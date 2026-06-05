快訊

MLB／費仔本季「首安」來了！棒打洋基左投 貢獻全隊唯一分數

低氣壓今雷雨續轟！不排除升格颱風威脅日本 下周梅雨重頭戲集中這7天

清晨5時45分花蓮秀林規模3.8地震 最大震度2級

聽新聞
0:00 / 0:00

布朗森總冠軍賽處女秀 比「AI」艾佛森更出色關鍵殺手

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
尼克隊布朗森(圖)G1不只是比下馬刺226公分長人「斑馬」溫班亞瑪，這些年在NBA關鍵表現和殺手特質，包括左右比賽能力都超越艾佛森。 法新社
尼克隊布朗森(圖)G1不只是比下馬刺226公分長人「斑馬」溫班亞瑪，這些年在NBA關鍵表現和殺手特質，包括左右比賽能力都超越艾佛森。 法新社

總冠軍賽G1尼克後衛布朗森第四節砍13分，全場30分，帶領尼克105：95力克馬刺，尼克在七戰四勝系列賽取得1：0領先，搶下總冠軍賽優勢。

布朗森G1不只是比下馬刺226公分長人「斑馬」溫班亞瑪，這些年在NBA關鍵表現和殺手特質，包括左右比賽能力都超越艾佛森。

凌駕艾佛森！很多球迷肯定炸鍋。

艾佛森1996年出道即被吹捧上天，生涯無數輝煌榮耀，四座得分王、三座抄截王、一座年度最有價值球員、三次年度第一隊，布朗森不論是生涯榮耀或個人數據紀錄根本沒得比。

艾佛森1996年出道即被吹捧上天，生涯無數輝煌榮耀，四座得分王、三座抄截王、一座年度最有價值球員、三次年度第一隊 歐新社
艾佛森1996年出道即被吹捧上天，生涯無數輝煌榮耀，四座得分王、三座抄截王、一座年度最有價值球員、三次年度第一隊 歐新社

生涯數據榮耀和個人表現驚人，跟左右比賽能力或比賽影響力、帶隊能力是完全不同兩碼子事。

布朗森這些年在紐約尼克一再證明，他就是大場面球員，愈是重大賽事愈是關鍵決勝時刻，布朗森總是能穩定打出非凡表現改變比賽情勢，展現他關鍵殺手特質。

2026總冠軍賽G1就是布朗森封神之戰。

布朗森很清楚他在尼克定位和重要性，只有不斷攻擊對手才能幫助尼克，同時給馬刺更大壓迫性和壓力。

布朗森G1命中率很差，31投12中，投籃命中率只有3成87，但他還是必須大量出手，只有保持進攻節奏和侵略性，不斷攻擊馬刺，才能為尼克和隊友創造更大贏球契機。

第四節布朗森終於迎來表演時刻，布朗森利用隊友掩護，在罰球線兩側總是能找到突破點。 路透
第四節布朗森終於迎來表演時刻，布朗森利用隊友掩護，在罰球線兩側總是能找到突破點。 路透

第四節布朗森終於迎來表演時刻，布朗森利用隊友掩護，在罰球線兩側總是能找到突破點，各種假動作、突破上籃，中距離翻身跳投，包括終場前那記一錘定音致勝三分球，布朗森單節13分，帶領尼克打出一場完美逆轉勝。

尼克隊友了解布朗森的關鍵性和攻擊方式，拉開空間、打好防守、設下掩護、拚搶二波籃板再積極回防，尼克隊友為布朗森創造最好單打空間和接球機會，他也不負使命打出生涯最關鍵表現，帶領尼克打出逆轉勝。

