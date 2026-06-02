中職／英雄不怕出身低 李東洺、曾家輝野球人生倒吃甘蔗

在古林睿煬、徐若熙先後旅日發展後，球界人士一度擔憂中華職棒缺乏獨當一面的先發本土投手，今年球季富邦悍將李東洺竄起令人驚艷，目前他以6勝與味全龍洋投梅賽鍶並列聯盟勝投王，防禦率1.83排名聯盟第4，被打擊率0.247，每局被上壘率1.26，表現相當亮眼，大有機會挑戰單季15勝壯舉。

26歲的李東洺棒球這條路一路走來其實並不順遂，2018年他從三信家商畢業投入選秀落榜，到南華大學磨練3年再次投入選秀，獲富邦悍將第5輪指名，他在高中球速不到140公里，到了大學已能飆到147公里，加上投出成績，因此獲得青睞。

李東洺進職棒前幾年定位有些不明，時而先發、時而長中繼、時而短中繼，或在大比分差才登板，投球成績差強人意，去年終於專職先發，總計投16場只拿2勝，苦吞7敗，防禦率4.52，每局被上壘率1.53，表現如何數據會說話。

李東洺的考驗會是在夏天，今年他投入經典賽國家隊集訓，等於提早開機，能否頂住提早開機加上炎夏考驗值得關注。 聯合報系資料照

今年李東洺竄起，關鍵正如富邦悍將總教練後藤光尊所說的，李東洺改變配球策略，變化球比例提升，更相信自己的變化球而非仰賴直球。李東洺武器庫除了四縫線速球，變化球種以卡特球為主，搭配指叉和曲球，他也在丟變化球訓練上做了很多努力，而且他是會思考的職棒球員，這是能成功的最重要因素。

李東洺曾透露，他在大學開始接觸運科訓練，透過不同訓練方式，例如游泳讓肩關節角度拉大、打羽球增進揮臂速度、跨欄衝刺增強爆發力、皮拉提斯練柔軟度，直到現在他仍會透過多樣訓練方式尋求進化，他也說過，「如果高中畢業就進職棒，應該很快就被淘汰。」可見大學3年對他身心技打底有多麼重要 。

李東洺的考驗會是在夏天，今年他投入經典賽國家隊集訓，等於提早開機，雖然他有特別多做恢復訓練，只是台灣炎夏天氣，非常考驗職棒球員，特別是投手，很多洋投到了夏天就受不了，投球表現大受影響，李東洺能否頂住提早開機加上炎夏考驗值得關注。

曾家輝到台體大磨練兩年，球技有所突破，2023年選秀獲樂天桃猿第4輪指名。 聯合報系資料照

另一位值得關注的先發土投就是樂天桃猿的曾家輝，本季先發8場戰績2勝0敗，防禦率3.05、每局被上壘率1.04，好表現讓台鋼雄鷹總教練洪一中都讚不絕口，未來性甚至不輸李東洺。

曾家輝國中才正式接受棒球科班訓練，起步比人家晚，國中正式比賽幾乎沒有上場機會，國三才從內野手改練投手，後來到非棒球名校新社高中延續生涯，很難被看見，就像李東洺一樣，曾家輝高中球速不到140公里，根本就不可能被看見。

曾家輝到台體大磨練兩年，球技有所突破，2023年選秀獲樂天桃猿第4輪指名，球團以先發投手為目標栽培他，最令人印象深刻的是2024年世界12強賽國家隊集訓期間，他以培訓身分跟著練習，如果有選手受傷就能遞補參賽，當時國家隊總教練是曾豪駒，顯見對曾家輝的重視。

去年季後曾家輝赴日訓練修正投球機制，獲得很好的成效，今年破繭而出，表現令人激賞，自評天分有限，出身平平，他曾懷疑自己真的適合打棒球嗎？曾家輝和李東洺都是善於思考的球員，懂得找尋方法讓自己更進步，或許兩人天賦不如古林睿煬、徐若熙，但企圖心和想要成功的信念絕對不輸他們。

另一名值得關注的潛力新星，就是21歲的富邦悍將左投陳品宏，他在大學時期曾受日本職棒讀賣巨人球探關注，2024年選秀獲富邦悍將第4輪指名。富邦悍將隊提供

除了李東洺和曾家輝，另一名值得關注的潛力新星，就是21歲的富邦悍將左投陳品宏，他在大學時期曾受日本職棒讀賣巨人球探關注，2024年選秀獲富邦悍將第4輪指名，本季出賽6場吞下4敗，防禦率6.30，帳面成績不怎麼樣，不過當初李東洺也繳了不少學費，只要陳品宏強化身體素質、提升球速，未來應該能成為富邦悍將先發輪值重要成員。