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中職／彭政閔上前線救火 換領隊不如換換教練吧！

聯合新聞網／ 福耳
彭政閔2日轉任中信兄弟領隊。 聯合報系資料照
彭政閔2日轉任中信兄弟領隊。 聯合報系資料照

中信2日公布重大人事異動消息，原領隊劉志威轉任中信育樂營運長，新領隊由彭政閔接任，周思齊接掌農場主管，林明憲則接手二軍總教練，不過看起來並沒有慶祝行情，中信當晚以大比分差落敗，成為本季最快達到30敗的球隊，也是首支無緣上半季冠軍的隊伍。

彭政閔在19年季後退休，退休後仍留在中信球團擔任要職，20年接任副領隊暨農場主管，23年5月在球隊突然無助的情況下緊急接任一軍總教練，24年重回二軍總教練及農場主管職位，時隔2年又在季中接任中信兄弟球團領隊一職。

23年球季彭政閔首度成為救火隊，當時他在林威助被無預警撤換後接任一軍總教練，或許是因為事出緊急，無論在心理或教練經驗都不足的狀況下，接任後的戰績算是普通，執教94場，47勝43敗4和，下半季的勝率未達5成，全年戰績排第4名，因此未打進季後賽，隔年1月因前年度戰績不佳，加上身體狀況等考量，由一軍轉任二軍總教練，其職缺由平野惠一接任。

平野惠一總教練今年帶兵戰績不佳。 聯合報系資料照
平野惠一總教練今年帶兵戰績不佳。 聯合報系資料照

差不多的時節，同樣是球隊戰績不佳的困境，彭政閔再度從農場被推上前線救援，這次的情況比3年前更糟，上任這天中信成為本季最快30敗球隊，且淘汰指數正式歸零，由於上半季的戰績實在太糟，離前段班有一段差距，除非下半季反轉逆勢，才有機會以全年戰績第3名的資格打進季後賽，否則就只剩拿到下半季冠軍一途，不過如果真的打到全年戰績第3，那應該也高機率是下半季冠軍了，總而言之，中信已經一腳被趕出季後賽門外，而上下半季僅隔一週，戰力能有多少突破也是疑問。

回過頭來說領隊這個職務，領隊是球團營運的最高行政負責人，也就是常說的GM，有看過電影魔球的人都知道，領隊負責戰力編成、選手合約、教練團人事等事項，另外還有預算統籌、行銷策略及對外發言等任務，是連結球團場內外各部門的最重要人物，但球員訓練、戰術運用，甚至帶兵帶心等，場上比賽時的臨場調度就主要是教練團的工作了。

中信今年整體打擊狀況下滑，上周末暴打富邦牛棚後，2日又委靡不振，那些在明星賽票選領先的明星打者們，打擊表現仍舊低迷，面對並不太具有壓制力的郭俊麟先發，卻只打出5支安打攻下3分。

<a href='/search/tagging/2/王建民' rel='王建民' data-rel='/2/89902' class='tag'><strong>王建民</strong></a>2日比賽期間罕見動怒。 聯合報系資料照
王建民2日比賽期間罕見動怒。 聯合報系資料照

投手群縱使有如羅戈、勝騎士及德保拉等優異的先發洋投，但後援投手的狀況時好時壞，2日的3名後援投手共投3又1/3局，游竣宥、陳琥各被打出3支及2支安打，陳琥還有2次暴投丟掉2分，年輕小將盧孟揚雖沒被打出安打，也沒失分，卻送出3次保送，當時連一向沉穩的王建民投手教練都被捕捉到重摔電話門的畫面。

這次中信宣布人事異動，原本外界推測打教要下台了，沒想到卻是由彭政閔接任領隊，教練團未作任何更動，除非評政閔直接針對場內調度及訓練下意見，或是接著要由他來執行一定程度的教練團改組，否則這樣的人事異動無益於球隊戰力改善，換人的象徵意義遠大於實質的戰力改善。

2026世足賽倒數

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