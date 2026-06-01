日職／檢視阿部監督政權 無緣打敗世仇阪神最遺憾

日本職棒賽上週傳出重大事件！讀賣巨人軍監督阿部慎之助因家庭糾紛，被指控對18歲長女施暴遭警方以家暴嫌疑逮捕。這起事件不僅罕見發生在現役監督，而且是巨人軍監督的身上，因此在球界投下巨大的震撼彈。巨人球團隨即宣布進行人事檢討，阿部在記者會上落淚致歉表示「玷污了巨人軍名譽」，隨即辭去監督一職，由原先的作戰教練橋上秀樹代理監督一職。

阿部慎之助從選手時期就是靠高強度苦練打下基礎，創造輝煌的打擊成績，生涯累積2132支安打、406支全壘打，9度獲得中央聯盟最佳九人，成為2000年之後日本職棒最具代表性的強打型捕手，以「央聯的阿部，洋聯的城島（健司）」齊名。不過也因為受到自己選手生涯的影響，阿部慎之助擔任教練之後的指導風格帶有濃厚的「昭和」色彩。他的指導方針「總之就是要靠（訓練）量。只要感到困惑，就去練。」加上2012年10月日本大賽，擔任捕手的阿部曾走近投手丘，拍打投手的頭部，當時引發討論。隨著阿部卸任，質疑體育界暴力象徵的聲音陸續浮現，更延伸成對體壇暴力文化的集體反思。

儘管事件後有不少球迷支持阿部慎之助，甚至在網路上發起連署希望他能重回監督職，短短不到3天就破10萬份連署。不過阿部因此事件造成形象重創，短期間之內要重返球場有相當高的難度，巨人隊也暫定橋上秀樹將代理到球季結束，這段期間巨人軍將有時間佈署為明年新賽季尋找新的指揮官，重新出發。

阿部慎之助2024年與巨人軍簽下的3年監督合約，本來就將在今年底到期，不過沒有人會預料到竟會以這樣的方式結束監督任期。 路透

阿部慎之助2024年與巨人軍簽下的3年監督合約，本來就將在今年底到期，不過沒有人會預料到竟會以這樣的方式結束監督任期。值得探討的是，檢視他這2年多的帶兵成績，會獲得什麼樣的評價呢?

阿部球員時代曾是2019年引退後轉任教練，歷經二軍監督、一軍作戰教練、首席教練等職務，在巨人球團系統性安排下於2024年升任一軍總教練，首年即風光奪得中央聯盟冠軍，是巨人隊史新人監督第一年帶兵就奪下優勝的第6人，上一次是2002年的原辰德。而且這一年阿部慎之助從原辰德手中接下兵符，他是把前一年掉入B級的巨人軍帶上冠軍，更不容易。還有一項值得肯定的是，阪神虎隊前一年(2023年)才拿下相隔18年的中央聯盟優勝，戰力以及氣勢都正值高峰。阿部慎之助能在這樣的情況下幫助巨人搶回優勝，而且把對戰阪神的戰績從2023年的6勝18敗1和扳成12勝12敗1和，相當關鍵。

不過去年阪神換成藤川球兒接任，藤川球兒與阿部慎之助不僅是阪神、巨人兩大名門球隊的看板人物，選手生涯交手無數次，阿部慎之助選手生涯在甲子園球場的最後一個打席就是對上藤川球兒，兩大球星曾演出無數動人的GT「名場面」。2025年兩人分別以監督身分對決，結果藤川阪神拿下17勝8敗的絕對優勢，徹底壓過了阿部巨人，阿部慎之助連霸失敗，掉到第三，與阪神之間的勝差來到15場之多。這讓阿部慎之助顏面大失，也成了賽季失利的主因，進入到2026的合約年，阿部慎之助的壓力可想而知。

賣讀巨人軍監督阿部慎之助因家庭糾紛，被指控對18歲長女施暴遭警方以家暴嫌疑逮捕，最終辭去監督一職。 聯合報系資料照

而本次阿部慎之助施暴事件的時間點，剛好發生交流戰開打前夕，也是巨人、阪神的GT決戰剛結束之後。這次5月22日至24日在東京巨蛋的三連戰，是兩隊交流戰之前最後一次正面交手，也是巨人拉近差距的大好機會，結果沒想到3場比賽巨人以4:7、0:3、3:6遭到橫掃，3場比賽面對的阪神三大強投高橋遙人、村上頌樹、才木浩人都拿到勝投，阪神超級新人打者立石正宏在這個系列賽大爆發，繳出5成打擊率、1支全壘打、5分打點的成績，讓人感覺到阪神的新勢力一個接一個冒出頭。

過程中巨人從未領先，兩隊實力的差距比起帳面上的3連敗來得更大。巨人本季對上橫濱DeNA、廣島、中日都能取得對戰優勢，但對上阪神、養樂多兩支領先的隊伍都是4勝7敗。尤其是阿部的內心肯定相當清楚，一旦與阪神之間的差距無法拉近就很難重返央聯王座，因此這次在主場被橫掃的結果對於阿部慎之助來說肯定是相當不甘心，這也成了阿部監督任內最後的GT三連戰，隔天5月25日即爆發震驚日本職棒的現役監督逮捕事件，阿部無緣在監督任內對戰成績超前宿敵阪神。