布朗森總冠軍賽處女秀 比「AI」艾佛森更出色關鍵殺手

總冠軍賽G1尼克後衛布朗森第四節砍13分，全場30分，帶領尼克105：95力克馬刺，尼克在七戰四勝系列賽取得1：0領先，搶下總冠軍賽優勢。

布朗森G1不只是比下馬刺226公分長人「斑馬」溫班亞瑪，這些年在NBA關鍵表現和殺手特質，包括左右比賽能力都超越艾佛森。

凌駕艾佛森！很多球迷肯定炸鍋。

艾佛森1996年出道即被吹捧上天，生涯無數輝煌榮耀，四座得分王、三座抄截王、一座年度最有價值球員、三次年度第一隊，布朗森不論是生涯榮耀或個人數據紀錄根本沒得比。

艾佛森1996年出道即被吹捧上天，生涯無數輝煌榮耀，四座得分王、三座抄截王、一座年度最有價值球員、三次年度第一隊 歐新社

生涯數據榮耀和個人表現驚人，跟左右比賽能力或比賽影響力、帶隊能力是完全不同兩碼子事。

布朗森這些年在紐約尼克一再證明，他就是大場面球員，愈是重大賽事愈是關鍵決勝時刻，布朗森總是能穩定打出非凡表現改變比賽情勢，展現他關鍵殺手特質。

2026總冠軍賽G1就是布朗森封神之戰。

布朗森很清楚他在尼克定位和重要性，只有不斷攻擊對手才能幫助尼克，同時給馬刺更大壓迫性和壓力。

布朗森G1命中率很差，31投12中，投籃命中率只有3成87，但他還是必須大量出手，只有保持進攻節奏和侵略性，不斷攻擊馬刺，才能為尼克和隊友創造更大贏球契機。

第四節布朗森終於迎來表演時刻，布朗森利用隊友掩護，在罰球線兩側總是能找到突破點。 路透

第四節布朗森終於迎來表演時刻，布朗森利用隊友掩護，在罰球線兩側總是能找到突破點，各種假動作、突破上籃，中距離翻身跳投，包括終場前那記一錘定音致勝三分球，布朗森單節13分，帶領尼克打出一場完美逆轉勝。

尼克隊友了解布朗森的關鍵性和攻擊方式，拉開空間、打好防守、設下掩護、拚搶二波籃板再積極回防，尼克隊友為布朗森創造最好單打空間和接球機會，他也不負使命打出生涯最關鍵表現，帶領尼克打出逆轉勝。

艾佛森生涯無比輝煌，個人得分和榮耀紀錄幾乎無可挑剔，但比起帶隊能力和關鍵殺手作為，艾佛森左右比賽能力和影響作用仍不及布朗森。

今年季後賽布朗森已經兩度幫助尼克起死回生，拯救尼克和隊友。

今年季後賽布朗森(中)已經兩度幫助尼克起死回生，拯救尼克和隊友。 法新社

第一次是東區決賽對騎士G1，尼克第四節剩下7分52秒落後騎士22分，接下來上演「布朗森表演時刻」，布朗森連續攻下11分，把比賽拉回僵局，接下來布朗森主宰決勝最後兩分鐘和延長賽，幫助尼克大逆轉，這一勝不但改變系列賽天平，更徹底打趴騎士氣勢和運勢。

第二次下總冠軍賽對馬刺G1，布朗森第四節砍13分，突破、單打、中距離跳投和致命三分球，布朗森用各種不可思議進攻方式不斷得分，把尼克從劣勢拉回贏球基本盤，順利翻盤。

艾佛森生涯有太多榮耀，但像布朗森這樣關鍵時刻的殺手表現，季後賽一再帶領隊友打出各種神仙球，兩度打到東區決賽，今年更打進總冠軍賽，布朗森不只奠定「紐約之王」形象，在歷史上布朗森幾乎是最被低估球員。

布朗森(左)帶隊能力和左右比賽恐怕很難壓過斑馬，但全世界都會記得他的非凡成就與表演。 法新社

艾佛森被過度吹捧高估，布朗森被長期忽略低估，這是我給兩大傳奇矮後衛的中肯評價。

今年總冠軍賽布朗森帶隊能力和左右比賽作為可以壓過斑馬？恐怕很難，但全世界都會記得布朗森的非凡成就與表演。