尼克五大面向挑戰剖析：宛若馬刺剋星專武 53年無冠惡夢將終結？

2026年總冠軍賽火熱開打，環視國外賭盤，確實出現了「西冠即總冠」的效應，普遍看好擊敗前任王者雷霆的馬刺，但另一方面，尼克在內行球迷與專家眼中，確實有著不容小覷的翻盤可能，專業運動評論網站《The Athletic》的NBA專欄作家中，有多達17票認為尼克6或7場奪冠，反之馬刺只有13票，前NBA總教練、現任快艇助教的小范甘迪（Jeff Van Gundy）與溜馬傳奇米勒（Reggie Miller），也都表達了對尼克的支持。

這些看法其來有自，詳細分析尼克的現況與條件後，在總冠軍賽對上馬刺，尤其具競爭力，首戰也確實了證明如此。今日賽果，或許會讓許多球迷驚訝，就讓筆者來為大家整理，尼克何以贏得外界這麼多的看好，有機會在1999年後睽違27年與聖安東尼奧再戰決賽，並且拿下自1973年以來，睽違53年的總冠軍。

歷史、對戰與其他因素的利多

外界最看好尼克的一個點，絕對是無人能比的近況。

開打前的他們，正處於神擋殺神的火燙狀態，連續兩輪橫掃對手，加上今天總冠軍賽客場力壓地頭蛇，迄今12連勝；成為史上第5支有如此表現的球隊，而前面其他4隊有3隊最終都成功奪冠。

而前面11連勝中有10場分差達兩位數，期間淨勝對手高達23.7分，總淨勝分高達+262，皆為史上遠遠拉開的新高，簡單說他們剛打出史上最具統治力的11場季後賽。

即便在首輪被老鷹2比1打醒之前，兩場敗戰也不過各輸一分，這也讓他們整個季後賽淨勝分高達19.4分，比NBA和ABA合併以來任何其他季後賽球隊都高出6分，史上最高，在他們後面的原先前三名球隊，最終也都拿下了歐布萊恩金盃。

再細究其比賽品質，總冠軍賽開打前，整個季後賽場均119.9分，包括場均得分，場均助攻（26.7次）、三分命中率（40%）和投籃命中率（51.5%）方面，且皆領先季後賽群雄，有效投籃命中率59.2%更站上季後賽歷史第一。

可怕的是尼克整個季後賽強大的不只是進攻，防守端亦不含糊，對手三分命中率迄今僅30.5%，空位三分也只有32%，皆為歷史級成績，只讓對手得100.6分，亦為季後賽最低。或許你直覺尼克是今年季後賽進攻火力最強球隊，事實上它在進攻與防守效率，是雙料第一！

尼克季後賽氣勢如虹，已經豪取12連勝。 路透社

當然，這與對手有關。雷霆馬刺雙雄對決，馬刺在七戰期間屢屢讓雷霆創下例行賽從未打出過的新低分，較前兩輪每百回合場均大跌快20分，還讓例行賽防守最強的雷霆，在最終兩戰分別拿下118與111分，儘管在季後賽進攻與防守分別些微落後排名第3與第2，這含金量與強度在筆者眼中已不下尼克，但無論如何，這都已代表紐約軍團絕對是支攻守俱佳、不可輕忽的勁敵。縱使他們的晉級之路較為輕鬆，連續三輪淘汰對手的收官賽，分別大勝對手51、30與37分，這都絕非平常易與。

另一項利多，儘管在那之後，兩隊都已有很大的進步與不同，但例行賽尼克確實在包括「NBA盃」奪魁的三場賽事中，取得2勝1敗領先，唯一一敗是第四節遭大逆轉小輸2分，其他兩戰皆為雙位數獲勝，三月甚至是以賞給馬刺單場新低的25分大勝，中斷了黑衫軍當時的11連勝。

更令馬刺該警惕的是：這三場比賽受傷兵影響較重的，還是尼克，且溫班亞瑪（Victor Wembanyama）上場期間，對手還淨勝了16分，大蘋果被外界視為陣容對馬刺剋制性，其來有自。

除此之外，尼克主帥布朗（Mike Brown）曾經有過於馬刺擔任助教的淵源，包括2007年執教騎士被橫掃，2017年在勇士擔任助教亦曾對抗過馬刺，知之甚深，還曾於國王執教過福克斯（De'Aaron Fox）；以及陣中有總冠軍未開打前，唯一確認必有冠軍戒的前馬刺球員索漢（Jeremy Sochan）在陣，多少有助於對戰建議，亦都被視為別隊沒有，尼克有的利多條件。

