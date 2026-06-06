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世足攻略／H組戰術大盤點 四大風格強烈碰撞的「硬仗之組」

聯合新聞網／ 趙榮瑞
H組風格鮮明，是一組充滿體能、速度與風格碰撞的「硬仗之組」，儘管局勢看似凶險，但預測最終仍將由西班牙與烏拉圭雙強攜手挺進16強。
H組風格鮮明，是一組充滿體能、速度與風格碰撞的「硬仗之組」，儘管局勢看似凶險，但預測最終仍將由西班牙與烏拉圭雙強攜手挺進16強。

本屆世足賽H組的焦點，並非因為它擁有哪一支超級豪門，而是因為這四支球隊都有著極其鮮明的「戰術標誌」，從重塑「技術流」的歐洲冠軍西班牙、高喊「瘋狂高壓」的南美勁旅烏拉圭，到曾震驚世界的沙烏地阿拉伯，以及帶著神祕色彩的非洲新軍維德角。在我看來，這是一組充滿體能、速度與風格碰撞的「硬仗之組」，儘管局勢看似凶險，但我預測最終仍將由西班牙與烏拉圭攜手挺進16強。

作為歐洲冠軍與奪冠呼聲最高的球隊之一，西班牙自2010年奪冠後，就未曾再闖進世界盃16強，2022年更是爆冷在PK大戰不敵摩洛哥。但經歷四年的新老交替，這支「鬥牛士軍團」已經完成了蛻變。

西班牙金球獎得主羅德里（Rodri）做為防守與控球的最大主軸。 歐新社
西班牙金球獎得主羅德里（Rodri）做為防守與控球的最大主軸。 歐新社

在主帥戴拉佛恩特（Luis de la Fuente）的改造下，西班牙最大的轉變在於「擺脫了過去無效控球的泥淖」，他們現在的戰術在4-2-3-1的體系下，控球傳導依舊紮實，但縱向傳球更多、兩翼突擊速度更快。中場有金球獎得主羅德里（Rodri）做為防守與控球的最大主軸，搭配23歲的頂級中場佩德里（Pedri）；而攻擊線上，18歲天才亞馬爾（Lamine Yamal）迎來世界盃首秀，以及19歲的後防新星庫巴西（Pau Cubarsi），這群年輕天才讓西班牙的攻守顯得極為平衡且具侵略性。

「天藍軍團」烏拉圭是最能威脅西班牙的鐵血球隊。 路透
「天藍軍團」烏拉圭是最能威脅西班牙的鐵血球隊。 路透

「天藍軍團」烏拉圭，則是最能威脅西班牙的鐵血球隊，在傳奇主帥貝爾薩（Marcelo Bielsa）的帶領下，這支兩屆冠軍注入了瘋狂的高強度壓迫理念，我常說，防守分為被動與主動，而烏拉圭玩的正是「攻擊性的防守」，在對手還沒做動作前，身體對抗與搶斷就已經壓迫上去了，他們在南美洲資格賽中，對抗成功率高居第一，甚至力壓巴西。這種極具凶猛身體對抗與前場逼搶的打法，恰恰是追求控制流的西班牙「天生剋星」，只要西班牙一想倒腳，烏拉圭不讓你傳，球賽就會陷入白熱化。

沙烏地阿拉伯期待複製2022年爆冷擊敗阿根廷的奇蹟。 路透
沙烏地阿拉伯期待複製2022年爆冷擊敗阿根廷的奇蹟。 路透

至於另外兩支球隊，則扮演著破壞局勢的角色。2022年曾擊敗阿根廷的沙烏地阿拉伯，此役由法國籍主帥勒納爾（Herve Renard）重掌兵符，保留了大部分主力班底。他們的戰術是標準的防守反擊，遇到強隊主動讓出控球權。這正好印證了我的另一句名言，「攻擊找箭頭，防守找源頭」。沙烏地正是利用這種思維，在失誤時迅速限制對方後衛短傳，並利用前鋒的速度與中場的突破，在瞬間長傳吊球發動致命快攻。

而本屆最神祕的黑馬維德角，他們在資格賽5場主場比賽「一球未失」，還力壓喀麥隆，防守之頑強可見一斑。面對西、烏兩強，他們預計會擺出5-4-1的「鐵桶陣」，依賴強悍的身體素質全軍前攻前守。最重要的是，他們「沒有包袱、心態放鬆」，在毫無壓力下反而最容易攪亂池水。

維德角是本屆最神祕黑馬。 路透
維德角是本屆最神祕黑馬。 路透

總體而言，我認為完成新老交替的西班牙，儘管奪標之路要付出代價，仍能憑藉頂級控制力穩拿小組頭名；而作風強悍的烏拉圭則將穩居第二。兩強攜手出線，依舊是H組最清晰的藍圖，不過分組賽事首日兩強能否安然度過考驗，也將成為分組晉級態勢的關注焦點。

2026世足賽倒數

2026美加墨世足 世足專欄 西班牙 烏拉圭 沙烏地阿拉伯 維德角

趙榮瑞

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