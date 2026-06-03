中職／再度燃起的旅外夢 張育成進化成最強全方位打者

能夠狂轟猛打，又能有領導能力的球員，是各隊夢寐以求的主力戰將。有些球隊靠精準的選秀眼光，加上具養成能力的教練團，可以培養出當家球星；有些球團則是資本雄厚，在自由市場中網羅重砲助拳。另一種從海歸派球員著手，直接在選秀會中帶走有一定實力及經驗，決定從旅外歸國的好手。

自2006年陳金鋒歸國後，共有64位球員旅美歸國，及23位旅日歸國，至今的20年間，共有87位海歸球員。2010年以前，即使是高階1A的郭嚴文、鄭錡鴻等都能成為中職的即戰力，更別說3A以上的陳鏞基、大聯盟的胡金龍。然而2011年至2020年間，開始出現3A以上，球員才較能站穩中職，如林哲瑄、陳俊秀，而其他層級的猶如大樂透。然而到了2020年以後，即便是大聯盟資歷都難在中職屠殺，王維中、曾仁和、胡智爲及黃暐傑都還未能調整出穩定的最佳狀態。

義大犀牛接手興農牛後，組成高國輝、胡金龍及林哲瑄戰隊，成功改善球隊體質，轉賣前逆勢奪下總冠軍。富邦悍將接手後，對於海歸球員依舊熱愛，但從陳品捷、張進德、江少慶等，對戰力提升效果十分有限，讓他們連年積弱不振。2024年他們遊說第五屆世界棒球經典賽國手，在大聯盟有20轟的張育成參加選秀，並以狀元籤網羅。

張育成首局的安打幫助富邦悍將隊開張分數。記者陳正興／攝影 陳宛晶

從選秀到初登板，媒體普遍預期張育成將「虐殺」中職投手，但實際表現並未如想像般亮眼。雖然前兩年長打率都超過五成，但與許多洋砲一樣，他受到投手大量變化球伺候，三振率高達16%，打擊率始終難以突破三成。更雪上加霜的是，他與哥哥張進德同樣在富邦藍袍下傷勢不斷，從手指關節挫傷、肩傷、肘傷到骨刺，接連影響身手。

曾旅美的他，在接觸大量日系教練團後，除了學習日文以利溝通，更表態要把成績打好，不排除未來旅日發展。今年的打線中，他不再孤軍奮戰，范國宸、王苡丞等人輪番崛起，讓對手無法專注壓制他一人。在隊友分攤壓力、教練團減少守備場次的情況下，他徹底爆發，37場比賽繳出打擊三圍0.356/0.453/0.591，7轟、OPS高達1.044的驚人成績。OPS+更高達223，遠優於聯盟平均，BABIP達0.398顯示擊球品質穩定，揮空率也從25%降至21%，逐步提升本壘板紀律，進化為真正的全方位打者。

張育成目前的成績比去年的林安可更出色。聯合報系資料照

自從中職修正用球恢復係數、結束「瘋狂打擊年」後，打者數據逐漸回歸常態。能同時維持三成以上打擊率、五成長打率並擊出雙位數全壘打的球員屈指可數。去年林安可以OPS+192、23轟、打擊三圍0.318/0.397/0.603成為最佳代表，而今年張育成目前的表現已全面超越。若他有意旅外，日本職棒球團勢必會遞上合約，可能成為下一位成功轉戰日職的台灣打者。

張育成明年才是合約年，若持續有這樣輸出，再次屢旅外到日職拚戰也不無可能。圖／富邦悍將提供

富邦悍將在2024年7月與他簽下3.5年、總額9250萬元的合約，至少能留住他至2027年底。對悍將而言，張育成不僅是打線的定海神針，更是球隊衝擊首冠的關鍵。雖然教練團希望培養更多可用之兵，但在打線深度尚未成熟之前，張育成的存在仍不可或缺。沒有傷痛困擾、專注於打擊的他，終於打出狀元身手與大聯盟資歷的價值，儼然成為目前中職最強的本土打者。