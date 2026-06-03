攻守伯仲之間、氣勢不相上下 尼克休9天紅利能攻破馬刺防線？

2026年NBA 總決賽戲碼出爐！將由西區冠軍聖安東尼奧馬刺隊，與東區冠軍紐約尼克隊捉對廝殺。各方面觀之，擁有「外星人」溫班亞瑪（Victor Wembanyama）領軍、淘汰上屆總冠軍奧克拉荷馬雷霆隊的馬刺隊備受看好，只是處於 11 連勝、獲9天休息的尼克也非吳下阿蒙，打出難得一見的團隊籃球。

各大博弈機構數據看好馬刺（奪冠賠率隱含勝率高達約 66.7%），主要是在西區決賽中，馬刺面臨 2：3 淘汰邊緣下竟連贏兩場，最終硬生生擊敗奪冠大熱門雷霆，結果一出造成賠率巨幅震盪，本季奪冠賠率從去年10月的 +6600（看衰）、11 月底的 +4500（摸索），一路飆升至 12 月底陸續擊敗雷霆、尼克後，確立為西區第二熱門的地位。靠著頂級攻防一體高效率，馬刺擁有例行賽62勝與主場優勢。

尼克睽違27年打總冠軍賽，紐約球迷真的等太久了！ 法新社

另一邊尼克隊是好整以暇，自4月23日首輪對老鷹第三戰後未嘗敗績，包括在東區決賽橫掃克里夫蘭騎士隊。連勝期間，尼克平均淨勝對手達23.7分，其中10場以雙位數大勝，打破多項季後賽淨勝分紀錄。在季後賽史，上一支達成11連勝的是 2017 年金州勇士隊，結果是順利登頂奪冠，另一利多是成員獲得充分休息，歷史數據載明若一隊能休5天以上，首戰的勝率顯著提升。

讓我們看馬刺、尼克兩隊核心數據，以及近期趨勢的對比。首先例行賽進攻效率值 (ORtg)上，例行賽53勝29敗、東區第三的尼克，跟62勝20敗的馬刺均以118.7 並列第三，雙方例行賽基本進攻核心產出等值。再來看例行賽防守效率值 (DRtg)，尼克是 112.3排聯盟第 7、馬刺110.4排聯盟第 3，顯示馬刺整季防守更具延續性，原因不外乎溫班亞瑪的阻攻威懾能力，這一點馬刺佔有優勢。

尼克主打陣地戰由布朗森主導，無論進攻或防守都是聯盟前段班。 路透

例行賽節奏 (Pace)尼克隊以97.5 排聯盟第25，馬刺是100.7排聯盟第12。尼克主打陣地戰由布朗森（Jalen Brunson）主導控球，相較起來馬刺是偏好轉換進攻。第四節淨效率值 (Net Rating)尼克以 +11.7 居聯盟榜首，至於馬刺是以+3.2 排第11，由此觀之尼克是全聯盟末節終結能力最強的球隊。這項優勢還可從關鍵時刻勝率 (Clutch Record)看到，尼克以+20.5排第3，而馬刺+8.3排在第7。短期大戰比調整，若以近期狀態來看兩隊都不弱， 1月20日之後尼克的DRtg 108.2 排第2。2月1日之後獲 30勝5敗的馬刺 ORtg 122.2 為聯盟第1，雙方均拉出尾盤展現統治力。

尼克在季後賽開發出唐斯高位持球打法，讓進攻有更多變化。 路透

兩隊例行賽交手共三次，尼克隊取得2勝1敗、包含12 月中旬奪NBA Cup季中錦標賽冠軍。仔細觀察，馬刺落敗主因是溫班亞瑪有時間限制且擔任替補（僅打 25 分鐘得 17 分），在籃板端又遭到羅賓遜（Mitchell Robinson）壓制。12 月 31 日馬刺逆轉尼克之戰，雖溫班亞瑪因膝傷提前退場，但尼克的防守體系尚未修正，導致馬刺的夏帕尼（Julian Champagnie）投進生涯新高11 記三分球。而在3月初最後一次對決，屬「防守完全體」的尼克在主場紐約麥迪遜廣場花園以25分大勝馬刺隊，顯示兩者實力的懸殊。若把時間拉長，回顧尼克、馬刺歷史對決。這次總冠軍賽面，是雙方自 1999 年縮水賽季後首度，當年擁有鄧肯（Tim Duncan）的馬刺擊敗尼克奪冠。仔細檢視記錄，過去 27 屆的總冠軍決賽，西區有 24 次列奪冠熱門，但被東區演出多達7次的下剋上。

聖安東尼奧馬刺隊有外星人溫班亞瑪領銜，他強大的防守覆蓋率與非典型中鋒的打球風格，是整場系列賽決定勝負的X因子。 路透

從歐職體系脫穎而出的溫班亞瑪，其打法屬於非典型中鋒，在進階防守指標如阻攻率 （BLK%）、防守正負值 （DBPM）展現超越傳統內線的統治力，這種動態空間感（Dynamic Spacing）與極高防守的覆蓋率，是尼克在東區未曾遭遇過的挑戰，即使布朗森在例行賽對馬刺展現極高的單打效率，但面對溫班亞瑪的協防大範圍，尼克禁區的進攻轉換率（PPP inside the paint）預期面臨修正，根據季後賽進階數據，尼克在 11 連勝期間的團隊有效命中率（eFG%） 能高達 58.4%，很大程度得益於對手外圍防線崩潰，遇到馬刺能否複製有待觀察。

尼克在過去11場季後賽，當布朗森遭遇防守包夾時，外圍側翼布里吉斯（Mikal Bridges）與阿努諾比 （OG Anunoby）的空檔三分接應命中率高達 41.2%。但是，如今碰上擁有超強防守覆蓋率（Opponent PITP 聯盟榜首）的馬刺，能否如此高效得打個問號。我預測馬刺總教練強森（Mitch Johnson）可能採單防布朗森、阻斷傳球路線的策略應敵，或者會利用卡瑟爾（Stephon Castle）與福克斯（De'Aaron Fox）外圍夾擊，賭尼克其餘球員的底角三分效率。只是馬刺現階段遭遇福克斯腳踝傷、哈波（Dylan Harper）大腿後側肌群傷影響，這對外圍輪替與進攻創造力是極大隱憂。

阿努諾比的空檔接應三分命中達四成，面對溫班亞瑪的大範圍補防將面臨考驗。 路透

尼克也好不到哪裡去，中鋒羅賓遜現有小指骨折傷，雖計畫在第一戰佩戴護具出賽，但應難以複製去年攻防兩端卡位溫班亞瑪的表現，這亦將決定尼克的進攻籃板率（OREB%）優勢能否維持，如羅賓遜因傷受限，唐斯（Karl-Anthony Towns）將被迫承擔更多對位溫班亞瑪的責任，換句話說尼克要贏，就看他們怎麼壓制外星人成效而定。