溫班亞瑪超進化變身「諾維茨基」 馬刺如何痛毆無哨雷霆

西區冠軍第六戰，回到家中的馬刺快意再次反擊了雷霆，繼第四戰後，再次賞給衛冕軍一場20+分的大敗，也讓對手創下第四戰新低後，又一次苦吞今年整季包含季賽的第二低分。一樣帶大家來看看馬刺勝利背後的比賽脈絡！

沒有了吹判得利的雷霆

誠如前篇「碰不得的亞歷山大！哨音之力如何破壞馬刺的防守致勝」提及，第五戰馬刺的大敗，確實跟吹判尺度極其相關，東尼兄弟（Tony Brothers）的尺度足以形塑球賽進行的模樣，從而限制了馬刺能贏球的方法，而讓更擅於此道的雷霆得利。

這也的確讓人無奈，第五與第六戰簡直像是兩個不同聯盟的吹判標準，第五戰的誤判與買單輕摔，第六戰則簡直夢迴90年代與00年代初期，只要不是太明顯力道與幅度的犯規，堪稱系列賽最為寬鬆；溫班亞瑪（Victor Wembanyama）與防守者在籃下互相大動作卡位拉扯轉圈圈，哨音都不會響的程度，今場裁判盡量將勝負讓予了場上球員們決定。

但這就苦了本來在這一方面更為嫻熟的雷霆，當裁判不買單，貴為MVP的亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）創下系列賽新低的3次罰球，與前一戰17罰16中形成巨大對比，也是除第二戰神準表現後，系列賽第2度罰球命中數低於進球數。影響所及，他在此戰也繳出了整季連同季賽最低的僅僅15分，雷霆要贏球自然困難。

這要更感嘆的談及吹判對整個系列賽的明顯影響，迄今六場中，除了第二戰雙方打平，都是犯規較多的一方最終輸球，但就筆者看法，第六戰的吹判也只是抓住了一個持平而不買單假摔的正常尺度，並未如第五戰般特別偏袒主場球隊，兩戰之間，馬刺的犯規卻是由29次（系列賽最多）遽降至14次（系列賽最低），宛如面對不同的對手。

只能這麼說，在現階段雷霆陷入較嚴重傷兵麻煩情況下，若果哨音無法讓亞歷山大擅長的討犯規打法佔到便宜，讓犯規的凍結時間限制馬刺打出想要的轉換節奏，奧克拉荷馬已然會是較下風的那支球隊了。

第六戰在沒有哨子眷顧下，亞歷山大打得舉步維艱。 法新社

馬刺做出了正確的進攻回應

當然，除了哨音的改變，同時改變的競爭環境，馬刺本身也做好做對了反擊的必要準備。同樣可以參考前文：球隊確實重新提升了擋拆配合的比例，溫班亞瑪重回第四戰般積極的Roll In與要球角色，再一次迫使雷霆得花費重兵資源，在阻止馬刺的擋拆配合，尤其是他的接近籃框。

與此同時，馬刺令人激賞的也在於，全隊這次真的做好懲罰第五戰雷霆內縮輪轉防守的投射準備，以系列賽新高的30次助攻，在同樣出手數下，硬是比前一戰多投進3顆三分球，三分命中率提升約7%，尤其是包含快攻幹拔在內的非底角三分，更臻至28投12中超過4成命中率。

不僅如此，禁區外的中距離攻勢也頗多建樹，此戰27投13中，透過外圍投射，正是對於雷霆為了防堵溫班亞瑪，積極內縮防守算盤最好的回應。

當溫班亞瑪重拾積極強攻，忌憚的雷霆不得不內縮因應，卻又被外圍轟得滿頭包，最後就是進退失據，左右為難，也因此有了第三節一度被打出22比0的慘劇，要知道雷霆可是原本公認的聯盟第一防守強隊！

馬刺年輕戰將隨著系列賽推進，本身也在不斷學習進化。 美聯社

不可思議，短期內高速進化的外星人

當然，其中最令人嘆為觀止的要角，正是馬刺王牌溫班亞瑪本人。

第五戰賽後，筆者與友人閒聊分析，提到如果能有諾維茨基（Dirk Nowitzki）的延伸投射能力，或許就能破掉雷霆針對性的內縮輪轉佈陣，只是不免覺得要現在的溫班亞瑪，前五戰三分場均5.2投1.8中，禁區外到三分線之間也才4.8投1中的年輕中鋒，馬上比肩史上最知名之一投射長人，是否有點過於強人所難？

但溫班亞瑪再次超乎預料，此戰馬刺之所以能以投射回應，逼迫雷霆拉開空間，定調的球員正是溫班亞瑪，首節他的前兩次出手都是三分球，包括之後的中距離跳投，該節就拿下11分5籃板1助攻1阻攻，也為本場比賽的奠基了競爭態勢，上半場5呎外投射就4投3中，三分球8投4中（全場9投，季後賽出手新高），雷霆又怎能不擴大防守圈因應？

這正是筆者早前也曾說過，對到兵多將廣，變陣彈性極高，武器庫超多的雷霆，對年輕的溫班亞瑪來說，不啻是一大福音。

哨音尺度寬鬆與否大幅影響雙方攻守節奏。 法新社

每一場比賽溫班亞瑪都要面對雷霆新一次想方設法，絞盡腦筋對他的壓制跟圍堵，這也逼迫他必須相當快速突破自己的限界，必須很欽佩的說：系列賽第一場的溫班亞瑪跟現在的他，已經又是不同高度的球員了。卻也唯有這樣渴望贏球的天才，才能在短短幾場間，簡直點了不同的技能樹。

不只是在進攻端的蛻變升級，生死第六戰我們在防守端也看到了「全力溫」，這一場有很多令人印象深刻的鏡頭，第一節末他遭到霍姆葛倫（Chet Holmgren）1 VS 1的封阻，隨即快速回防在另一端蓋了回來；一波防守，他先是單防霍姆葛倫，再換防威廉斯，最後換防到麥肯（Jared McCain）－前兩位沒機會出手，最後一位時間快到不得不勉強出手，真正體現了從中鋒守到後衛的威能。

且過去人們這般稱讚，往往只是嘉許偶爾被錯位時具抵擋力，溫班亞瑪不僅如此，三波他都是主動自信地選擇到外圍換防單挑，別忘了他可是7呎4吋高的長人呀！

溫班亞瑪與亞歷山大的MVP大對決進入最後時刻。 美聯社

下一戰，兩支可能是當今最強的球隊將進入終極第七戰，無論如何都將決定勝負，對聯盟與全世界籃球迷，都絕對是件好事。

雷霆尤其需要關注的是深度優勢的逆轉，已然再次提前宣布威廉斯（Jalen Williams）與米契爾（Ajay Mitchell）高掛免戰牌，反之該留意，馬刺端柯內特（Luke Kornet）於第六戰，系列賽首次正負值轉正，就連老將巴恩斯（Harrison Barnes）在最近兩場勝利中，也證明自己仍可有所貢獻。

當然，要論誰勝誰負仍言之過早，雷霆辛苦一季掌握到的第七戰主場優勢，無疑仍是他們最大的利多。數據顯示，2008年後主場球隊搶七不敗。

究竟這一場的吹判風向，會倒向哪一方呢？西區冠軍又會殘酷的真的因此而定嗎？