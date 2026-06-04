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世足攻略／F組堪稱死亡之組 荷蘭、日本有望突圍但非高枕無憂

聯合新聞網／ 趙榮瑞
由荷蘭、日本、瑞典和突尼西亞組成的F組，堪稱是「死亡之組」，四隊實力相當，一定會有一支強隊離開。由左至右為荷蘭隊長范戴克、日本久保建英、瑞典克雷斯與突尼西亞拉馬丹。 路透、美聯社、法新社
由荷蘭、日本、瑞典和突尼西亞組成的F組，堪稱是「死亡之組」，四隊實力相當，一定會有一支強隊離開。由左至右為荷蘭隊長范戴克、日本久保建英、瑞典克雷斯與突尼西亞拉馬丹。 路透、美聯社、法新社

荷蘭日本瑞典突尼西亞組成的F組，堪稱是「死亡之組」，四隊實力相當強，不知如何割愛，一定會有一支強隊離開，誰都可能出線也可能墊底，不過還是看好荷蘭和日本可以取得分組前二晉級，但也並非可以高枕無憂。

荷蘭世界排名第7，是F組四隊排名最前面，球員總身價7.63億歐元，每年實力都相當不錯，有爭冠實力，隊史已經拿過三次亞軍。荷蘭隊長范戴克（Virgil van Dijk）是世界頂尖後衛，中場也有許多好手，不過中場靈魂要角德容（Frenkie de Jong）今年春天拉傷過右大腿，身體狀況有待觀察。

荷蘭隊長范戴克。 美聯社
荷蘭隊長范戴克。 美聯社

日本世界排名18，26人名單有23人在歐洲打球，總身價2.64億歐元，可說是旅歐軍團。日本是亞洲最佳球隊，上屆曾擊敗德國和西班牙，震驚世界，目標希望藉由扎實的技術連續三屆小組出線。日本的戰術風格是三個後衛的高強度壓迫和精準傳控，團隊結合搭配相當完美，比賽節奏快，技術細膩戰術執行力相當強，久保建英是隊上的攻擊發電機。

日本攻擊發動機久保建英 法新社
日本攻擊發動機久保建英 法新社

世界排名38的瑞典，球員身價4.35億優於日本，但預賽表現不是很理想，打到附加賽才晉級。瑞典特質是身體強悍，最大優勢是身體對抗和高空球，球員平均身高超過185公分，比賽節奏快、犯規多，擅長用身體優勢打亂對手節奏，附加賽踢出絕殺球的約克雷斯是進攻絕對核心；隱憂是中場創造力不足，控球力可能佔下風。

克雷斯是瑞典進攻絕對核心。 美聯社
克雷斯是瑞典進攻絕對核心。 美聯社

突尼西亞世界排名45，球員總身價6955萬歐元，球隊特色是鐵血般的防守，連四屆參賽有機會扮演大賽中的攪局者。突尼西亞現在主帥拉穆希大膽啟用新人，球隊陣容年輕化，風格是五個後衛鐵桶陣式，戰術和防守韌性是相當難被擊敗的球隊，不過球隊進攻火力不足，球隊精神領袖哈茲里和姆薩克林（Youssef Msakni）都35歲，年齡和體能是最大隱憂。

這組除了荷蘭有望取得分組第一晉級，最大的魅力就是其他三隊實力相近，就看臨場表現，像突尼西亞若能逼平其他隊，有可能成為F組的攪局者。

2026世足賽倒數

2026美加墨世足 世足專欄 日本 荷蘭 突尼西亞 瑞典

趙榮瑞

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