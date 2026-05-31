逼出無哨戰神亞歷山大也沒用 雷霆不敵馬刺總動員衛冕失敗

西區冠軍戰於今日搶七後結束，馬刺颯爽於客場擊敗雷霆，衛冕軍夢碎，這注定了本季篤定將又有一個新的總冠軍，也將是聯盟連續8季未有球隊完成連霸的最長紀錄。

儘管終會有一方落敗，但這場第7戰可以說是集結了整個系列賽精華與雙方對戰經驗的縮影，在此場毫不保留的傾全力而出，雖然馬刺泰半時間掌握領先，雷霆卻也展現多次咬上的韌性，比賽過程中時常在「馬刺看來就要拉開了」以及「雷霆似乎要一鼓作氣反超了」之間擺盪，顯見賽事之緊張刺激。

但最後由馬刺勝出，比賽到了這一刻，雙方在戰術端其實都已經看穿彼此的差不多，並沒有甚麼新鮮變化，而是由球員們的表現決定勝負。馬刺今天幾乎全員水準以上演出，方能擊敗表現幾乎足可封神的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）和綠葉們發揮卻不盡穩定的雷霆。

一個個個體表現，有如蝴蝶效應般加加減減成就了最終結果，我們就以最後的脈絡整理，來為這輪精彩的系列賽，畫下句點！

無哨戰神醒得太晚，MVP難以單騎致勝

今天的亞歷山大，完成證明了何以他能蟬聯MVP的強大，全場攻下35分9助攻，季後賽第7戰30+得分場次追平喬丹（Michael Jordan），在第一節初幾次過於把賴犯規當作主要目的的出手未受裁判青睞後，第二節的他開始轉而專注在中距離的單挑上。單節7投6中，整場無論是誰來防守，哪怕是溫班亞瑪（Victor Wembanyama），都能在他頭上投進外線，盡展「當我不必分心於賴犯規，專注在進攻之上時，世上還有人敢誇口可以守住我」，也一度幫助球隊於中場前再次回到競爭位置。

亞歷山大中距離神準。 路透社

唯這樣的醒覺似乎在分秒必爭的生死戰，還是顯得過慢，第一節雷霆再次陷入落後，很大原因就在於他的進攻太在意討到犯規，結果此戰哨聲並不買單，幾次無效進攻後被對手反擊，才讓球隊於開賽後再次挖了個坑，得苦苦追趕。

下半場亞歷山大仍討到幾次犯規，但那是建立在對手對其個人能力的畏懼，從而引誘防守過深，扎扎實實地做到犯規，而非第一節幾波目的根本不在進球的出手。過去哈登（James Harden）也曾多次於季後賽吃過這種，賴犯規裁判突然不買單，最後嚴重影響績效的虧，亞歷山大相比起來應變更快、能力也仍夠強，所以才更讓許多球迷感嘆：一開始這樣打不就好了？外界也不會有那麼多酸言酸語，明明真的就具有MVP的攻堅能力。

且看他來季會不會記取這個教訓，一討不到犯規就趕快認真幹分，還是比較實在。

生死戰殘酷的一翻兩瞪眼，馬刺大勝總體戰

在今日的王牌之爭，亞歷山大可說是全場表現最佳，壓過溫班亞瑪勢頭的勝利者。

包括夏帕尼在內，馬刺一群戰將都在搶七發揮，打出總體戰。 美聯社

溫班亞瑪上半場9投4中，雖然一方面也是雷霆鐵了心的要讓他在禁區無縫可鑽，嚴密屯兵，但相對於前一場在馬刺主場的積極度與表現．確實有差，防守端還算是都維持住水準，進攻端要待下半場再次切換成「諾維茨基（Dirk Nowitzki）」長射模式，才較撥雲見日。

但也所以，馬刺今日之勝，絕對堪稱是總體戰下的團隊Carry功勞，這或許正是賽後溫班亞瑪為何情緒如此激動落淚，如此感謝隊友的原因。

首先，延續上一場的好投，甚至更加堅決，聖城沒有浪費溫班亞瑪辛苦牽制出來的空檔機會，全場投出更上一層樓、命中率與命中數皆創新高的42.5%與17顆三分，光三分球就比對手足足多了15分，除了夏帕尼（Julian Champagnie）10投6中，系列賽馬刺最佳單場投射表現外，另外還有4位投進兩顆以上。

