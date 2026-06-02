建隊奪冠趨勢：「長輪替」創造餘裕 強隊不再只靠球星苦撐

今年分區決賽的幾支強隊，有一個逐漸清晰的共同點，他們或許擁有明星球員，但真正支撐他們走到現在的，已經不只是明星球員。無論是西區的雷霆或馬刺，還是東區的尼克，都展現出同樣的建隊趨勢「長輪替」。

過去季後賽有個經典觀念：「輪替越打越短。」當比賽進入高端對決，教練往往只信任7到8人，主力動輒上場40多分鐘，甚至靠球星硬撐系列賽。但近年聯盟逐漸出現另一種現象，真正頂尖的球隊，開始有能力在季後賽維持8人、9人甚至10人的有效輪替。

而且不是象徵性上場，而是真正能左右勝負，最具代表性的，就是雷霆。

卡盧索和華勒斯等板凳暴徒在西區冠軍賽的表現甚至壓過先發。 美聯社

很多人提到雷霆，第一時間想到的是亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、霍姆葛倫（Chet Holmgren）與威廉斯（Jalen Williams）的核心架構，但仔細觀察西區決賽，雷霆真正可怕的地方，在於幾乎每個上場的人都能貢獻價值。

卡盧索（Alex Caruso）和華勒斯（Cason Wallace）可以改變防守強度；多特（Lu Dort）負責對位對方主攻手；麥肯（Jared McCain）及時頂替受傷的米契爾（Ajay Mitchell）成為場上另一個持球點，替補中鋒威廉斯（Jaylin Williams）隨時能支援前場。雷霆的輪替不是單純讓主力休息，而是每一次換人，都像是在切換不同功能模組。

當對手想打速度時，雷霆有能跑的陣容。當對手想打對抗時，雷霆有能守的陣容。當對手收縮禁區時，又有射手群能拉開空間。這種深度讓總教練在系列賽調整時擁有極大彈性。

而馬刺的長輪替，則呈現出另一種樣貌。馬刺今年最大的進步，並不只是溫班亞瑪（Victor Wembanyama）持續進化，而是他們終於重新找回馬刺傳統的團隊籃球。

馬刺以哈波為首的第二或第三陣容，依然能維持正常體系運作，創造深厚的陣容強度。 路透社

很多時候，馬刺場上看起來不像是5個人在比賽，而更像是一個持續流動的系統。球員上上下下，但戰術執行品質沒有太大落差。甚至有些比賽，替補群反而成為改變節奏的關鍵。

這也是長輪替最容易被忽略的價值。一般人以為替補只是為了讓先發喘口氣，但真正優秀的替補，其實是在替球隊創造新的可能性。有些球員上來就是要增加防守壓迫。有些球員上來專門拉開空間。有些球員則是改變比賽節奏。於是教練手中的輪替，不再只是體力管理，而變成戰術工具。

這點其實和去年的溜馬非常相似。溜馬去年之所以能一路闖進總冠軍賽，很重要的原因，就是他們幾乎能打到10人輪替，甚至許多比賽大膽啟用三陣，突然殺出來一個奇兵。對手辛苦研究完先發五人後，還得面對另一批完全不同風格的球員。這種深度最大的好處，是讓球隊不容易被消耗。

溜馬去年能一路闖進總冠軍賽，很重要的原因，就是他們幾乎能打到10人輪替。 美聯社

季後賽從來不是單場決勝，而是一場持續兩個月的馬拉松。當主力球員每場都要打45分鐘時，累積的疲勞終究會反映在投籃、移動與防守判斷上。但當球隊能信任8到10名球員時，主力反而能把最好的體能留到第四節與決勝時刻。

這也是今年尼克最值得注意的地方。去年東區決賽時，尼克很大程度依賴主力苦撐。布朗森（Jalen Brunson）、哈特（Josh Hart）等人長時間燃燒體力，系列賽越往後打，疲勞問題越明顯。

但今年的尼克不一樣。第一輪老鷹給的兩敗，讓尼克茅塞頓開，打法更開放，用人更大膽，三個系列的經驗累積下來讓尼克擁有更多可以信任的輪替人選。板凳席不再只是等待主力休息，而是真正能在特定時間段維持甚至提升比賽強度。

尤其像哈特這類工兵型側翼，本身就能同時扮演先發與替補功能。無論和哪一組球員搭配，都能維持球隊運轉品質。尼克開始展現出過去少見的層次感。主力負責決定比賽天花板。替補則負責維持比賽地板。而當一支球隊同時擁有高天花板與高地板時，就會變得非常難擊敗。

尼克和上季相比不再過度依賴主力消耗，反而能挖掘更多可用之兵。 法新社

如果要說今年分區決賽最大的趨勢是什麼，也許不是哪位球星爆發，也不是哪套戰術創新。而是聯盟正在重新證明一件事：季後賽從來不只是7個人的戰爭。

當雷霆能從第8人身上找到防守強度，馬刺能從第9人身上找到節奏變化，尼克能從替補群身上延續比賽能量時，「長輪替」就不再只是深度，而是一種競爭優勢。

在漫長的季後賽旅程裡，這種優勢往往比一場轟下40分的個人秀，更接近總冠軍的答案。