西班牙主帥 「以心帶心」紅色怒火再攀世足巔峰

大航海時代曾經海上世界霸主，以鬥牛聞名於世的歐洲國家，西班牙足球甲級聯賽 (LA LIGA)，是當今世界上三大頂級足球職業聯賽之一，是不是榜首？怎麼評估？這是無解之題；「紅色怒火」(LA FURIA ROJA) 是代表這個國家足球隊不好惹的名號，在22屆世界盃賽事，有高達16次參賽經歷，但只在2010年南非世界盃登頂捧盃；職業足球觀看指標的甲級聯賽及資本雄厚的豪門勁旅，以「盛名難副」形容這個足球國家，相信各位「足球客官」心中一把尺，有自我主觀的認知。

「紅色怒火」當今的總舵手，路易斯-德拉富恩特(LUIS DE LA FUENTE)，球員時司職左後衛，1978年從西班牙足球乙二級聯賽的畢爾包競技球隊(BILBAO ATHLETIC)為職足起點；經歷西班牙足球甲級聯賽的競技俱樂部 (ATHLETIC CLUB)，1984至1985年，連續兩年奪得聯賽冠軍、西班牙國王盃及西班牙超級盃同時捧盃；也曾效力塞維亞足球俱樂部(SEVILLA FÚTBOL CLUB)， 最後球員生涯結束於1994年，當時的他33歲，在西乙二聯賽的艾拉維斯體育 (DEPORTIVO ALAVÉS)卸下戰袍，告別了以踢球為主要職業的16年生活。

路易斯-德拉富恩特有個專業的綽號，「建築師」(EL ARQUITECTO)，一位謙遜成長的樸實足球人，從年輕就確信要走教球這條路，第一支執教的隊伍是西班牙北部米斯加夏省 (VIZCAYA)，榮譽聯賽的葡萄牙萊特球會 (CLUB PORTUGALETE)，37歲以邊做邊學的態度，從地方型的小型俱樂部開始，之後經歷兩支西甲球會青年隊、三支西乙二聯賽的俱樂部球隊，2011年與最後球員時期的前東家艾拉維斯體育簽教練約，但合約只維持一年就結束關係。

「紅色怒火」西班牙當今的總舵手，「建築師」德拉富恩特，投入5年的時間，以51場球賽、36勝、6平及9敗的好成績，勇奪2015年U19歐洲盃金牌和2018年地中海運動會足球項目的冠軍，用扎扎實實戰果「戰勝自己」。 路透

經歷將近兩年賦閒在家，路易斯-德拉富恩特看到一則西班牙皇家足球協會 (REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE FÚTBOL)的報紙廣告，鼓起勇氣毛遂自薦，打了通改變人生的關鍵電話，經過評選委員會報告，協會給了「失業教頭」臨時試用機會，2013年戰戰兢兢接下掌兵U19國家隊，首要面對嚴峻目標是挑戰歐洲盃資格賽。

「建築師」投入5年的時間，以51場球賽、36勝、6平及9敗的好成績，勇奪2015年U19歐洲盃金牌和2018年地中海運動會足球項目的冠軍，用扎扎實實戰果「戰勝自己」，五年前「擔心」待業時經濟來源、「緊張」被足球世代拋棄、「恐懼」從此就銷聲匿跡，「害怕」沒有人會想起他經營球隊的苦勞，這一切所謂的無助與扎心，都是路易斯-德拉富恩在挑戰道路上，最真實的體會。

西班牙皇家足球協會，2018年授予路易斯-德拉富恩特，掌U21國家隊兵權，先是拿到2019年U21歐洲國家盃資格賽的參賽權並在盃賽勇得冠軍；兩年後再度殺進U21歐洲國家盃2021年賽會，並取得季軍；2021至2022年之間，在他掌兵之下，第三次把西班牙U21代表隊，引入歐洲國家盃的會內賽，資格賽以10場、9勝及1敗高效率戰果，再度受皇家足協託付，接U23國家隊總教頭，帶領西班牙奧運代表隊，在2021年的東京奧運勇得銀牌，這一路走來的績優戰果，讓整個歐洲足球界驚訝，「建築師」真的有兩把刷子！

