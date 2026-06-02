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NBA總冠軍大預言 尼克不是馬刺對手

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
專業球評李亦伸看好NBA總冠軍賽馬刺4：2尼克。 法新社
專業球評李亦伸看好NBA總冠軍賽馬刺4：2尼克。 法新社

2026 NBA總冠軍賽「馬刺vs.尼克」，台灣時間6月4日開打。

尼克今年季後賽狀況超級好。

尼克陣容天賦深度非常完整，尼克王牌球星布朗森是聯盟數一數二頂級得分殺手，如果雷霆後衛亞歷山大第一，那麼布朗森可以排第二。今年季後賽尼克三名主力布朗森和前鋒阿努諾比、布里吉斯都打出季後賽生涯最佳表現，超水準投籃命中率，好到不可思議攻防效率。

布里吉斯對東區決賽對騎士系列賽場均18.5分，投籃命中率5成7，直接砍死騎士。阿努諾比今年季後賽場均19.7分，投籃命中率5成7，三分命中率4成8，雙雙打出季後賽生涯顛峰。

中鋒唐斯今年季後賽場均16.9分、10.6籃板、5.9助攻，投籃命中率5成7，三分命中率4成9，全能中鋒，主宰攻防兩端，狀況好到綁不住。

尼克中鋒唐斯(左)今年季後賽場均16.9分、10.6籃板、5.9助攻，投籃命中率5成7，三分命中率4成9，全能中鋒，主宰攻防兩端。 法新社
尼克中鋒唐斯(左)今年季後賽場均16.9分、10.6籃板、5.9助攻，投籃命中率5成7，三分命中率4成9，全能中鋒，主宰攻防兩端。 法新社

尼克有超級先發五虎，還有一張夠深度板凳，替補中鋒羅賓森防守、籃板、速度一流，替補後衛麥克布萊德、艾爾瓦拉多速度快擅於改變比賽節奏，曾經最佳六第人克拉克森就能能用各種方式得分，冷箭三分手沙梅德今年季後賽讓全世界印象深刻，東區決賽對騎士系列賽四戰三分球12投11中，宛如神蹟。

紐約球迷相信尼克可以奪冠，美國媒體也有近五成認為尼克對位馬刺，他們能製造馬刺最大麻煩，不是沒有原因。

但馬刺防守完全不同檔次，跟今年季後賽尼克遇上的老鷹、76人、騎士完全不在同一層級。

馬刺防守和對位會讓布朗森(左)遇上前所未有困境。 路透
馬刺防守和對位會讓布朗森(左)遇上前所未有困境。 路透

馬刺防守和對位會讓布朗森遇上前所未有困境。馬刺主力控球198公分卡瑟爾是防守專家，196公分瓦賽爾、哈波、強森都能纏住對手，201公分前鋒射手夏帕尼、190公分後衛福克斯、198公分前鋒布萊恩特，運動能力和防守壓迫年輕氣盛，一旦布朗森單打、得分、突破打不開僵局，尼克就輸了一半。

老鷹防守平庸，76人和騎士防守都不好，尼克對馬刺系列賽將會感受到真正季後賽防守強度和層次。

尼克中鋒唐斯今年季後賽狀況非凡，三分神穩，能拉開場上空間，防守、籃板都是尼克戰術軸心，尼克今年季後賽打出最佳表現，唐斯是最重要戰術核心。

馬刺226公分長人溫班亞瑪，將是尼克最頭痛的人物。 路透
馬刺226公分長人溫班亞瑪，將是尼克最頭痛的人物。 路透

唐斯能把馬刺226公分長人溫班亞瑪拉出禁區，產生牽制力，製造更多錯位和禁區空間，這是尼克對馬刺最能創造優勢打法。

我認為唐斯跟布朗森一樣也會有大麻煩，他在禁區佔不到便宜，進攻也會受到溫班亞瑪極大牽制，我並不認為尼克「5 out」傳切拉開空間打法能裂馬刺禁區防守和對位，反而是溫班亞瑪的攻防威力會令唐斯和羅賓森兩名尼克中鋒腹背受敵。

尼克不是對手！

尼克罩門很明顯，只要布朗森熄火或進攻不在狀況，尼克形勢失去一半。

唐斯(左)若沒辦法在禁區對位攻防形成優勢，削減溫班亞瑪統治力，尼克也會被馬刺輾平。 路透
唐斯(左)若沒辦法在禁區對位攻防形成優勢，削減溫班亞瑪統治力，尼克也會被馬刺輾平。 路透

尼克第二個問題也很清析，一旦唐斯和羅賓森沒辦法在禁區對位攻防形成優勢，削減溫班亞瑪統治力，尼克也會被馬刺輾平。

現代NBA，季後賽經驗早已不再是季後賽或總冠軍賽決勝關鍵，史上最年輕的雷霆上季奪冠，今年更年輕的馬刺也打進總冠軍賽，季後賽經驗幾乎不在決勝考量因素。

我的預測：馬刺4：2尼克，馬刺將摘下2026NBA總冠軍。

2026世足賽倒數

NBA專欄 NBA 馬刺 尼克

特約記者李亦伸

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