伺候「外星人」的禁區武器庫

說到隊形的剋制性，其中尼克一大底蘊，就是聯盟數一數二能給溫班亞瑪帶來麻煩的禁區輪替。

核心人物絕對是唐斯（Karl-Anthony Towns）。因為有這位堪稱當代最猛的延伸投射長人，這個季後賽，他三輪命中率皆高於44%，最終三分命中率高達48.9%，還能打面框切入，這將讓馬刺於今年季後賽，首次遭遇真正能打5-OUT，最能拉出溫班亞瑪的球隊。

與此同時，以7呎長人來說少數能跟上溫班亞瑪的敏捷速度、厚實能坦住第一拍的身軀，以及本季相對專注於傑出的防守貢獻：場均10.6籃板、1.2抄截與1.4阻攻，無論主防或協防，也都能為溫班亞瑪帶來新一波的麻煩。

唐斯攻守強度是壓制溫班亞瑪的利器。 路透社

除此之外，儘管唐斯很可能還是得負責最長時間防守溫班亞瑪，尼克陣中還有阿努諾比（OG Anunoby）與羅賓森（Mitchell Robinson）兩個選項，可以與唐斯輪流或者協力防守，這三人組可能是當代防守端最適合防守溫班亞瑪的組合。

雖然高度有差，卡盧索（Alex Caruso）上一輪示範了夠粗壯又靈活的鋒線，確實能為溫班亞瑪帶來麻煩，更高、更壯、更快，本季防守第二隊的阿努諾比，只可能做的更好，要知道溫班亞瑪進聯盟以來，防守他百回合以上球員失分最少的就是阿努諾比，真實命中率僅44%。

超級孔武有力，又有驚人臂展的羅賓森，是另一種攻防兩端的大麻煩，上一輪雷霆已證明用粗勇的長人對抗能奏效，羅賓森肯定更強力的對手，預期他們三人，將接力帶給溫班亞瑪極大體能消耗與防守阻礙。

除了對溫班亞瑪的防守，尼克禁區組還將在籃板與禁區防守端為馬刺帶來壓力。首先是籃板，這正是例行賽尼克得以壓制馬刺的主因。

尼克籃板表現在季後賽依舊強勢，迄今仍是遙遙領先的籃板率最高，搶下高達54.8%籃板，進攻和防守籃板率都排名第3，其中羅賓森絕對是關鍵，當他上場時，球隊能搶到18.3%的進攻籃板，在季後賽主要輪替中一騎絕塵，也幫助尼克每場都比對手多兩顆進攻籃板。縱使季後賽場均籃板數馬刺仍領先，雙方籃板率差了近5%，倘若尼克能再次於籃板占優，勢必對於非常需要打轉換節奏的馬刺，帶來極大困擾。

優秀的禁區組合，加上受惠於進攻籃板帶來的二波進攻優勢，尼克季後賽迄今每百回合內線得分54.8分，亦暫居榜首，投籃命中率且是歷史前茅的 61.8%，誠然坐擁溫班亞瑪，馬刺就是最能壓制對手禁區進攻的球隊，但尼克仍勢將為溫班亞瑪帶來，更勝前三輪的禁區衝擊。

優秀的禁區組合，加上受惠於進攻籃板帶來的二波進攻優勢，尼克季後賽迄今每百回合內線得分54.8分，亦暫居榜首，投籃命中率且是歷史前茅的 61.8%，誠然坐擁溫班亞瑪，馬刺就是最能壓制對手禁區進攻的球隊，但尼克仍勢將為溫班亞瑪帶來，更勝前三輪的禁區衝擊。

尼克一大底蘊，就是聯盟數一數二能給溫班亞瑪帶來麻煩的禁區輪替。。 路透社

對馬刺而言，面對尼克以唐斯為核心的禁區組挑戰，一般預料溫班亞瑪會先去負責外線威脅較小的哈特（Josh Hart），從而盡可能留守禁區，除了以投射懲罰外，觀戰重點還在於唐斯能否把握懲罰換防小個子的機會，打到溫班亞瑪不得不親自出防，畢竟他有五成三分命中率，與高達71.3%的真實命中率；與此同時，馬刺將會陷入另一輪新挑戰：除了唐斯本身亦有面框切入的能耐外，尼克在首輪之後發展出以他在高位發牌的另一套進攻打法，締造季後賽新高的場均5.9次助攻，倘若尼克真的成功迫使溫班亞瑪不得不出禁區，這對黑衫軍可能是更糟糕的消息。

首戰的比賽內容，確實印證了這些點，正因唐斯的特殊性，加上尼克多添加了點掩護傳導走位的耐心，一開賽溫班亞瑪想固守底線射手與禁區的如意算盤就被打破，不時得被迫直接親自外防，但多次被唐斯直接切入過人，或者直傳跑到內線，佔有錯位優勢的隊友；改用換防，唐斯也能直接改背框打錯位，首戰18分4助攻看似標準，有看比賽的讀者應該都認同，他如何幫助團隊削弱溫班亞瑪的防守威嚇。

