老虎季後賽機率不到一成！交易史庫柏？ 這幾隊都該打電話

根據資深棒球作家佛達西(Tom Verducci)的計算，在球季打完三分之一54場之後，有一條生死線，就是23勝31敗，他說在外卡年代，低於這條生死線的球隊，晉級季後賽的機率僅僅33分之一，而老虎隊在打完54場之後，成績是21勝33敗，打進季後賽的可能性只有6.1%。另一位資深作家羅森索(Ken Rosenthal)則說現在業內普遍瀰漫著一種氣氛：老虎打算交易兩屆美聯塞揚獎得主史庫柏(Tarik Skubal)了。

史庫柏在5月4號進入傷兵名單，但他上一次在大聯盟出賽已經是4月29號，自此之後老虎隊的戰績為8勝22敗，全大聯盟最慘，加上傷兵潮不斷襲擊，曾經一度在IL名單中躺了15名選手，其中有10個是投手，讓老虎的10月提前休假幾成定局。史庫柏才剛剛在純品康納球場投完第二次模擬賽，四局64球，預計下個週末就可能去投復健賽了，復原速度超過原本預期。如果老虎真的決定讓史庫柏上架拍賣，他們要盡早向潛在買家展示史庫柏的健康程度，是否已經回到那個塞揚等級的身手。

如果史庫柏能在8月3號的交易大限前投出幾場好球，這場搶人大戰熱度可以匹敵我們印象中任何一次的交易案(例如2022年的Juan Soto案)，每一支有機會打季後賽的球隊都會拿起電話打給老虎棒球事物總裁哈里斯(Scott Harris)，起碼問問報價，有問有機會。

真正有足狗籌碼能交易到史庫柏的球隊，可能不出下列幾隊：

道奇教頭羅伯特，面對11個投手傷兵難題。 法新社

一、道奇：千萬不要懷疑道奇季中補強的決心，尤其當他們有全聯盟最多的11個投手傷兵時，去動史庫柏的腦筋是很合理的，尤其是在未來的新勞資協議下，可能他們財力上的優勢就不能完全施展開來，所以這可能是他們展現口袋深度的最後機會。道奇隊有全大聯盟排名第二名的農場實力，尤其外野手更是人才濟濟，有Josue De Paula（第15名）、Zyhir Hope（第27名）、Eduardo Quintero（第30名）和Mike Sirota（第60名）四位百大新秀，加上Ed Sheehan和Justin Wrobleski都是可能的籌碼，如果道奇不願意動這兩位大聯盟投手，小聯盟中還有River Ryan、Jackson Ferris和Christian Zazueta等。曾當過多年大聯盟制服組的Jim Bowden推斷合理的價格大概在一投一打，最多再加一個後段的潛力股。2021年道奇拿下薛則(Max Scherzer)和透納(Trea Turner)，就是向國民送出4個農場選手，其中三個在前20名。

二、教士：教士隊的總裁普瑞勒(A.J. Preller)向來以敢用農場未來換當紅球星聞名，2022年季中為了要從國民挖角索托(Juan Soto)，他們一口氣放走了伍德(James Wood)、阿布拉姆斯(C.J. Abrams)和戈爾(Mackenzie Gore)三個超級大物。去年交易大限前，他們又為了找來米勒（Mason Miller），放走了18歲的游擊超級大物Leo De Vries。今年教士隊先發投手群除了Michael King和Randy Vazquez以外，表現並不穩定，補強先發投手成為當務之急，他們農場中的頂級投手潛力股如左投Kruz Schoolcraft、Kash Mayfield和右投Miguel Mendez都可以打包，野手中19歲的游擊手Jorge Quintana和捕手Ty Harvey也可以談，甚至連他們排名第一名的潛力股，年僅20歲的左打捕手Ethan Salas都可以交易，只要能攔胡道奇，Preller肯定願意付出任何代價。

教士隊的總裁普瑞勒向來以敢用農場未來換當紅球星聞名。 美聯社

三、洋基：根據Jim Bowden的看法，洋基隊不願意放走他們的農場兩大投手Elmer Rodriguez和Carlos Lagrange，以及最好的兩位野手George Lombard Jr.和Dax Kilby，但排第五名的右投手Ben Hess和今年短暫上過大聯盟，農場排名第六的Spencer Jones則是可以打包成一包來交換，而且洋基的優勢在於他們有信心說服史庫柏跟他們續長約。如果洋基能在季後賽排出史庫柏、柯爾（Gerrit Cole)、斯萊特勒(Cam Schlittler)、弗里德(Max Fried)這套先發投手陣容，肯定會讓所有對手都傷透腦筋。不過因為Hess在四月中因前臂發炎進了傷兵名單一個月，而Jones又是個有長打力量，但三振率偏高的打者，老虎隊買單的意願是個大大的問號。

年僅19歲，但打擊評分已經達到60分的游擊手JoJo Parker，他肯定是老虎隊一定會點名的對象。 美國聯合通訊社

四、藍鳥：去年差點拿下世界大賽冠軍的藍鳥隊，今年開季成績又不理想，但以今年美聯的態勢，他們會願意付出相對高昂的代價來圓去年未竟之夢。他們在農場裡面的頂級新秀是年僅19歲，但打擊評分已經達到60分的游擊手JoJo Parker，他肯定是老虎隊一定會點名的對象，再加上左右投中最頂的Johnny King和Gage Stanifer，另外排名第二名的另一個游擊手Arjun Nimmala也是可能包裹的人選，端看老虎隊開的價碼有多高，藍鳥隊能承受多少的代價而定。