2022卡達世界盃，西班牙止步於16強，排名難說服支持者的第13名，當年主帥路易斯-馬丁尼茲 (LUIS ENRIQUE)被皇家足協解約，時間是2022年12月8日，同時也佈達新的總教頭路易斯-德拉富恩特接任「紅色怒火」軍權，開始「建築師」新的樂章。

向來都是賽前呼聲極高的西班牙，卻僅於2010年南非世界盃奪冠,，是該國唯一的一次。 路透

從2023年3月25日，首戰以3比0勝挪威，是2024歐洲國家盃資格賽好的開局，小組榜首取得席位，並在德國所舉辦會內賽，為西班牙奪得隊史第四冠；2023年歐洲國家聯賽決賽周也取得冠軍；2024年至2025年歐洲國家聯賽則屈居亞軍；2026年國際足總世界盃，歐洲區資格賽是以6場球賽、5勝及1和、21顆進球及2顆被進球，這樣優越的好成績，直接晉級北美三國的會內賽，可以確定的是「建築師」所帶領「紅色怒火」是真真實實赤焰。

第23屆世界盃即將在8天後開踢，64歲的路易斯-德拉富恩特匯集了一群平均年齡26歲的選手，照著自己專業判斷，以信任態度去徵召所需要的球員，年齡最小只有18歲拉明-耶馬 (LAMINE YAMAL)，不是因為他是巴薩 (BARÇA)耀眼球星，而是耶馬在對手禁區能盤帶過人，策動進攻決策能力佳，用非慣用腳內切，輕鬆擾亂對方防線，是能助攻及把球送入對手球門的戰將。

代表隊年紀最大是33歲的博爾哈-鷹俠斯 (BORJA IGLESIAS)，效力西甲的皇家維戈塞爾塔俱樂部 (REAL CLUB CELTA DE VIGO)，有許多西班牙足球界異議人士，對這位「老兵」入選26人名單感到不滿，提出他們不認同的看法，但這位前鋒於本賽季出賽47場，攻進18球，包含西甲聯賽14球、歐霸盃2球和國王盃2球，這驚人進球數據只是其一，在關鍵時刻「老將」堪稱完美表現，積極協助所效力「鬥牛國」西北方隊伍，穩居西甲第六，這也是國家隊需要這位歷練穩健攻擊手的主要原因。

西班牙年紀最大是33歲鷹俠斯 (中)，對這位「老兵」入選26人名單有不認同的看法，但這位前鋒於本賽季出賽47場，攻進18球，也是國家隊需要這位歷練穩健攻擊手的主要原因。 歐新社

路易斯-德拉富恩特，從一則皇家足協「徵才廣告」，開啟了各級國家隊的魔幻之旅，最重要是在「星光熠熠」的更衣室裡，以謙遜姿態提醒球員攻防細節，並禮貌地道謝，選手自我做到身體力行要求，國家隊時刻營造「團結合一」和「互信互助」極佳氛圍；球場上，用嚴謹工作紀律、堅定信任態度對待球員，並以卓越團隊管理能力，打造一支堅固「足球艦隊」。

「紅色怒火」在世界盃H組，第一場將面對世足初體驗的非洲隊伍，維德角；第二場則是對戰亞洲世界盃常客，沙烏地阿拉伯；第三場將硬碰硬，第15次出兵世足殿堂的南美勁旅，烏拉圭。

經歷競技足球的大風大浪，謙遜好勝的「建築師」深知，以「用心帶心」與「嚴謹紀律」並行，鼓勵「紅色怒火」戰將們，盡全力拼搏，16年後再一次攻上世足巔峰。