正因對這個系列賽的重要性，後面的比賽，唐斯需要更盡力讓自己留在場上，這將考驗他一直以來為人詬病的愛亂犯規問題－今天也有四犯。

季後賽最猛烈的三分砲火

單單只有禁區進攻，絕對不足以對馬刺造成致命威脅，對雷霆時的內縮快速輪轉足以應付。尼克麻煩就在於，他們還是本季季後賽三分最誇張強，最能幫助內線進攻拉開防守圈的球隊，團隊有7人三分球命中率30+%（場均至少2.5投），40%三分命中率與近五成唐斯（季後賽第5）之外，沙米特（Landry Shamet）60%（季後賽第1）、阿努諾比48.3%（季後賽第7）與麥克布萊德（Miles McBride）42.9%也都是離譜的三分準度，沙米特在對騎士的系列賽，甚至投出87.5%的鬼扯神準，布里奇斯亦有34.1%。

沙米特從板凳殺出，強化尼克三分威脅性。 路透社

即使是被優先放投的哈特都有30.3%，例行賽且高達41.3%，並曾於對騎士第二場被放投時懲戒成功，馬刺上一輪在此番策略下，也多次遭卡盧索重擊，後者系列賽三分命中率高達50%，對尼克這招是否還能奏效？且就算奏效，大蘋果替補席上仍有足夠選擇，讓哈特暫坐板凳，繼續貫徹5-Out打法。

球隊防守策略下，馬刺場均會讓對手投進4.2顆底角三分，季後賽最多，對手有32%的三分球出手來自底角，也是比例最高的，這在在彰顯了一支擅長三分投射球隊，將為他們帶來麻煩，而且很可能還是內線進攻最具威脅的對手。

首戰剛好雙向證明了這樣的態勢，尼克的三分命中率或因休息太久，或因馬刺嚴防而確實下降，但馬刺確實因此付出了代價：禁區得分比尼克少了8分，季後賽差距之最。

優勢的側翼戰力與夠深板凳

如果說禁區有機會抗衡是尼克對抗馬刺的底蘊，更為高大且攻守俱佳的主力側翼組，就是他們絕對佔優的本錢。

哈特與阿努諾比的不斷衝搶正好打中馬刺陣型的軟肋。 美聯社

幾位主力側翼：阿努諾比除了三分神準，場均19.7分，投籃命中率亦高達57.7%，抄截阻攻均位居全隊第2，能從1號換防到5號；布里吉斯（Mikal Bridges）亦擺脫季後賽初期的低潮，手感近況火熱，他們兩人且都曾於例行賽對馬刺單場砍下25+分，顯見威脅性。

哈特雖然屢被放投，但他有心理素質要必要時懲罰對手，同時他又以「Glue Guy」的全能貢獻著稱，能投射、掩護、衝搶籃板、能幫忙分攤組織，甚至能扛到大前鋒－事實上這三位主力側翼都有這樣的多工性，防守端都配得上鎖頭稱呼，都能換防多個位置，強悍的身體素質與拚勁，也是尼克籃板何以強大的原因之一，這對於除溫班亞瑪外，主力相對聚焦於後場，整體側翼後場身材小一號的馬刺來說，尤其麻煩。

防守端其實尼克的弱點球員多於雷霆，仍能如此堅強，主要就是這幾位側翼球員的優秀單防與協防，以三月對戰馬刺為例，當時黑衫軍命中率僅41%，且多達21次失誤；進攻端，由於三位也都有持球自主進攻能力，馬刺幾乎隨時都有可能被發起錯位，聖安東尼奧肯定有在盤算，透過限制布朗森和唐斯兩大主力，讓其他球員扛起勝負，但他們真的承受得起放手讓阿努諾比、布里吉斯與哈特多攻的後果嗎？前兩位在平常球隊，可能也都是球隊前兩人的位階唷？

除了側翼優勢，尼克今年季後賽，至少從數據面上，也展現出能與坐擁哈波（Dylan Harper）跟年度第六人強森（Keldon Johnson）的馬刺，乃至前一輪佔優雷霆，分庭抗禮的替補戰力，淨效率遠遠超越第二名的雷霆。

艾爾瓦拉多的加入也讓尼克後場深度和運作更有變化。 路透社

本季且有多達9位球員，季後賽場均時間超過兩位數，且場均得分都達5分以上，這方面馬刺僅有8位，且只有7位場均至少5分，反映在首戰，尼克超過5分球員依舊多了一位，板凳更顯現相較沙米特、麥克布萊德與艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）後衛三劍客，馬刺只有哈波能打的窘境，甚至尼克拿不到5分的一位，還是搶下全場最高15籃板與6助攻，正負值最高的哈特！

