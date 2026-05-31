【專家之眼】詭譎的2026法國網球公開賽

今年法國網球公開賽未演先轟動的戲碼，就是尋求男單衛冕的西班牙「金孫」阿爾卡拉斯因手腕受傷退賽，過沒幾天又由於傷勢嚴重，連溫布頓網球賽也要缺席了。

在這種情況下，最有希望奪冠的男單選手自然非當今球王辛納莫屬，因為過去九次大滿貫冠軍都被這對「絕代雙驕」壟斷，少了其中一位，那麼另一位要拿到火槍手盃，簡直是探囊取物。然而大大出乎意外的是，他竟然提早在第二輪就出局。

有看比賽的觀眾，恐怕要懷疑自己的眼睛。對手是阿根廷的非種子、左手持拍的塞倫多羅，無論排名或球技，都不如他同一時間出賽、右手持拍的兄長。辛納一開始就壓制對手，以6:3、6:2輕鬆拿下兩盤，第三盤順利來到5:1，眼看晉級在望，奇怪的事便發生了。辛納忽然擊球失準，速度下降，整個人顯得愈來愈不舒服，腳使不上勁，既跑不太動，也難以旋轉發力，很快地被對手逮著機會，賞了一個隱形蛋，以5:7讓出第三盤。幾度叫了傷停，卻沒有明顯好轉，又不甘退賽，就這麼苦撐到輸球。

賽後辛納說他當時頭暈、想吐，是因為前一天沒睡好，與33度高溫無關。他決定接下來休息，直接參加溫布頓，可見身體狀況多少受到之前密集征戰的影響。辛納因禁藥事件，去年上半年被禁賽三個月，今年便橫掃印地安泉、邁阿密、蒙地卡羅、馬德里、羅馬五座千分賽冠軍。雖然風光創造了「生涯金大師」最年輕紀錄，卻再度錯失全滿貫。

頭號種子遭淘汰，第三種子喬科維奇實現25冠的機會隨之大增。儘管年過39，頭兩輪稍有不穩各掉了一盤，但憑著豐富的經驗，仍頗具宰制力。果然第三輪首度面對年僅19歲的巴西新星豐塞卡，前兩盤便展現精湛球技，以兩個6:4給對手上了一課。看起來就要直落三過關的態勢，第三盤喬狀況卻開始下滑，豐則愈戰愈勇，以6:3拿下。四、五盤兩人都拿出看家本領，來回廝殺激烈，無數精彩好球，讓觀眾大呼過癮，好看程度不輸冠軍戰。最終仍是「拳怕少壯」，豐以兩個7:5打出代表作。尤其最後連續三個快速ace球，既化解破發點又轉敗為勝，證明了他擁有球王的潛質與膽識。

至此，法網男單出現了極為罕見的「戰國時代」，16強無人得過大滿貫金盃。唯二進過決賽的茲維列夫和魯德還跟豐塞卡一起擠在籤表的下半邊。很多人對茲維列夫寄予厚望，以他堅強的實力和不錯的近況，總該拿一座了吧？可惜他近鄉情怯的軟手毛病，總讓人恨鐵不成鋼。至於球品頗佳的魯德，第三輪跟保羅上演了輸二追三的戲碼，晉級之路也坎坷。

所以高手如雲的下半邊，勝出者就能笑到最後嗎？誰知道上半邊進入決賽者反而能以逸待勞呢？看來結果是愈來愈難預測了。

無論如何，這次法網台灣幾名雙打好手表現不俗，值得國內球迷關注。梁恩碩挾帶甫奪冠的氣勢，扳倒第五種子，順利晉級第三輪。吳芳嫺的網前能力令人激賞。謝淑薇雖然女雙止步二輪，但混雙還有希望。讓我們繼續幫台灣選手加油！