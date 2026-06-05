挑最強的人來守，也挑最強的人來攻：唐斯用總冠軍賽G1大圈粉
NBA 最迷人的故事之一，就是有人願意去挑戰最強的人。
去年總冠軍賽，溜馬後衛奈哈德（Andrew Nembhard）之所以圈粉無數，不是因為他場均得了多少分，而是因為他接下了所有人都不想接的工作，防守雷霆的年度MVP球員亞歷山大（ Shai Gilgeous-Alexander）。
更難得的是，他不只守，還敢攻。當奈哈德在進攻端直接單挑亞歷山大，甚至把球打進時，球迷感受到的是一種「你不怕他」的氣魄。那一刻，大家記住的不只是得分，而是這名球員願意站上舞台和聯盟頂級球星正面對決。
今年總冠軍賽 G1，尼克中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）站在溫班亞瑪（Victor Wembanyama）面前，一步都沒有退，展現強硬的對抗氣勢。外界對於這組復刻對決原本更期待的是布朗森（Jalen Brunson）的英雄表現，但實際上，尼克能在第四節逆轉，唐斯的作用同樣關鍵。
他扛起對位溫班亞瑪的任務，同時在進攻端利用高位策應、傳導和外線牽制，讓尼克進攻更加活躍。布朗森當然是最後接管比賽的人，但唐斯才是幫助尼克把比賽勝利守住的人。
這種故事其實在 NBA 歷史上很常見。例如 2022 年季後賽，維金斯（Andrew Wiggins）因為主防泰托姆（Jayson Tatum）而聲勢大漲。過去大家總認為他天賦滿滿卻缺乏企圖心，但當他在總冠軍賽一次次對上塞爾蒂克頭號球星時，球迷開始重新認識他。
甚至 2023 年總冠軍賽的葛登（Aaron Gordon）也是如此。大家談論的是約柯奇（Nikola Jokic），但葛登負責對位對手最強球員、搶籃板、切入、補防，讓許多球迷第一次真正意識到他的價值。
這些球員有個共同點，他們都不是球隊第一人，但他們願意去守最強的人，也願意在進攻端挑戰最強的人。NBA 從來不缺明星，真正讓球迷記住的，往往是那些在聚光燈下完成超出期待任務的人。
所以即便 G1 最後的頭條大概還是布朗森，但如果這個系列賽持續下去，唐斯很可能會成為最圈粉的人。因為球迷永遠會欣賞一種球員，當全世界都覺得你做不到時，你卻主動走向最強的對手，並且證明自己做得到。
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。