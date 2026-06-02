中職／CNBLUE一語意外點破問題 悍將投手崩盤前兆已現

QWER、CNBLUE上周末在富邦G!POP主題日接連開唱熱炸全場，連同周五的玖壹壹賽後演唱在內，3天共吸引10萬6510人進場，刷新中職史上系列戰的最佳票房，總票房破億，商品銷售也破4千萬，但回歸賽場上，富邦卻沒有打出太精彩的內容，CNBLUE的姜敏赫一句「悍將若缺投手可以找我」更是直接點破富邦現在的最大問題。

綜觀這3戰的內容，首戰富邦以4比2獲勝，但整場只打出5支安打，靠前中信棄將林書逸的適時三壘安打才驚險獲勝，而中信全場打出12支安打，打擊狀況優於富邦，不過輸在得分效率；第2戰富邦的打擊依然低迷，整場安打剩下3支，中信仍打出9支安打，並在9局上只領先1分的狀況下猛攻8分，扳回一城；富邦的打擊手感在最終戰稍微回溫，面對勝騎士首局就攻下3分領先，但打完前6局還落後2分的中信，7局上一舉打下5分逆轉，就此收下2連勝。

富邦連敗的最大因素就是後援投手的全面崩盤，系列戰3場後援投手共投11局，被打出16支安打，丟掉13分自責分，首戰李建勳在平手的7局上失1分，還好隊友下半局打回2分；次戰富邦在8局下打下1分，將戰局逼到僅剩1分落後，但李吳永勤上來被打1支安打，送出5次保送，只解決1人次，緊急上場的賴鴻誠被打出滿貫砲；最終戰江國豪先發投4局下場，接替的陳品宏在7局失分被追平，張奕上場被打3支安打，富邦落後3分直到終場。

張奕在5月的被打擊率超過3成。 聯合報系資料照

富邦牛棚崩壞迫在眉睫，除了張奕、林栚呈及曾峻岳之外，其餘後援投手的防禦率都在4左右或以上，李吳永勤、賴鴻誠超過6，李建勳是4.0，廖任磊雖然是3.94，但16局送出11次保送，WHIP高達1.69，在牛棚中倒數第2，常常靠運氣及隊友的幫忙才未失分。

勝利組的數據看起來還不錯，近期的表現卻也出現狀況，張奕在5月的投球內容不佳，10局被打14支安打，送出7次保送，被打擊率高達3成26，WHIP是離譜的2.10；曾峻岳5月有5場出賽都被打出2支安打以上，其中3場有失分紀錄，被打擊率是2成75，防禦率也是偏高的3.48；唯一撐住的是林栚呈，5月的防禦率及WHIP都是優異的0.93。

牛棚投手投球內容惡化與出賽頻率有很大的關係，去年富邦出賽最多的後援投手是李吳永勤，整季出賽56場，再來是林栚呈的45場，其餘都在30場左右，張奕(含先發)、曾峻岳分別為33及34場；今年牛棚投手的出賽頻率更高，富邦本季已賽42場，李吳永勤、李建勳及張奕都出賽21場，林栚呈20場，曾峻岳及廖任磊都是18場，以才1/3的賽程來估算，後援投手每個人整季的出賽數都會達到快60場，這是相當恐怖的數字。

後援投手頻繁出賽與先發投手能夠投多少局數有最大的關係，除了第5號投手之外，富邦的前4號先發帳面成績看起來還不錯，魔力藍、李東洺、鈴木駿輔及阿部雄大的防禦率都未超過3，但投到7局的場次有限，4人的體能更是往後賽季的最大隱憂。

李東洺今年表現優異，但投球局數已超過生涯最多一季的一半了。 富邦悍將提供

魔力藍去年傷癒復出投了139局，目前55局；李東洺去年生涯新高75又2/3局，目前44局，已超過一半；鈴木最多的投球局數是24年在樂天的48又2/3局，目前43局已接近，至於阿部，過去在社會人時期一年的投球局數完全無法與中職相比，且尚未體驗過台灣夏天的悶熱氣候，這4名主力先發在下半季的表現要複製上半季的難度很高，第5號先發更是找不到合適的人選。

富邦在二軍還有威戈神及愛力戈這兩名洋投，威戈神受傷中，愛力戈尚未註冊，兩人都對球隊戰力沒有幫助，而富邦球團似乎也沒有找尋新洋投的計畫，只用3名洋投苦撐，連洋投風火輪都無法使用，再加上穩定的5號先發難產，後援投手持續燃燒的狀況短時間無法解決，二軍也沒有能拉上來救火的牛棚投手。

曾峻岳5月的投球內容不如之前優異。 聯合報系資料照

本季富邦打到現在還能維持在第2名，著實出乎大家的意料之外，或許連原本目標只放在重建的球團高層也想像不到，只是眼下遇到這問題，還是得加緊腳步改善，否則戰績往下掉是小事，投手操勞受傷才是不利未來的大事。