布朗森領銜的團隊控制節奏能力

誠如前述，馬刺想打出自己擅長的球風，務必要掌握節奏、成功防守，打出攻守轉換，但尼克在這方面，本季也展現出極為強大的控制能力。首先，進攻籃板的優勢是一環；另方面儘管卡瑟爾（Stephon Castle）為首的馬刺後防，成功地在上一輪箝制亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的發揮，單論個人進攻，矮上一截的布朗森肯定遜色於MVP，這一輪馬刺也肯定為他帶來陡增的出手難度（但要提醒一點，例行賽三戰他場均仍達26分6.7助攻），也需要知道的一點，布朗森本質上是比亞歷山大更純粹的控球後衛，更通曉如何掌握節奏，與被包夾時的出球，他能以迥異於雷霆王牌的方式，幫助球隊。

在他領銜控球之下，尼克的失誤率與失誤次數都較馬刺更好，且平均每回合進攻時間為16秒，季後賽最長。根據數據追蹤，本季季後賽馬刺有多達22.4%的進攻回合，發生在轉換進攻中，季後賽各隊比例最高，更甚例行賽的21.3%，但如今他們將對上一支相當擅長搶進攻籃板、控制失誤，且拖慢節奏的球隊，這擺明是球風上的天敵。

這些也體現在早先季後賽事中，三輪間尼克場均僅讓對手從快攻拿到9.5分，場均比對手多4.2次進攻機會的成績上－例行賽尼克場均可就比馬刺場均多出6.8次進攻！

回過頭來談布朗森，對尼克的好消息是，經過季後賽的調整進化，對手已很難再藉由壓制其持球，一如上一輪馬刺對亞歷山大般，癱瘓尼克的團隊進攻。本來就有更多持球發動點外，主要亦是前述唐斯的質變，雖然「大頭」控球時間仍是球隊第一，但場均時間僅8.8分鐘，已是效力尼克4年來的季後賽新低，這彰顯他跑了更多無球，也更難以制定防守策略。

無球比例增加、更好的破包夾能力，以及雖然因為矮於防守吃虧，進攻端卻也更多機會打「錯位點名」，這都讓布朗森在這一輪的威脅度，或許不遜色於MVP多少。

布朗森的侵略性帶給馬刺巨大壓力。 路透社

根據統計，布朗森本季有51%出手來自中距離，跟亞歷山大一樣都是中投達人－這肯定也會深受溫班亞瑪的廣域防守深刻影響，但進一步分析其進攻型態，不若亞歷山大頻繁深入油漆區，容易被陷阱包夾，布朗森佔35.8%的三分出手，並且遠高於亞歷山大的22.6%，這代表著溫班亞瑪想要協防「大頭」，大概率也得多離開禁區一些，否則布朗森更願意以跳投懲罰他的沉退防守－事實上首戰第四節的幾次關鍵進球，再次證明了這一點。

別忘了尼克同樣是季後賽助攻最多的隊伍，溫班亞瑪出防布朗森，也會遇到防唐斯的類似問題，尼克有能力透過傳導與無球配合，抓住馬刺的輪轉或錯位漏洞，或者至少透過耐心調動溫班亞瑪的奔跑，消耗其寶貴體能。再次讓數據說話：本季季後賽當布朗森在場，尼克每百回合可攻下126.3分，場均超過10分鐘球員中最多，足見其帶動團隊能力，他或許是個更難以封鎖其影響力的球員。

在他帶領下，尼克還掌握了兩個重要比賽時間點節奏的戰鬥力：大蘋果在第一節每百回合淨勝對手27.6分，季後賽最高，布朗森則在季後賽第四節場均貢獻9.2分，不負過去曾榮膺首屆「關鍵先生」獎項的肯定。

這些代表了，馬刺在上一輪常常是倚靠首節就讓雷霆挖大坑落後，主導局勢的勝利方程式，這一輪或許難在複製，以及第四節倘若仍無法拉開分差，尼克方或許擁有場上心臟最大的球星。首戰布朗森也再次證明了這一點，第四節獨拿13分率隊贏球。

以上，正是筆者要介紹給各位讀者，此次總冠軍戰，何以尼克被廣泛認為具有與馬刺一敵，很可能又將是場長期激戰的脈絡分析。

當然，這絕對不代表尼克最終就會是勝利者，博弈業者的賭盤傾向，是最鐵錚錚的現實。不過在首戰完結之後，想必更多的疑問已明朗，尼克隊型上的剋制性確實存在，儘管長休9天確實再次影響了手感，但繼對騎士首戰之後，再次擺脫上半場低迷，於下半場完成大逆轉，輸掉這對聖安東尼奧本該最該最有機會的主場戰，對馬刺無疑會是重傷，且看黑衫軍第二戰要如何修正反擊。