本季最強二游搭檔竟來自馬林魚 兩位浪人如何改造變明星？

大聯盟賽季開打兩個月至今，全大聯盟表現最好的二游雙人組是誰？答案可能出乎你的想像，也遠超季前大多數球迷的預期，不是去年成績最優秀的響尾蛇馬提（Ketel Marte）與帕多摩（Geraldo Perdomo）；也不是大都會經驗豐富的林多（Francisco Lindor）、塞米恩（Marcus Semien）；小熊的金手套連線史旺森（Dansby Swanson）、霍納（Nico Hoerner），也難以單靠守備奪下這個名號。

答案是馬林魚隊的愛德華茲（Xavier Edwards）和洛培茲（Otto Lopez），除非你是大聯盟重度球迷，否則沒聽過這兩個人的名字很正常，兩人不僅是現今聯盟最佳二游搭檔，還勝過其他球隊不只一截，根據數據網站Fangraphs的計算，愛德華茲本季WAR值高達2.6，洛培茲則是2.1，兩人加起來4.7高居首位，遙遙領先第二名皇家隊的3.5——其中惠特（Bobby Witt Jr.）一個人就佔了3.4，第三名則是海盜隊葛里芬（Konnor Griffin）與勞爾（Brandon Lowe）的3.4，馬林魚在攻守可說最為均勻。

這兩人都正在打出生涯年的路上，此前愛德華茲生涯WAR值最高賽季為去年的2.5，洛培茲目前離生涯最佳的2.5也相當接近，預計明星賽前就能改寫生涯新高，本季大聯盟僅有10位中限內野手的WAR值能破2，而馬林魚一口氣坐擁兩位，更驚人的是兩人不僅比賽風格接近，就連崎嶇彎折、絕處逢生的大聯盟生涯都有幾分雷同。

愛德華茲身材都相對矮小，卻有著更加純熟的本壘板紀律。 路透

先從類型說起，愛德華茲與洛培茲身材都相對矮小，具備優異速度，不以力量聞名，以CONTACT為主，也不容易揮空或吞K，愛德華茲有著更加純熟的本壘板紀律，洛培茲保送少，不過揮棒速度快，更能夠製造強勁擊球。

馬林魚將兩人帶回球隊時，對他們都沒有過高的幻想，或是列入長期陣容藍圖中，甚至是由不同管理層引進的，愛德華茲的加入為前任總管伍佩琴的操作；洛培茲則是現任總管班地克斯（Peter Bendix）的傑作，相同的是他們都被母球隊所放棄。愛德華茲在2018年選秀會上被教士隊選中，隨後在2019年被交易至光芒，2022年在3A繳出0.678的攻擊指數，光芒該年11月在一筆小型交易中將他送至馬林魚，換來兩名層級更低的小聯盟球員；洛培茲也大同小異，2024年4月，馬林魚從巨人隊讓渡名單中將洛培茲撿走，在此前兩個月，巨人才剛用現金將他從藍鳥換過來。

兩人2024年首度搭檔，當時愛德華茲鎮守游擊，而洛培茲擔綱二壘手，這和現在的配置完全相反，轉機出現在2025年5月，當時愛德華茲因背傷進入傷兵名單，馬林魚順勢將洛培茲移防游擊，而當愛德華茲出關後，也轉任二壘手降低負擔，沒想到此舉帶來了天翻地覆的改變，愛德華茲生涯守二壘的OAA（出局製造值）高達+12，本季也有+3，在全聯盟勝過87%的球員；而當他守游擊時，生涯OAA則是地獄般的-17，光是2024年就累積了-10，是全聯盟守備最糟糕的內野手。事實上洛培茲生涯在二壘的防守表現也優於游擊（生涯二壘OAA+22，游擊OAA為0），但他至少是個合格的游擊手，這兩年在游擊管區OAA來到+3。

洛培茲以3成36打擊率高居聯盟打擊王。 法新社

防守是兩人站穩聯盟的根基，不過兩人2026年在打擊端的同步進化才是崛起關鍵，本季185名打席數符合資格的打者中，愛德華茲與洛培茲在wOBA（加權上壘率）的漲幅分別名列聯盟第五和第七。前者WRC+為151，這個數字跟運動家隊新人王克爾茲（Nick Kurtz）的152、大谷翔平的153差不多；後者也有133，約莫等同太空人一壘手沃克（Christian Walker）、紅人隊游擊手克魯茲（Elly De La Cruz）級別的火力，洛培茲以3成36打擊率高居聯盟打擊王，而愛德華茲則以3成19排名第四。

愛德華茲進步尤為明顯，過往一向被視作「腿哥」的他今年成為了一名更加全面的打者，原先即有不俗打擊率，過去三年打擊率高達2成98，本季追打率降低4.7個百分點，保送率上升3.7個百分點，三振率從頂級的14.2%再下修至11.6%，展現成熟打者耐心，身高5呎9吋、體重175磅的愛德華茲注定無法靠長打吃飯，但本季已經累積11次出色擊球和6支全壘打，這兩項數據已經超越了2024至2025年賽季總和。

改變來自於對於左投手的狙擊能力，身為一名左右開弓打者，打左、右投數據有落差的困擾不算少見，過去有不少球員為此放棄左右開弓，決定專精一邊，如曾效力金鶯隊的穆林斯（Cedric Mullins）就是成功案例。在今年季前，愛德華茲生涯對左投打擊率僅2成55，本季則是高達3成40，並敲出4轟，「去年在左打加入一個腳趾點地的動作收到很好成效，我和教練團討論過我的右打，最終決定把左、右打當成不同打者看待，把右打時的點地動作拿掉，感覺比較沒那麼緊繃。」洛培茲的改變則是發生在擊球初速、強擊球率上，全聯盟排名第六的0.382BABIP值當然不可能延續整個賽季，不過全聯盟PR值高達95的預期打擊率（0.294），也證明了本季的洛培茲就是聯盟頂尖打者。

雖有投手大物阿坎塔拉坐陣，但本季馬林魚輪值以4.84防禦率排名聯盟倒數第二，僅勝過洛磯隊。 法新社

季前馬林魚被不少美媒點名是國聯黑馬球隊，不過當時外界看好的是由阿坎塔拉（Sandy Alcantara）、培瑞茲（Eury Perez）搭配一票年輕投手大物組成的輪值，以及上季表現不俗的打線新星，包括馬西（Jakob Marsee）、史陶爾斯（Kyle Stowers）還有交易來的農場大物凱西（Owen Caissie）等人，然而，本季馬林魚輪值以4.84防禦率排名聯盟倒數第二，僅勝過洛磯隊，團隊攻擊指數排名聯盟中游的第16名，但目前距離國聯外卡為5.5場勝差，尚未失去希望，這很大程度得多虧他們有全聯盟最棒的二游組合——儘管和過去一樣，季前的他們也不被視作中流砥柱，但這兩名生涯軌跡坎坷的浪人證明了只要未停止尋求突破，就算長期蟄伏、不被看好，仍舊會在某個時機點綻放光彩，迎來屬於自己的鎂光燈。

※數據截至台灣時間5月30日