粉

今年總冠軍賽 G1，尼克中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）站在溫班亞瑪（Victor Wembanyama）面前，一步都沒有退，展現強硬的對抗氣勢。外界對於這組復刻對決原本更期待的是布朗森（Jalen Brunson）的英雄表現，但實際上，尼克能在第四節逆轉，唐斯的作用同樣關鍵。

世足攻略／G組比利時黃金世代已走下坡 首戰強碰埃及是關鍵

比利時與埃及在世足G組首戰相遇，兩隊出線機率高。比利時的黃金世代正面臨下坡挑戰，核心德布勞內仍具影響力。埃及則以薩拉赫為核心強調反擊，但中場創造力不足，出線機率為五、六成。

「紐約之王」布朗森凌駕「AI」 比當年艾佛森是更出色關鍵殺手

尼克後衛布朗森在總冠軍賽G1中發揮出色，第四節獨拿13分，最終全場貢獻30分，帶領尼克105：95逆轉馬刺，取得系列賽1：0的領先。他的關鍵表現讓球迷開始討論他與艾佛森的比較。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。