強森和福克斯都在搶七之戰有適時外線。 法新社

馬刺今天幾乎人人都在水準以上表現：夏帕尼的全場投射、哈波（Dylan Harper）第四場多次犀利得分穩定軍心，福克斯（De'Aaron Fox）的幾記關鍵進球，乃至柯內特（Luke Kornet）第四節的關鍵封阻，連幾乎整個系列賽都被罵的「年度第六人」強森（Keldon Johnson），都在第四節突然殺出來投進兩顆關鍵三分球，單節百分百命中率攻下全隊最高8分，宛如洗白，要知道他前六戰場均才9.7分39.7%命中率32%三分命中率。

反觀雷霆，雖然上半場有麥肯（Jared McCain），下半場有華勒斯Cason Wallace）幫忙力挽狂瀾，以及整場威廉斯（Jaylin Williams）一邊大量換防溫班亞瑪，一邊超過五成命中率挹注11分，皆屬表現不俗，無奈整個系列賽都貢獻良多的兩大輪替，居然都選在最重要的第七戰犯下重要錯誤。

哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）於第四節追分且溫班亞瑪下場階段，一記快攻被柯內特守下，反過頭來又失誤，一來一往是4分以上差距，更且自己斷送了球隊追分的士氣；卡盧索（Alex Caruso）更盡顯球場上的無常，他絕對是雷霆能咬到第七戰的重要功臣，扣除第四戰表現不佳，其他五戰場均18.4分，三分命中率高達55.9%，卻在最關鍵一戰，繳出僅僅14投3中，三分球6投1中，12分還外掛3失誤的差勁表現，跟馬刺強森宛如相反版本的「斑馬」，可又有誰會料到呢？短期賽事的英雄與狗熊，往往評價就是這麼殘酷，前面打得再好、再差，都不若最重要舞台上的一戰定優劣。

哈波和卡瑟爾兩位年輕新星可說是相輔相成。 美聯社

要知道，卡盧索的這種手感本場還上了全場僅次亞歷山大，接近39分鐘的長時間，就可知道少了威廉斯（Jalen Williams）和米契爾（Ajay Mitchell），兩位也能幫控的持球手，讓雷霆人手有多捉襟見肘；為了分攤亞歷山大持球受到的包夾壓力，也為了讓團隊進攻持續運轉，雷霆不得不讓此戰手感數一數二差的後衛，繼續大量上場。

我們就更別說那位同樣是「獨角獸」，卻在對面那隻獨角獸本場狀況並不佳情況下，依舊縮回去那個貌似有對戰心理陰影自己的霍姆葛倫（Chet Holmgren），尤其在威廉斯缺陣時，更該撐起二把手的他，本戰居然僅僅2次出手，下半場甚至一球未攻，全場只得4分。

這一回亞歷山大真當了隻手難以遮天的無雙呂布，敗於眾將攜手護駕溫班亞瑪的馬刺之手，卻也實則非戰之罪。

霍姆葛倫(右)在搶七大戰進攻端幾乎消失。 美聯社

不過儘管輸球，我們還是看到了雷霆仍年方27歲王牌，確確實實的當代超級巨巨星能力，加上陣中仍不乏人才，以及仍手握眾多選秀籌碼，雷霆勢將很快捲土重來，並且持續在接下來的數年間，每年名列冠軍候補。

首先，他們當然仍可以以手上的主力再次來過，畢竟外界亦咸認，健康的二當家威廉斯在陣，絕對是有機會改寫這一輪的最終戰果。但其次，雷霆自重建以來也有一段時間，新秀紅利也將陸續到期，加上一些中生代重要輪替也將面臨換約，自小到大的陣容調整，也都有各種可能，否則甚至將碰觸到第二層薪資硬上限。

多特（Luguentz Dort）還會留在雷霆嗎？幾位新秀約如何抉擇留人？市場甚至一直不乏交易二當家威廉斯減輕負擔，甚至制服組發狠包裹球員與未來選秀籌碼，在今年選秀大年幹大事的傳聞。

承擔重任的卡盧索(右)在進攻方面也因體能消耗失去手感。 美聯社

肯定讓雷霆失意好一段時間的連霸失利，很可能換來被譽為當代最強總管普雷斯帝（Sam Presti），在這個夏天大刀闊斧的霹靂手段，且讓我們期待好戲上演。

然後，霍姆葛倫，或者你也該考慮去少林寺進修了，未來持續連載的雷霆與馬刺肉搏征戰，勝負還得要看你呀！