艾佛森生涯無比輝煌，個人得分和榮耀紀錄幾乎無可挑剔，但比起帶隊能力和關鍵殺手作為，艾佛森左右比賽能力和影響作用仍不及布朗森。

今年季後賽布朗森已經兩度幫助尼克起死回生，拯救尼克和隊友。

今年季後賽布朗森(中)已經兩度幫助尼克起死回生，拯救尼克和隊友。 法新社
今年季後賽布朗森(中)已經兩度幫助尼克起死回生，拯救尼克和隊友。 法新社

第一次是東區決賽對騎士G1，尼克第四節剩下7分52秒落後騎士22分，接下來上演「布朗森表演時刻」，布朗森連續攻下11分，把比賽拉回僵局，接下來布朗森主宰決勝最後兩分鐘和延長賽，幫助尼克大逆轉，這一勝不但改變系列賽天平，更徹底打趴騎士氣勢和運勢。

第二次下總冠軍賽對馬刺G1，布朗森第四節砍13分，突破、單打、中距離跳投和致命三分球，布朗森用各種不可思議進攻方式不斷得分，把尼克從劣勢拉回贏球基本盤，順利翻盤。

艾佛森生涯有太多榮耀，但像布朗森這樣關鍵時刻的殺手表現，季後賽一再帶領隊友打出各種神仙球，兩度打到東區決賽，今年更打進總冠軍賽，布朗森不只奠定「紐約之王」形象，在歷史上布朗森幾乎是最被低估球員。

布朗森(左)帶隊能力和左右比賽恐怕很難壓過斑馬，但全世界都會記得他的非凡成就與表演。 法新社
布朗森(左)帶隊能力和左右比賽恐怕很難壓過斑馬，但全世界都會記得他的非凡成就與表演。 法新社

艾佛森被過度吹捧高估，布朗森被長期忽略低估，這是我給兩大傳奇矮後衛的中肯評價。

今年總冠軍賽布朗森帶隊能力和左右比賽作為可以壓過斑馬？恐怕很難，但全世界都會記得布朗森的非凡成就與表演。

2026世足賽倒數

NBA專欄 李亦伸 尼克 馬刺 布朗森

特約記者李亦伸

追蹤

相關新聞

布朗森總冠軍賽處女秀 比「AI」艾佛森更出色關鍵殺手

尼克後衛布朗森在總冠軍賽G1中發揮出色，第四節獨拿13分，最終全場貢獻30分，帶領尼克105：95逆轉馬刺，取得系列賽1：0的領先。他的關鍵表現讓球迷開始討論他與艾佛森的比較。

世足攻略／G組比利時黃金世代已走下坡 首戰強碰埃及是關鍵

比利時與埃及在世足G組首戰相遇，兩隊出線機率高。比利時的黃金世代正面臨下坡挑戰，核心德布勞內仍具影響力。埃及則以薩拉赫為核心強調反擊，但中場創造力不足，出線機率為五、六成。

世足攻略／F組堪稱死亡之組 荷蘭、日本有望突圍但非高枕無憂

世足F組被譽為「死亡之組」，荷蘭和日本被看好有望突圍，但都需提防瑞典和突尼西亞的強勁挑戰。荷蘭在世界排名中領先，但中場核心德容的健康狀況可影響球隊表現。突尼西亞的五後衛陣型和年輕陣容可能成為攪局者。

中職／彭政閔上前線救火 換領隊不如換換教練吧！

中信兄弟2日宣布人事異動，彭政閔接任領隊，劉志威轉任運營長。球隊表現不佳，成為本季最快達到30敗的隊伍，未能進入季後賽，上半季局勢堪憂，將面臨激烈挑戰。

老虎季後賽機率不到一成！交易史庫柏？ 這幾隊都該打電話

老虎隊季後賽機率不到10%，面臨交易史庫柏的可能。道奇、教士、洋基和藍鳥等隊伍被視為潛在買家，若史庫柏康復表現良好，將引發激烈交易市場。老虎隊需迅速展示其健康狀態以吸引交易。

西班牙主帥 「以心帶心」紅色怒火再攀世足巔峰

西班牙國家足球隊主帥路易斯-德拉富恩特帶領「紅色怒火」在2024歐洲國家盃及2026年世界盃資格賽中表現出色。團隊氣氛和紀律嚴謹，面對即將到來的世界盃，將迎戰維德角、沙烏地阿拉伯及烏拉圭。助力西班牙重返巔峰的關鍵在於團結和信任。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。