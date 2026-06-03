快訊

快改道！國3北向大溪入口匝道貨櫃車翻覆 車「頭身分離」目前全線封閉

魯比歐：對台政策沒變 軍售台灣時機由川普決定

周五迎芒種！命理師：談加薪、轉職越主動越旺 2生肖女性財運炸裂

聽新聞
0:00 / 0:00

世足攻略／E組超強德國力爭洗刷前恥 象、厄對決成名次卡位戰

聯合新聞網／ 趙榮瑞
世界盃由德國、象牙海岸、厄瓜多與古拉索組成的E組中，呈現出一個「一超、兩強、一弱」的微妙格局。由左至右代表球星為維爾茨、凱塞多、凱西與魯姆。AI製圖 路透、法新社、美聯社
世界盃由德國、象牙海岸、厄瓜多與古拉索組成的E組中，呈現出一個「一超、兩強、一弱」的微妙格局。由左至右代表球星為維爾茨、凱塞多、凱西與魯姆。AI製圖 路透、法新社、美聯社

2026年美加墨世足賽由德國象牙海岸厄瓜多古拉索組成的E組中，呈現出一個「一超、兩強、一弱」的微妙格局，身為傳統豪門的德國，在經歷了連續兩屆分組賽抱恨出局的低谷後，今年能否在主帥納格爾斯曼（Julian Nagelsmann）的帶領下打破魔咒，成為本組最核心的看點。

身為四屆世足賽冠軍得主，德國在本組毫無疑問是身價與實力兼具的頭號熱門，但正如俗話所說「猴子也有從樹上掉下來的時候。」過去兩屆世足賽，德國往往成為對手「死守一分、全面反擊」戰術下的犧牲品。

維爾茨(右)是德國近年竄起的新星。 新華社
維爾茨(右)是德國近年竄起的新星。 新華社

主帥納格爾斯曼確立了以高強度控球、高位壓迫為主的戰術體系，中場創造力驚人，隊中更擁有如穆夏拉（Jamal Musiala）、維爾茨（Florian Wirtz）等名聲大噪的頂級年輕新星，為球隊注入全新活力。

然而這台戰車並非毫無隱憂，連續未能從小組賽突圍的心理陰影是揮之不去的沉重包袱，更關鍵的是，當前陣容中缺乏具備絕對終結能力的明星中場，鋒線破門效率將打上問號，一旦久攻不下而暴露中後場防守空檔，將是他們尋求小組第一的最大罩門。

相較於一枝獨秀的德國，象牙海岸與厄瓜多的二號席位之爭，才是本組最激烈的戰場。事隔12年重返世足賽舞台的非洲新科冠軍象牙海岸實力不容小覷，他們在資格賽創下驚人的10場零失分紀錄，陣中擁有凱西（Franck Kessie）等歐洲五大聯盟主力，身體對抗與衝擊力堪稱頂級。不過象牙海岸過於依賴兩翼吊中與球星個人能力，加上非洲球隊傳統上抗壓性較弱，面對戰術紀律嚴明的球隊時恐陷入苦戰。

另一支在南美洲外圍賽表現優異的鐵血勁旅厄瓜多，在防守核心凱塞多（Moises Caicedo）的率領下，中場具備極強的攔截與攻防轉換能力，資格賽僅失5球的數據證明了他們是本組防守最堅固的球隊。

厄瓜多有世界級的防守中場凱塞多(右)。 路透
厄瓜多有世界級的防守中場凱塞多(右)。 路透

至於作為本組新軍的古拉索，在資格賽以不敗之姿驚奇晉級，在經驗豐富的老帥艾德沃卡特（Dick Advocaat）執教下，有著明確且紮實的密集防守反擊風格。儘管硬實力與同組三強有肉眼可見的差距，但古拉索並非毫無追求，他們主要任務是累積大賽經驗、爭取歷史首個進球與積分。其他三強在對陣時不僅要贏，還得比拚淨勝球，這讓古拉索的防線成了決定小組第二誰屬的關鍵背景板。

綜觀本組局勢，在分組賽的第一天就可能決定晉級態勢，尤其象牙海岸與厄瓜多之戰將上演鋼鐵衝擊力與鐵血防守的對決，我個人更看好厄瓜多能笑到最後，但象牙海岸仍有可能以成績較佳的第3名晉級淘汰賽。至於德國則必須在首戰面對古拉索就全力搶勝，避免為晉級之路埋下隱憂。

2026世足賽倒數

2026美加墨世足 世足專欄 德國 象牙海岸 厄瓜多 古拉索

趙榮瑞

追蹤

相關新聞

中職／再度燃起的旅外夢 張育成進化成最強全方位打者

張育成於2024年進化為中職最強全方位打者，以37場比賽打擊三圍0.356/0.453/0.591及7轟的驚人成績，表現優於去年最佳打者林安可。富邦悍將與他簽下9250萬元合約，期望助力球隊衝擊首冠。

日職／阿部事件引社會譁然 日本棒球為何無法擺脫暴力形象？

阿部慎之助因家暴醜聞被巨人隊開除，揭示日本棒球界根深蒂固的暴力文化。過去多起事件顯示，體罰與霸凌問題影響選手與球隊形象，暴力行為仍未根除，引發社會廣泛關注與討論。

攻守伯仲之間、氣勢不相上下 尼克休9天紅利能攻破馬刺防線？

2026年NBA總決賽即將開打，紐約尼克隊對戰聖安東尼奧馬刺隊。馬刺在「外星人」溫班亞瑪的帶領下，近期表現亮眼，成功逆轉奪冠熱門雷霆；而尼克則以11連勝進入總決賽，並獲得九天的休息時間，有望挑戰馬刺的防線。

世足攻略／E組超強德國力爭洗刷前恥 象、厄對決成名次卡位戰

在2026年美加墨世足賽E組中，德國力爭洗刷過去兩屆的失意，主帥納格爾斯曼帶領球隊迎戰古拉索，力求強勢開局。象牙海岸與厄瓜多的次名之爭也備受關注，前者憑藉強勁的實力和經驗，而後者在防守上具備優勢。

建隊奪冠趨勢：「長輪替」創造餘裕 強隊不再只靠球星苦撐

今年分區決賽的幾支強隊，有一個逐漸清晰的共同點，他們或許擁有明星球員，但真正支撐他們走到現在的，已經不只是明星球員。無論是西區的雷霆或馬刺，還是東區的尼克，都展現出同樣的建隊趨勢「長輪替」。

中職／英雄不怕出身低 李東洺、曾家輝野球人生倒吃甘蔗

富邦悍將李東洺本季表現驚豔，以6勝並列聯盟勝投王，防禦率1.83，展現投手潛力。雖然過往路途坎坷，但改變配球策略後信心倍增，前景堪期待。另有曾家輝同樣表現出色，成為投手新星。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。