世足攻略／D組4隊風格鮮明沒有絕對豪門 地主美國被看好

美國、土耳其、澳洲和巴拉圭齊聚的D組，4隊風格鮮明，沒有絕對的豪門球隊，都有晉級可能。正常美國和土耳其會上去，但巴拉圭和澳洲也不是省油的燈，若能逼平土耳其和美國，就有出線機會。

身為東道主的美國是北美霸主，目前世界排名16，十幾年來有明顯進步。美國球員身價約3.7億歐元左右，年輕的陣容以普利西奇（Christian Pulisic）為進攻核心，戰術主軸成熟但經驗較不足，上屆卡達世足賽16強輸給荷蘭，2026年目標以8強努力。

美國戰術偏向高壓的壓迫，快速反擊轉換，球隊核心是效力AC米蘭的普利西奇，目前正值足球生涯顛峰期，突破創造力是美國進攻發動機；羅賓森（Antonee Robinson）是英超最好的左後衛，中後衛只有理查茲（Chris Richards）效力歐洲頂尖聯賽，缺乏右後衛是隱憂。

身為東道主的美國是北美霸主，目前世界排名16，十幾年來有明顯進步。 法新社

土耳其在2002年日韓世界盃獲得季軍，震驚世界，相隔24年重返世界盃，目前世界排名22，球員身價4.4億優於美國，特色仍是頑固堅強的鬥志和硬朗打法，戰術球風是防守反擊、身體對抗強悍，比賽節奏快、犯規多，擅長打亂對手節奏，是D組最不可預測的變數。

土耳其核心都在國際米蘭，中場的哈坎（Hakan Calhanoglu）是球隊隊長，擁有超過20個國家隊進球，自由球是世界頂級；土耳其攻擊要依靠未來之星伊爾迪茲（Kenan Yildiz），他和居萊爾（Arda Güler）是球隊備受期待的新星。土耳其最大優勢是鬥志，從不放棄的企圖心，最大弱點是防守穩定性。

土耳其相隔24年重返世界盃，目前世界排名22，是D組最不可預測的變數。 美聯社

「南美鐵騎」巴拉圭以防守為主，南非世界盃闖8強創隊史最佳戰績，但之後成績就潛入谷底，連三屆缺席。相隔16年重返世界舞台，目前排名40，球員傷價1.44億歐元，依靠反擊和定位球得分，幾個核心選手阿爾米龍（Miguel Almiron）、戈麥斯（Gustavo Gómez）年齡都偏大。

巴拉圭防守後場核心戈麥斯是南美最穩定的後衛之一，阿爾米龍是進攻核心，盤球和遠射是球隊致命武器。烏拉圭最大問題是攻擊火力較弱，一場球賽攻入兩球以上比較少，但戰術風格由五個後衛組成鐵桶陣式，中場密集防守，比賽節奏慢。

袋鼠軍團澳洲世界排名27，球員身價只有5000萬歐元，不過已連續六屆踢入世界盃。澳洲球風簡單，打法不複雜，擅長身體對抗和高空球，守門員瑞安（Mat Ryan）已經四度參賽，經驗豐富，但球隊整體進攻單調。

澳洲最大亮點是攻擊手年輕，最大隱憂是技術能力，面對技術流暢的南美球隊，澳洲球員控球能力會被明顯壓制。澳洲比賽節奏快但失誤也多，當對手技術流暢、傳球好，澳洲要打大腳往前衝的打法會明顯被控制。

「南美鐵騎」巴拉圭以防守為主，南非世界盃闖8強創隊史最佳戰績，但之後成績就潛入谷底，連三屆缺席，相隔16年重返世界舞台。 歐新社

四個隊伍中，美國有球迷、賽程安排和天氣適應的三種優勢，出現率應該比土耳其好一點；歷史的交手上是土耳其占上風，最近一次友誼賽2比1獲勝，是D組中唯一在歷史交鋒壓制美國的球隊。兩隊實力相當，美國靠高位逼搶、快速轉換體系，土耳其主打高壓反擊，是典型的矛盾對決，不過美國享有「天時地利人和」，土耳其作為客場球隊，北美炎熱天氣和時差是一大考驗，可能會影響比賽狀況。

不過美國和土耳其是第三場才交手，巴拉圭憑藉南美最穩固的防守，首戰若是踢和美國或1比0打亂美國節奏，將考驗美國主場迎戰的抗壓性。