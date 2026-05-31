世足攻略／B組一強三混戰 地主加拿大、「義大利殺手」波赫料將生死鬥

這次由瑞士、加拿大、卡達與波赫組成的B組，呈現一個「一強三混戰」的微妙格局，雖然瑞士不論在世界排名還是大賽經驗上都占又優勢，但擔任東道主的加拿大，以及剛在附加賽創造奇蹟淘汰義大利的波赫，實力都在伯仲之間，這兩隊的層級很難一眼看穿，也讓本組的晉級懸念大大增加。

在這四支球隊中，實力最穩固、排名最高的絕對是瑞士，全隊身價高達3.22億歐元，高居全組之冠，做為連續3屆打進世界盃16強的傳統勁旅，瑞士最不缺的就是大賽經驗，他們今年的目標非常明確，就是要突破過去3屆的瓶頸。

瑞士的特質是「穩守反擊」，在B組算是一隊獨強。 歐新社

從戰術角度來看，瑞士的特質是「穩守反擊」，他們擁有一套極其嚴密、分工明確的防守系統，不盲目追求控球率的高低，而是擅長利用定位球來一擊斃命。雖然這幾年常有人批評他們的攻擊手段缺乏變化、流於穩紮穩打，但在這種高張力的短期盃賽中，瑞士這種極高的「穩定性」，往往就是他們最可怕的武器。

身為北美東道主之一的加拿大，這次坐擁了絕對的天時、地利、人和，雖然排名在瑞士之後，但他們絕對有不容小覷的實力，全國上下對於能否突破分組賽創造隊史紀錄都相當期待。加拿大的上限，取決於陣中的兩大焦點球星，戴維斯（Alphonso Davies）與大衛（Jonathan David）的表現。

加拿大的上限要靠球星戴維斯帶頭衝 。 路透通訊社

團隊球風偏向高強度逼搶與快速反擊，非常依賴兩側的推進補給，去尋找對手防守者背後的空檔，利用年輕球員的體能與速度去衝擊對方防線，屬於高速的攻守轉換。不過，加拿大雖然攻擊火力旺盛，但有時會出現防守結構失衡的狀況，且陣中多數球員普遍缺乏世界盃經驗。

世界排名第55的卡達，在西班牙籍教練的帶領下，本屆最務實的目標就是拿下「歷史上的第一勝」。卡達目前的進攻高度依賴一條核心中軸線，靠著一個進攻大腦、操控中場以及禁區終結者連線，不過這條進攻線在世界盃賽場上能否成功執行，目前還要打個問號。

波赫在附加賽淘汰義大利震驚世界，全隊士氣正處於最高峰。 路透

最後看到時隔12年重返世足賽、排名第65的波赫，他們在歐洲區附加賽中，正是透過令人窒息的堅守，最終在點球大戰中硬生生淘汰了傳統強權義大利。目前全隊士氣正處於最高峰。波赫打法非常硬朗，身體對抗性強，防守反擊與定位球的威力相當大。雖然控球能力不算頂尖，但只要逮到對手失誤，中路突圍破門的效率極高。不過，波赫的致命傷在於「陣容老化嚴重」，球員的移動速度偏慢，這導致他們非常害怕速度型前鋒的輪番衝擊，這很可能成為他們防線上的最大破綻。

總結B組的局勢，加拿大對決波赫的這一場比賽，將是決定誰能攜手瑞士晉級16強的最關鍵戰役，這場比賽直接關係到分組前兩名的席次。如果加拿大身為地主卻被波赫踢平，那加國的晉級形勢就會變得極度危險；反之，如果波赫想拚晉級，把勝負賭在最後抓卡達，風險也太高，不過這一組的第三名，也有極大的機會能靠著外卡資格擠進淘汰賽。