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世足攻略／C組超級強隊巴西坐鎮 非洲之光摩洛哥拚續寫驚奇

聯合新聞網／ 趙榮瑞
由巴西、摩洛哥、蘇格蘭和海地組成的C組，可說是一支很強的球隊和一隻黑馬，還有攪局的蘇格蘭和陪玩的海地。 法新社、路透
由巴西、摩洛哥、蘇格蘭和海地組成的C組，可說是一支很強的球隊和一隻黑馬，還有攪局的蘇格蘭和陪玩的海地。 法新社、路透

由巴西、摩洛哥、海地和蘇格蘭組成的C組，組成可說是一支很強的球隊和一隻黑馬，還有攪局的蘇格蘭和陪玩的海地。每年都被期待是「超級強隊」的巴西預期會出線，上屆闖進4強的摩洛哥感覺是唯一對巴西有威脅的球隊，不過「球是圓的」，蘇格蘭還是有機會，海地過程可能會比較吃虧，要避免大比數輸球。

巴西目前世界排名第6，球員總身價7.79億歐元是C組之冠，各方面都是頂尖，保持正常表現晉級沒什麼問題，且今年隊史第一次請外籍教練安切洛蒂（Carlo Ancelotti）執教，希望能將24年沒拿到的大力神盃帶回去。

巴西鋒線、中場都有很不錯的明星選手，維尼修斯（Vinícius Júnior）、庫尼亞（Matheus Cunha）和拉揚（Rayan）都是速度和技術兼備，中場也有有名的卡塞米羅（Casemiro）坐鎮，後場有馬基尼歐斯（Marquinhos），是支比較穩定的球隊，但隱憂是面對高強度後衛的反擊時，速度可能是弱點。

巴西隊史第一次請外籍教練安切洛蒂（左）執教。 歐新社
巴西隊史第一次請外籍教練安切洛蒂（左）執教。 歐新社

上屆打進4強的摩洛哥堪稱「非洲之光」，穩固分組第二沒什麼問題。摩洛哥目前排名第8，球員總身價4.56億歐元，感覺是這組唯一對巴西有威脅的球隊。摩洛哥的特性是頑強的防守，上屆讓人眼睛一亮，完全用堅固防守和團隊合作突圍。摩洛哥主打防守反擊，紀律相當嚴謹，隊長阿什拉夫・哈基米（Achraf Hakimi）在內，陣容都是歐洲五大聯賽的選手為核心。

蘇格蘭相隔28年重返世界盃，其中歐洲區資格賽最後一輪擊敗丹麥晉級，全隊士氣高昂。蘇格蘭擅長爛打、打亂對方節奏，球員身價1.89億歐元，身體對抗不錯、戰術執行力高，但缺乏世界級射手，防守線年齡偏高，面度速度型的對手容易被壓制。

海地世界排名83，在這次世足48支隊伍排名只優於85紐西蘭，相隔52年重返世界盃的經驗比較缺乏，任務就是「不要輸太多」。

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趙榮瑞

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