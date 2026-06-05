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挑最強的人來守，也挑最強的人來攻：唐斯用總冠軍賽G1大圈粉

聯合新聞網／ yushi
唐斯扛起對位溫班亞瑪的任務，同時在進攻端利用高位策應、傳導和外線牽制，讓尼克進攻更加活躍。 美聯社
唐斯扛起對位溫班亞瑪的任務，同時在進攻端利用高位策應、傳導和外線牽制，讓尼克進攻更加活躍。 美聯社

NBA 最迷人的故事之一，就是有人願意去挑戰最強的人。

去年總冠軍賽，溜馬後衛奈哈德（Andrew Nembhard）之所以圈粉無數，不是因為他場均得了多少分，而是因為他接下了所有人都不想接的工作，防守雷霆的年度MVP球員亞歷山大（ Shai Gilgeous-Alexander）。

更難得的是，他不只守，還敢攻。當奈哈德在進攻端直接單挑亞歷山大，甚至把球打進時，球迷感受到的是一種「你不怕他」的氣魄。那一刻，大家記住的不只是得分，而是這名球員願意站上舞台和聯盟頂級球星正面對決。

今年總冠軍賽 G1，尼克中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）站在溫班亞瑪（Victor Wembanyama）面前，一步都沒有退，展現強硬的對抗氣勢。外界對於這組復刻對決原本更期待的是布朗森（Jalen Brunson）的英雄表現，但實際上，尼克能在第四節逆轉，唐斯的作用同樣關鍵。

唐斯面對溫班亞瑪展現強硬的對抗氣勢。 美聯社
唐斯面對溫班亞瑪展現強硬的對抗氣勢。 美聯社

他扛起對位溫班亞瑪的任務，同時在進攻端利用高位策應、傳導和外線牽制，讓尼克進攻更加活躍。布朗森當然是最後接管比賽的人，但唐斯才是幫助尼克把比賽勝利守住的人。

這種故事其實在 NBA 歷史上很常見。例如 2022 年季後賽，維金斯（Andrew Wiggins）因為主防泰托姆（Jayson Tatum）而聲勢大漲。過去大家總認為他天賦滿滿卻缺乏企圖心，但當他在總冠軍賽一次次對上塞爾蒂克頭號球星時，球迷開始重新認識他。

甚至 2023 年總冠軍賽的葛登（Aaron Gordon）也是如此。大家談論的是約柯奇（Nikola Jokic），但葛登負責對位對手最強球員、搶籃板、切入、補防，讓許多球迷第一次真正意識到他的價值。

降低溫班亞瑪的破壞力，唐斯為尼克捍衛勝利。 美聯社
降低溫班亞瑪的破壞力，唐斯為尼克捍衛勝利。 美聯社

這些球員有個共同點，他們都不是球隊第一人，但他們願意去守最強的人，也願意在進攻端挑戰最強的人。NBA 從來不缺明星，真正讓球迷記住的，往往是那些在聚光燈下完成超出期待任務的人。

所以即便 G1 最後的頭條大概還是布朗森，但如果這個系列賽持續下去，唐斯很可能會成為最圈粉的人。因為球迷永遠會欣賞一種球員，當全世界都覺得你做不到時，你卻主動走向最強的對手，並且證明自己做得到。

2026世足賽倒數

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